1 чел.
По популярности
Групповая
12 часов
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
«Прокатимся на старинном драккаре викингов по Ладоге, посетим форелевое хозяйство и отведаем финской ухи»
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
3 690₽ за человека
скидка
50%
Групповая
13 часов
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Оценить карельскую природу и небанальные достопримечательности в формате «всё включено»
Начало: На Казанской площади
«15:20 — Дегустация карельских традиционных напитков16:00 — Фирменной магазин форелевого хозяйства17:00 — Экопарк «Долина водопадов»»
12 июня в 07:00
15 июня в 07:00
73803 690₽ за человека
Круиз
16 часов
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
«А в музее иван-чая и форелевом хозяйстве познакомимся с традиционной кухней карельского народа и продегустируем знаменитую уху лохикейтто»
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
9 июня в 07:30
12 июня в 07:30
3 690₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина11 мая 2024Провели дивный день в Карелии! И это правда, не смотря на изменения в программе (не было фарелевой фермы) все очень
- ЕЕкатерина10 мая 2024Прекрасный был экскурсовод. Всём нам путешественникам повезло с погодой. Маршрут был построен таким образом, что скучать было некогда. И долина
- ТТрухачева12 ноября 2023Хиты Карелии: долина водопадов, финская уха и музей в скалеВсё было великолепно!
- ТТатьяна29 октября 2023Хиты Карелии: долина водопадов, финская уха и музей в скалеОчень красивые места, знающий экскурсовод и приятный водитель. Неочень понравился сам туроператор: в последний момент поменяли программу экскурсии, толком не объяснив ничего и пришлось всё узнавать уже у экскурсовода. Но это мелочи в сравнении с теми впечатлениями, что мы получили.
- GGordai.n8 октября 2023В Карелию на 1 день «Священный Валаам и Ладожские шхеры» (автобус + катер)Всё прошло хорошо - погода, природа, отношение 👍 Единственное наш гид Александр выдал маловато информации. (Я уже ездила по подобному маршрут,
- ЗЗоя28 сентября 2023В Карелию на 1 день «Священный Валаам и Ладожские шхеры» (автобус + катер)Прекрасное впечатление получила от тура, замечательная команда организаторов. Отдельные спасибо гиду Александр за содержательную и интересную информацию
- ННина3 сентября 2023Из плюсов: Повезло с экскурсоводом, - Александра явно знает и любит своё дело, очень весело и познавательно прошла экскурсия. Водопады великолепны,
- ЯЯрослава21 августа 2023Тур понравился. В Карелии как всегда красиво, даже в пасмурную погоду. Тур для созерцания: увидите водопады (лесные пороги), ладожские шхеры
- ЮЮлия14 октября 2022Ладожские шхеры и экскурсия по городу СортавалаЭкскурсия для людей, желающих насладиться красотами природы Карелии. Довезли до Сортавалы. По пути экскурсовод рассказала об истории Карельского края. Два
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Форелевое хозяйство»
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