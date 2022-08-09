Легендарный Валаам

Смешанная: автобусная и пешеходная, с переездом на & quot;Метеоре"

Смешанная: автобусная и пешеходная, с переездом на "Метеоре". Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург: 22:35 – м. Озерки, 23:05 – м. Площадь Восстания. Внимание! Точное время отправления Вам будет отправлено в смс-сообщении накануне выезда. Просим указывать работающий номер телефона и накануне экскурсии держать телефон включенным.

В связи с частыми неблагоприятными погодными условиями на Ладожском озере, экскурсионная программа может начаться раньше или позже заявленного в туре времени, при этом полностью сохраняется объем предоставляемых услуг! В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) рейс на Метеоре может быть отменен. Если паломническая служба сообщила об отмене заранее, мы предложим вам другие даты тура. Если погодные условия ухудшились в день поездки, мы вернем стоимость транспортного, экскурсионного обслуживания и питания на о. Валаам.
Легендарный Валаам
Легендарный Валаам
Легендарный Валаам
Легендарный Валаам

Что вас ожидает 🤩

  • Остров Валаам
  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Гора Фавор
  • Святые врата
  • Знаменская часовня
  • Никольский скит
  • Храм Николая Чудотворца
  • Яблоневый сад
  • Крепость Кексгольм
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Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Приглашаем вас в однодневное путешествие с проездом на теплоходе, посещением всех главных достопримечательностей святого острова Валаам и обедом в трапезной монастыря.

Святая обитель находится на территории красивого архипелага в Ладожском озере, где окружающая природа и архитектура монастыря составляют единый гармоничный ансамбль.

По дороге из Санкт-Петербурга в Приозерск гид познакомит вас с историей происхождения местных названий и легендами Карельского перешейка, покажет Лосевские пороги. Во время остановки можно будет выпить чаю или кофе.

Затем нас ждет путешествие на Валаам. Примерно за 1 час 15 минут, любуясь живописными пейзажами островов, мы пересечем Ладожское озеро на "Метеоре". Официальный гид острова Валаам расскажет об истории монастыря, проведет по святой лестнице к прекрасной панораме на горе Фавор, покажет памятный знак в честь посещения Валаама императором Александром I. Вы увидите Монастырскую бухту, мраморную Знаменскую часовню и Петропавловскую церковь.

Мы отправимся к монашеским келейным корпусам, увидим церковь Валаамской иконы Божией Матери, Успенскую трапезную церковь и Свято-Преображенский собор, где находятся мощи основателей святой обители — чудотворцев Сергия и Германа.

У вас будет возможность прикоснуться к старинной традиции знаменного церковного пения и послушать концерт певчих, даты проведения которого публикуются на официальном сайте Валаамского монастыря.

Перед отправлением в Санкт-Петербург у вас будет свободное время в Приозерске, чтобы прогуляться по городу, поужинать или осмотреть древнюю крепость Корела.

Важно: на острове Валаам прохладнее, чем в городе, поэтому желательно иметь с собой теплые вещи. На территории монастыря не разрешается открытая одежда (шорты, майки и тп). Для женщин обязательно наличие платка на голову и длинной юбки, для мужчин — отсутствие головного убора.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на «Метеоре» по маршруту Приозерск - о. Валаам - Приозерск. Традиционный обед в монастырской трапезной
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 16 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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