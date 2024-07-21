В Валаам на метеоре – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «В Валаам на метеоре» в Санкт-Петербурге, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга
На автобусе
277 отзывов
14 часов
Групповая
Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Расписание: Экскурсия актуальна с мая по ноябрь
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
от 7 990 за человека
В Карелию на 1 день «Священный Валаам и Ладожские шхеры» (автобус + катер)
На автобусе
На катере
75 отзывов
16 часов
Водная прогулка
В Карелию на 1 день «Священный Валаам и Ладожские шхеры» (автобус + катер)
Начало: Казанская площадь, 2 или м Проспект Просвещения
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
1 авг в 07:00
7 990 за человека
Метеор на Валаам из Приозерска
На метеоре
2 отзыва
8 часов
Групповая
до 20 чел.
Метеор на Валаам из Приозерска
Начало: г. Приозерск, Заозёрная ул. , д. 12, причал Валаам...
Расписание: Согласно календарю
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 300 за человека
Экскурсия на о. Валаам на метеоре из Сортавала
На метеоре
6 часов 45 минут
Групповая
Экскурсия на о. Валаам на метеоре из Сортавала
Начало: ул. Валаамская, д. 1
Расписание: Каждый день по расписанию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    21 июля 2024
    Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга
    Очень приятно провести время с грамотными организаторами экскурсии. Красота и благодать Валоама потрясающая. Спасибо большое спутник-8. Рекомендую посетить Валаам
  • T
    Tabak633
    10 июля 2023
    Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга (автобус и «Метеор»)
    Вся экскурсия прошла на должном уровне,экскурсоводы прекрасно рассказывали,я осталась довольна.
  • К
    Копырина
    26 сентября 2022
    Метеор на Валаам из Сортавала
    Отличная поездка на Валаам! Ни разу не пожалели, что метеор сменился на катер! Увидели больше, шхеры, узнаваемый пейзаж «а зори
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    здесь тихие». Оператор все очень оперативно решил, никаких накладок. Единственное, что немного ввело в заблуждение-место посадки. Перевозчик написал одним адрес, а туроператор другой. Но! Язык до Киева доведет, лбди в Сортавале очень приветливые и все покажут и расскажут.

  • Г
    Георгий
    7 сентября 2022
    Метеор на Валаам из Сортавала
    Очень хороший экскурсовод

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «В Валаам на метеоре»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  2. Набережная
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  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Финский Залив
  8. Петропавловская крепость
  9. Исаакиевский собор
  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "В Валаам на метеоре" можно забронировать 4 экскурсии от 4 000 до 7 990. Туристы уже оставили гидам 354 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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