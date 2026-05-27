Современные шедевры и морская история - в одном маршруте
Это путешествие из современности в прошлое.
Сначала вы увидите футуристический «Лахта-центр», а затем — всего за час — перенесётесь на северное побережье Финского залива.
В Кронштадте вас ждут форты, Морской собор, Музей военно-морской славы и рассказы гида об истории этих мест.
Описание экскурсии
«Лахта-центр» — самый высокий небоскрёб Европы, символ современной архитектуры Петербурга. Вы сделаете фото на фоне футуристического фасада и узнаете о технологиях строительства.
Морской собор Кронштадта — восстановленный исторический храм с белоснежными стенами, золотыми куполами, мраморными полами и витражами. Поговорим о его истории и роли в жизни города.
Музей военно-морской славы — экспозиции на двух этажах расскажут о развитии флота России. Возможна прогулка по атомарине К-3 «Ленинский комсомол» (по предварительному бронированию).
Исторические форты и дамба — узнаете о системе гидрозащиты Кронштадта и стратегическом значении города для флота.
Приморский и Курортный районы Петербурга — во время трассовой экскурсии увидите живописные набережные, парки и современные постройки северного побережья Финского залива.
Организационные детали
Едем на Exeed LX (2024) или аналогичном автомобиле. Бустер или детское кресло — по запросу
Дорога в Кронштадт из Петербурга занимает около часа
Отдельно оплачиваются билеты в музей — 600 ₽ взрослый, 300 ₽ льготный; экскурсионный сбор — 2000 ₽ с группы
По желанию: атомарина «Ленинский комсомол» — от 800 ₽ за чел. (билеты желательно приобрести заранее, за 3–4 недели) и обзорная площадка «Лахта-центра» — доступность и стоимость уточняйте в переписке
С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и свяжитесь с гидом.
Елена — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 3235 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!
