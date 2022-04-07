«Она берет мне кофе в „Сайгоне“ и ей все равно, что будет со мной»…

Экскурсию проведет гид, которому довелось быть очевидцем и участником событий того времени.

Мы погуляем по «местам славы» неформалов Ленинграда. Я объясню вам, почему первыми неформалами Советского Союза были хиппи. Я расскажу о панках, подпольных художниках, непризнанных поэтах, о Рок-клубе и Сайгоне. Мы вспомним фарцовщиков и обсудим, почему их тоже можно считать бунтарями. Кроме того, вы узнаете, кто такие «пурукумщики» и как появилось слово «лох».

Казань и Климат, Теплая труба и Галёра, Гастрит и Эльфийский сад. Расскажу о тусовках, слэнге, сквотах, прикидах и моде, приколах, обо всем самом интересном!

Индивидуальная экскурсия в формате дружеской прогулки.