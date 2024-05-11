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экотропа вокруг них прекрасно сделана. Плавание на драккаре понравилось больше всего, обалденная красота. Дегустация в музее иван-чая и дегустация карельских напитков - в принципе, задумано неплохо, можно тут же купить то, что понравилось на дегустации. То, что было в программе, но вполне можно было и без этого: Обед с ухой заявлен как "Карельский обед с ухой лохикейтто, расстегаями с форелью и другими карельскими деликатесами" - из всего этого была только уха, справедливости ради, она была великолепна, рыбы не пожалели, порция большая. Но зачем заявлены расстегаи и т. п. - непонятно. Форелевая ферма - посмотреть не удалось, вышла там какая-то накладка. Контактный мини-зоопарк и хаски - ну, это "контактно" с большой натяжкой - хаски и кроликов можно погладить только через решётку, козы и овцы за оградой, максимум фото можно сделать (овцы ещё и дико грязные). Ну, в общем, не за этим и ехали, т. ч. неважно. То, что совсем не нужно: Храм Коневской иконы Божией матери - он идёт первым в программе и, видимо, почти во всех экскурсиях. Поэтому, когда мы подъехали к нему, там было около трёх автобусов, припарковаться негде, проехали мимо, нам, в общем, и не надо было. Отдых в карельском кафе и посещение музея живой истории «Дом викингов» - не впечатлило совсем, дольше автобус пытался припарковаться, чем мы это смотрели, кафе тоже с натяжкой тянет на кафе. Ещё один момент - изначально мы бронировали тур на среду, но в понедельник нам позвонили и перенесли экскурсию на субботу из-за малой наполняемости группы. А мы хотели именно на буднях, думали, что не будем в толпе. В итоге, сын зря взял отгул, когда сообщили о переносе даты уже не смог отменить этот отгул, плюс и ехали в полностью набитом автобусе в самом конце, даже спинку не откинуть… Очень жаль, что при самом бронировании никто не сообщил, что в будние дни экскурсия, возможно, не состоится, тогда бы сразу планировали на выходные. Но, несмотря на некоторые недочёты, порекомендую экскурсию знакомым, природа Карелии прекрасна!