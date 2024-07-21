14 часов
Групповая
Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Расписание: Экскурсия актуальна с мая по ноябрь
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
от 7 990₽ за человека
16 часов
Водная прогулка
В Карелию на 1 день «Священный Валаам и Ладожские шхеры» (автобус + катер)
Начало: Казанская площадь, 2 или м Проспект Просвещения
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
1 авг в 07:00
7 990₽ за человека
8 часов
Групповая
до 20 чел.
Метеор на Валаам из Приозерска
Начало: г. Приозерск, Заозёрная ул. , д. 12, причал Валаам...
Расписание: Согласно календарю
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 300₽ за человека
6 часов 45 минут
Групповая
Экскурсия на о. Валаам на метеоре из Сортавала
Начало: ул. Валаамская, д. 1
Расписание: Каждый день по расписанию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена21 июля 2024Очень приятно провести время с грамотными организаторами экскурсии. Красота и благодать Валоама потрясающая. Спасибо большое спутник-8. Рекомендую посетить Валаам
- TTabak63310 июля 2023Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга (автобус и «Метеор»)Вся экскурсия прошла на должном уровне,экскурсоводы прекрасно рассказывали,я осталась довольна.
- ККопырина26 сентября 2022Метеор на Валаам из СортавалаОтличная поездка на Валаам! Ни разу не пожалели, что метеор сменился на катер! Увидели больше, шхеры, узнаваемый пейзаж «а зори
- ГГеоргий7 сентября 2022Метеор на Валаам из СортавалаОчень хороший экскурсовод
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «В Валаам на метеоре»
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