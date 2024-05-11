Экскурсии на форелевое хозяйство

Найдено 3 экскурсии в категории «Форелевое хозяйство» в Санкт-Петербурге, цены от 3 690 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
4 отзыва
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
«Прокатимся на старинном драккаре викингов по Ладоге, посетим форелевое хозяйство и отведаем финской ухи»
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
3 690 за человека
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
13 часов
10 отзывов
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Оценить карельскую природу и небанальные достопримечательности в формате «всё включено»
Начало: На Казанской площади
«15:20 — Дегустация карельских традиционных напитков16:00 — Фирменной магазин форелевого хозяйства17:00 — Экопарк «Долина водопадов»»
12 июня в 07:00
15 июня в 07:00
73803 690 за человека
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Круиз
16 часов
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
«А в музее иван-чая и форелевом хозяйстве познакомимся с традиционной кухней карельского народа и продегустируем знаменитую уху лохикейтто»
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
9 июня в 07:30
12 июня в 07:30
3 690 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
    Провели дивный день в Карелии! И это правда, не смотря на изменения в программе (не было фарелевой фермы) все очень
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    понравилось! Гид Светлана много знает о Карелии, рассказывает очень интересно, позитивный человек, спасибо ей большое) водитель Али настоящий профессионал, спасибо) в остроге рассказали как работает "гуляй поле", вкусный иван-чай на дикустации, прикупили домой вкусняшек) Долина водопадов- это просто восторг! Там же есть мини зоопарк: лоси, олени, хаски. С хаски можно можно сделать фотосессию, такие умницы))) Кирха Карелла, город ангелов: фигуры из дерева в виде ангелов с пояснениями тоже очень интересно 40 мин. пролетело не заметно. На обед финская уха, спасибо фирме "Акуловка". Всем рекомендую Дивный день в Карелии!)

  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
    Прекрасный был экскурсовод. Всём нам путешественникам повезло с погодой. Маршрут был построен таким образом, что скучать было некогда. И долина
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    водопадов (очень здорово), и музей Город ангелов и гора Филина (военный музей внутри горы. Посвящённый советско-финским отношениям. Чудесный маршрут. Нас накормили ухой с форелью: всё было накрыто к приезду нашего автобуса, очень веусно, необычная подача блюда Кто хотел - купил домой рыбную продукцию (и я в том числе) отменного качества Такой форели я ни разу в жизни не пробовала! Поэтому рекомендую всем данный однодневный тур: масса удовольствия, дорога до Карелии пролетит незаметно, а впечатления, эмоции останутся надолго А также незабываемые фотографии!

  • Т
    Трухачева
    12 ноября 2023
    Хиты Карелии: долина водопадов, финская уха и музей в скале
    Всё было великолепно!
  • Т
    Татьяна
    29 октября 2023
    Хиты Карелии: долина водопадов, финская уха и музей в скале
    Очень красивые места, знающий экскурсовод и приятный водитель. Неочень понравился сам туроператор: в последний момент поменяли программу экскурсии, толком не объяснив ничего и пришлось всё узнавать уже у экскурсовода. Но это мелочи в сравнении с теми впечатлениями, что мы получили.
  • G
    Gordai.n
    8 октября 2023
    В Карелию на 1 день «Священный Валаам и Ладожские шхеры» (автобус + катер)
    Всё прошло хорошо - погода, природа, отношение 👍 Единственное наш гид Александр выдал маловато информации. (Я уже ездила по подобному маршрут,
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    гид была женщина по старше, к сожалению не помню как зовут, было интересно слушать и о древней истории, и о Советском периоде, и о современности 👏👏👏 А в общем природа Валаама всё приводит к положительному впечатлению. Обязательно поедем ещё 🤗

