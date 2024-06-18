Приглашаю в путешествие сквозь эпохи по Васильевскому острову! Вы раскроете его историю от Петра I до сегодняшних дней. Заглянете почти во все его уголки — от Стрелки до гавани. Сделаете фото на набережных с видом на историческую часть города. Насладитесь панорамами соборов, храмов и мостов. А ещё погуляете по кладбищу со старинными надгробиями и поросшими мхом склепами.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы проедете по спрятанным от глаз улочкам, рассматривая доходные дома. Отыщете чудом сохранившиеся деревянные здания. Узнаете, где жили и творили известные академики, художники, скульпторы, врачи, аптекари. А также:
- Раскроете тайны старейшего в городе Смоленского православного кладбища
- Осмотрите часовню Ксении Петербургской, где хранятся её мощи
- Прогуляетесь по саду 18 века и узнаете его секрет
- Загадаете желание у древнейших скульптур города
- Заглянете в современные арт-пространства Севкабель Порт и Брусницын
И даже доедете по набережной до новых намывных территорий, по пути наслаждаясь шикарными видами на Финский залив, стадион Газпром Арена и башню Лахта Центр.
Организационные детали
- Экскурсия проходит комфортабельном кроссовере BMW X5 с панорамной крышей
- При желании в конце путешествия мы выпьем чашечку кофе в одном очень необычном кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- Не стесняйтесь задавать вопросы, если видите, что день занят. Любой вопрос имеет решение)
- Доплата за 4 человека составит 500 рублей
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У м. Василеостровская или в Исаакиевском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1131 туриста
Приветствую вас. Я Мария. Мне посчастливилось родиться и жить в Петербурге, впитывая с пеленок его волшебную атмосферу. Мой круг интересов огромен. Закончила юрфак, люблю искусство и архитектуру, занимаюсь спортом, постоянноЗадать вопрос
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