Ежедневно в 06:30

Ладожские шхеры и экскурсия по городу Сортавала

Это удивительный архипелаг среди Ладожского озера часто сравнивают с норвежскими фьордами

4.7
18 отзывов
Это удивительный архипелаг среди Ладожского озера часто сравнивают с норвежскими фьордами.

Вы совершите водную прогулку на катерах, чтобы посмотреть на красоты карельской природы с необычного ракурса, а также побываете на необитаемом острове Хонкасало — на нем, согласно местным поверьям, сбываются желания.
Ладожские шхеры и экскурсия по городу Сортавала
Ладожские шхеры и экскурсия по городу Сортавала
Ладожские шхеры и экскурсия по городу Сортавала
Ладожские шхеры и экскурсия по городу Сортавала
Ладожские шхеры и экскурсия по городу Сортавала
Однодневная автобусная экскурсия к национальному парку «Ладожские шхеры». Это красочный архипелаг в Ладожском озере, который нередко сравнивают с норвежскими фьордами. В этом туре Вы совершите водную прогулку на катерах, которая позволит посмотреть на красоты Карелии с непривычного ракурса. Также Вы посетите необитаемый остров Хонкасало, который, по поверьям карелов, исполняет желания.
Приозерск: крепость Кексгольм
Очертания ее башен и каменная кладка стен, столь нетипичные для русской архитектуры, до сих пор напоминают о прошлом владычестве шведов над северными землями. Кексгольмскую крепость возвели в 14 веке новгородцы для защиты своих границ от многочисленных захватчиков, постоянно зарившихся на богатые княжеские владения. Поначалу это была деревоземляная конструкция, прослужившая почти 200 лет. В 16-17 столетиях шведы заменили грунтовые насыпи каменными стенами и построили арсенал, погреб и круглую башню, впоследствии получившую название Пугачевская. В 18 веке появилось здание нового арсенала (Суворовского), где с 1962 г. разместился музей.
Сортавала
Этот небольшой город включен в список самых значимых исторических городов России еще с того момента, когда именно через него тысячи паломников отправлялись на Валаам. Сортавала любопытна тем, что с момента своего возникновения она успела побывать под властью России, Швеции и Финляндии, что обеспечило богатое, хоть и своеобразное культурное и архитектурное наследие.
Водная прогулка по Ладожским шхерам
Самые живописные места на Ладожском озере — шхеры. Это цепь скалистых островов и полуостровов, проток и заливов, которые тянутся примерно от Берёзово вдоль северного побережья на восток к Питкяранте. Вы стремительно пронесетесь, в облаке брызг, на моторке по заливу, эта прогулка произведет на Вас неизгладимое впечатление своим драйвом и красотами ладожских пейзажей.
о. Хонкасало
Остров Хонкасало очень живописный. На острове находится 80-метровая скала Вахтимяки («Сторожевая гора»), с которой открываются великолепные панорамы шхер, а вдали можно увидеть Валаамский архипелаг и купола Спасо-Преображенского собора. Поэтому Хонкасало нередко называют «крышей Ладоги».

Цены на экскурсию

Для группы 1-35 человек
Взрослый
3 250 ₽
Дети до 7 лет
2 750 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Осмотр крепости Корела в городе Приозерске
  • Свободное время в городе Сортавала
  • Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства.
  • Прогулка на катере по Ладожским шхерам с высадкой на необитаемом острове
  • Увлекательные трассовые экскурсии о Карелии
  • Автобусная обзорная экскурсия по старинному городу Сортавала
Что не входит
  • Комплексные обеды: диапазон цен 350-450 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завершение: м. пл. Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 18 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ежедневно в 06:30

СканТур
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