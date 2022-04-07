Ленинградский андеграунд 70х-80х годов 20 века с участником событий

Ленинградский андеграунд 70х-80х годов 20 века с участником событий
Ленинградский андеграунд 70х-80х годов 20 века с участником событий
Ленинградский андеграунд 70х-80х годов 20 века с участником событий
Ленинградский андеграунд 70х-80х годов 20 века с участником событий

Что вас ожидает 🤩

  • Невский проспект
  • Казанский собор
  • Гостиный двор
  • Екатериниский сад
  • Здание Рок-клуба
  • Бывший "Гастрит". бывший "Сайгон"
  • "Эльфийский сад"
  • Арт-центр "Пушкинская 10" (по желанию)
«Она берет мне кофе в „Сайгоне“ и ей все равно, что будет со мной»…
Экскурсию проведет гид, которому довелось быть очевидцем и участником событий того времени.
Мы погуляем по «местам славы» неформалов Ленинграда. Я объясню вам, почему первыми неформалами Советского Союза были хиппи. Я расскажу о панках, подпольных художниках, непризнанных поэтах, о Рок-клубе и Сайгоне. Мы вспомним фарцовщиков и обсудим, почему их тоже можно считать бунтарями. Кроме того, вы узнаете, кто такие «пурукумщики» и как появилось слово «лох».
Казань и Климат, Теплая труба и Галёра, Гастрит и Эльфийский сад. Расскажу о тусовках, слэнге, сквотах, прикидах и моде, приколах, обо всем самом интересном!
Индивидуальная экскурсия в формате дружеской прогулки.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида. Сюрпризы
Что не входит
  • Кофе в кафе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Невский пр. 30, станция метро
Завершение: Дмитровский пер,7
Когда и сколько длится
Когда: каждый день
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • 16+
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

каждый день

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