  • З
    Зоя
    28 сентября 2023
    В Карелию на 1 день «Священный Валаам и Ладожские шхеры» (автобус + катер)
    Прекрасное впечатление получила от тура, замечательная команда организаторов. Отдельные спасибо гиду Александр за содержательную и интересную информацию
  • Н
    Нина
    3 сентября 2023
    Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
    Из плюсов: Повезло с экскурсоводом, - Александра явно знает и любит своё дело, очень весело и познавательно прошла экскурсия. Водопады великолепны,
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    экотропа вокруг них прекрасно сделана. Плавание на драккаре понравилось больше всего, обалденная красота. Дегустация в музее иван-чая и дегустация карельских напитков - в принципе, задумано неплохо, можно тут же купить то, что понравилось на дегустации. То, что было в программе, но вполне можно было и без этого: Обед с ухой заявлен как "Карельский обед с ухой лохикейтто, расстегаями с форелью и другими карельскими деликатесами" - из всего этого была только уха, справедливости ради, она была великолепна, рыбы не пожалели, порция большая. Но зачем заявлены расстегаи и т. п. - непонятно. Форелевая ферма - посмотреть не удалось, вышла там какая-то накладка. Контактный мини-зоопарк и хаски - ну, это "контактно" с большой натяжкой - хаски и кроликов можно погладить только через решётку, козы и овцы за оградой, максимум фото можно сделать (овцы ещё и дико грязные). Ну, в общем, не за этим и ехали, т. ч. неважно. То, что совсем не нужно: Храм Коневской иконы Божией матери - он идёт первым в программе и, видимо, почти во всех экскурсиях. Поэтому, когда мы подъехали к нему, там было около трёх автобусов, припарковаться негде, проехали мимо, нам, в общем, и не надо было. Отдых в карельском кафе и посещение музея живой истории «Дом викингов» - не впечатлило совсем, дольше автобус пытался припарковаться, чем мы это смотрели, кафе тоже с натяжкой тянет на кафе. Ещё один момент - изначально мы бронировали тур на среду, но в понедельник нам позвонили и перенесли экскурсию на субботу из-за малой наполняемости группы. А мы хотели именно на буднях, думали, что не будем в толпе. В итоге, сын зря взял отгул, когда сообщили о переносе даты уже не смог отменить этот отгул, плюс и ехали в полностью набитом автобусе в самом конце, даже спинку не откинуть… Очень жаль, что при самом бронировании никто не сообщил, что в будние дни экскурсия, возможно, не состоится, тогда бы сразу планировали на выходные. Но, несмотря на некоторые недочёты, порекомендую экскурсию знакомым, природа Карелии прекрасна!

  • Я
    Ярослава
    21 августа 2023
    Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
    Тур понравился. В Карелии как всегда красиво, даже в пасмурную погоду. Тур для созерцания: увидите водопады (лесные пороги), ладожские шхеры
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    и животных. Гид - хорошо организовывает людей, но к сожалению сама трассовая экскурсия была неинтересной. И на форелевом хозяйстве сами владельцы сразу видно, что не гиды. Но если у вас будут вопросы, они с радостью ответят. Так мы узнали, что зимой садки греют, чтобы не было льда. Еще обратите внимание на описание: в обеде будет только лохикейто (очень вкусный суп), но расстегаев не будет. И в Долине водопадов, если хотите успеть посмотреть всю локацию, берите дополнительные билеты сразу.

  • Ю
    Юлия
    14 октября 2022
    Ладожские шхеры и экскурсия по городу Сортавала
    Экскурсия для людей, желающих насладиться красотами природы Карелии. Довезли до Сортавалы. По пути экскурсовод рассказала об истории Карельского края. Два
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    часа самостоятельно гуляли по городу Сартовалла, затем с ветерком прокатились на скоростном катере по Ладоге, осматривая суровые красоты шхер. На одном из островов высадились для прогулки. Очень необычная, внушающая спокойствие северная красота. Вообщем получилось отдохнуть от повседневной суеты и "перезагрузиться"

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Форелевое хозяйство»

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  1. Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
  2. Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
  3. Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
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