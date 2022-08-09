Приглашаем вас в однодневное путешествие с проездом на теплоходе, посещением всех главных достопримечательностей святого острова Валаам и обедом в трапезной монастыря.

Святая обитель находится на территории красивого архипелага в Ладожском озере, где окружающая природа и архитектура монастыря составляют единый гармоничный ансамбль.

По дороге из Санкт-Петербурга в Приозерск гид познакомит вас с историей происхождения местных названий и легендами Карельского перешейка, покажет Лосевские пороги. Во время остановки можно будет выпить чаю или кофе.

Затем нас ждет путешествие на Валаам. Примерно за 1 час 15 минут, любуясь живописными пейзажами островов, мы пересечем Ладожское озеро на "Метеоре". Официальный гид острова Валаам расскажет об истории монастыря, проведет по святой лестнице к прекрасной панораме на горе Фавор, покажет памятный знак в честь посещения Валаама императором Александром I. Вы увидите Монастырскую бухту, мраморную Знаменскую часовню и Петропавловскую церковь.

Мы отправимся к монашеским келейным корпусам, увидим церковь Валаамской иконы Божией Матери, Успенскую трапезную церковь и Свято-Преображенский собор, где находятся мощи основателей святой обители — чудотворцев Сергия и Германа.

У вас будет возможность прикоснуться к старинной традиции знаменного церковного пения и послушать концерт певчих, даты проведения которого публикуются на официальном сайте Валаамского монастыря.

Перед отправлением в Санкт-Петербург у вас будет свободное время в Приозерске, чтобы прогуляться по городу, поужинать или осмотреть древнюю крепость Корела.

Важно: на острове Валаам прохладнее, чем в городе, поэтому желательно иметь с собой теплые вещи. На территории монастыря не разрешается открытая одежда (шорты, майки и тп). Для женщин обязательно наличие платка на голову и длинной юбки, для мужчин — отсутствие головного убора.