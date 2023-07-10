1 чел.
По популярности
14 часов
Групповая
Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
«Валаам — удивительный архипелаг островов в Ладожском озере»
Расписание: Экскурсия актуальна с мая по ноябрь
Завтра в 06:45
14 июля в 06:45
от 7 990₽ за человека
16 часов
Водная прогулка
В Карелию на 1 день «Священный Валаам и Ладожские шхеры» (автобус + катер)
Начало: Казанская площадь, 2 или м Проспект Просвещения
«Мини круиз включает в себя два самых популярных водных направления по Карелии: остров Валаам и национальный парк «Ладожские шхеры»»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
14 июля в 07:00
7 990₽ за человека
16 часов
Водная прогулка
Экскурсия на Валаам из Санкт-Петербурга на 1 день (автобус + теплоход)
Начало: Лиговский проспект, 10 (СТ.М. «Площадь Восстания»)
«Экскурсия по острову Валаам начнется с подъема по святой лестнице на гору Фавор, здесь у ограды открывается панорама монастыря, монастырского сада у подножия, Монастырской бухты, куда заходят теплоходы из Ладоги»
Расписание: Ежедневно с мая по сентябрь
17 июля в 07:30
18 июля в 07:30
10 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- TTabak63310 июля 2023Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга (автобус и «Метеор»)Вся экскурсия прошла на должном уровне,экскурсоводы прекрасно рассказывали,я осталась довольна.
- ККопырина26 сентября 2022Метеор на Валаам из СортавалаОтличная поездка на Валаам! Ни разу не пожалели, что метеор сменился на катер! Увидели больше, шхеры, узнаваемый пейзаж «а зори
- ЕЕкатерина14 сентября 2022Метеор на Валаам из ПриозерскаХорошая, насыщенная экскурсия, очень увлеченный и приятный экскурсовод. Немного расстоила организация питания в поездке на весь день - обед в трапезной монастыря был совершенно холодный, и без вариантов купить альтернативное питание, что тяжело и нездорово для участников (особенно детского возраста)
- ГГеоргий7 сентября 2022Метеор на Валаам из СортавалаОчень хороший экскурсовод
- ВВиктор1 августа 2022Метеор на Валаам из ПриозерскаХорошая организация, эрудированный экскурсовод, замечательный хор и замечательная атмосфера
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Остров Валаам»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Остров Валаам" можно забронировать 3 экскурсии от 7 990 до 10 900. Туристы уже оставили гидам 326 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Интересные экскурсии на остров Валаам по воде, вы отправитесь в небольшую поездку или 1-дневный круиз с посещением достопримечательностей острова. Купите билет за небольшую цену и прикоснитесь к истории. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024