Мои заказы

«Лахта-центр» и Кронштадт - из Петербурга

Современные шедевры и морская история - в одном маршруте
Это путешествие из современности в прошлое.

Сначала вы увидите футуристический «Лахта-центр», а затем — всего за час — перенесётесь на северное побережье Финского залива.

В Кронштадте вас ждут форты, Морской собор, Музей военно-морской славы и рассказы гида об истории этих мест.
«Лахта-центр» и Кронштадт - из Петербурга
«Лахта-центр» и Кронштадт - из Петербурга
«Лахта-центр» и Кронштадт - из Петербурга

Описание экскурсии

«Лахта-центр» — самый высокий небоскрёб Европы, символ современной архитектуры Петербурга. Вы сделаете фото на фоне футуристического фасада и узнаете о технологиях строительства.

Морской собор Кронштадта — восстановленный исторический храм с белоснежными стенами, золотыми куполами, мраморными полами и витражами. Поговорим о его истории и роли в жизни города.

Музей военно-морской славы — экспозиции на двух этажах расскажут о развитии флота России. Возможна прогулка по атомарине К-3 «Ленинский комсомол» (по предварительному бронированию).

Исторические форты и дамба — узнаете о системе гидрозащиты Кронштадта и стратегическом значении города для флота.

Приморский и Курортный районы Петербурга — во время трассовой экскурсии увидите живописные набережные, парки и современные постройки северного побережья Финского залива.

Организационные детали

  • Едем на Exeed LX (2024) или аналогичном автомобиле. Бустер или детское кресло — по запросу
  • Дорога в Кронштадт из Петербурга занимает около часа
  • Отдельно оплачиваются билеты в музей — 600 ₽ взрослый, 300 ₽ льготный; экскурсионный сбор — 2000 ₽ с группы
  • По желанию: атомарина «Ленинский комсомол» — от 800 ₽ за чел. (билеты желательно приобрести заранее, за 3–4 недели) и обзорная площадка «Лахта-центра» — доступность и стоимость уточняйте в переписке
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 3235 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на ««Лахта-центр» и Кронштадт - из Петербурга»

Новый Петербург: смотровая площадка "Лахта-центра"+ музей "Эрарта"
На автобусе
8 часов
10 отзывов
Групповая
Новый Петербург: смотровая площадка "Лахта-центра"+ музей "Эрарта"
"Лахта-центр", "Севкабель-порт" и мир концептуального искусства на автобусной экскурсии
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
3 июн в 13:00
10 июн в 13:00
4600 ₽ за человека
Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
На автобусе
4 часа
161 отзыв
Групповая
до 18 чел.
Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
Начало: Площадь Искусств, дом 1
Расписание: По понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам в 12:00
12 июн в 12:00
2000 ₽ за человека
Музей военно-морской славы в Кронштадте: на авто из Петербурга
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Музей военно-морской славы в Кронштадте: на авто из Петербурга
Посетить современный музейный комплекс и прикоснуться к истории военно-морского флота страны
Начало: В центре Петербурга
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
17 339 ₽ за всё до 4 чел.
Из Петербурга в Кронштадт - к морским соборам
На автобусе
5 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Из Петербурга в Кронштадт - к морским соборам
От Николо-Богоявленского в Петербурге - до Никольского в Кронштадте
Начало: У метро «Звенигородская»
Расписание: в будние дни в 10:00 и 15:00, в субботу в 09:30 и 15:00, в воскресенье в 09:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7800 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
от 18 000 ₽ за экскурсию