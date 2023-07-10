Туры на остров Валаам из Санкт-Петербурга

Найдено 3 экскурсии в категории «Остров Валаам» в Санкт-Петербурге, цены от 7 990 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга
На автобусе
261 отзыв
14 часов
Групповая
Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
«Валаам — удивительный архипелаг островов в Ладожском озере»
Расписание: Экскурсия актуальна с мая по ноябрь
Завтра в 06:45
14 июля в 06:45
от 7 990 за человека
В Карелию на 1 день «Священный Валаам и Ладожские шхеры» (автобус + катер)
На автобусе
На катере
65 отзывов
16 часов
Водная прогулка
В Карелию на 1 день «Священный Валаам и Ладожские шхеры» (автобус + катер)
Начало: Казанская площадь, 2 или м Проспект Просвещения
«Мини круиз включает в себя два самых популярных водных направления по Карелии: остров Валаам и национальный парк «Ладожские шхеры»»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
14 июля в 07:00
7 990 за человека
Экскурсия на Валаам из Санкт-Петербурга на 1 день (автобус + теплоход)
На автобусе
На метеоре
На теплоходе
16 часов
Водная прогулка
Экскурсия на Валаам из Санкт-Петербурга на 1 день (автобус + теплоход)
Начало: Лиговский проспект, 10 (СТ.М. «Площадь Восстания»)
«Экскурсия по острову Валаам начнется с подъема по святой лестнице на гору Фавор, здесь у ограды открывается панорама монастыря, монастырского сада у подножия, Монастырской бухты, куда заходят теплоходы из Ладоги»
Расписание: Ежедневно с мая по сентябрь
17 июля в 07:30
18 июля в 07:30
10 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tabak633
    10 июля 2023
    Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга (автобус и «Метеор»)
    Вся экскурсия прошла на должном уровне,экскурсоводы прекрасно рассказывали,я осталась довольна.
  • К
    Копырина
    26 сентября 2022
    Метеор на Валаам из Сортавала
    Отличная поездка на Валаам! Ни разу не пожалели, что метеор сменился на катер! Увидели больше, шхеры, узнаваемый пейзаж «а зори
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    здесь тихие». Оператор все очень оперативно решил, никаких накладок. Единственное, что немного ввело в заблуждение-место посадки. Перевозчик написал одним адрес, а туроператор другой. Но! Язык до Киева доведет, лбди в Сортавале очень приветливые и все покажут и расскажут.

  • Е
    Екатерина
    14 сентября 2022
    Метеор на Валаам из Приозерска
    Хорошая, насыщенная экскурсия, очень увлеченный и приятный экскурсовод. Немного расстоила организация питания в поездке на весь день - обед в трапезной монастыря был совершенно холодный, и без вариантов купить альтернативное питание, что тяжело и нездорово для участников (особенно детского возраста)
  • Г
    Георгий
    7 сентября 2022
    Метеор на Валаам из Сортавала
    Очень хороший экскурсовод
  • В
    Виктор
    1 августа 2022
    Метеор на Валаам из Приозерска
    Хорошая организация, эрудированный экскурсовод, замечательный хор и замечательная атмосфера

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Остров Валаам»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Остров Валаам" можно забронировать 3 экскурсии от 7 990 до 10 900. Туристы уже оставили гидам 326 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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