Приглашаю в путешествие сквозь эпохи по Васильевскому острову! Вы раскроете его историю от Петра I до сегодняшних дней. Заглянете почти во все его уголки — от Стрелки до гавани. Сделаете фото на набережных с видом на историческую часть города. Насладитесь панорамами соборов, храмов и мостов. А ещё погуляете по кладбищу со старинными надгробиями и поросшими мхом склепами.

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы проедете по спрятанным от глаз улочкам, рассматривая доходные дома. Отыщете чудом сохранившиеся деревянные здания. Узнаете, где жили и творили известные академики, художники, скульпторы, врачи, аптекари. А также:

Раскроете тайны старейшего в городе Смоленского православного кладбища

Осмотрите часовню Ксении Петербургской, где хранятся её мощи

Прогуляетесь по саду 18 века и узнаете его секрет

Загадаете желание у древнейших скульптур города

Заглянете в современные арт-пространства Севкабель Порт и Брусницын

И даже доедете по набережной до новых намывных территорий, по пути наслаждаясь шикарными видами на Финский залив, стадион Газпром Арена и башню Лахта Центр.

Организационные детали