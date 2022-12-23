О Петре Первом говорят как о смелом деятеле, царе и реформаторе. Но за Петровским величием стоит человек. Который ценил жизнь, веселье, вкусную еду, а еще нуждался в любви и внимании к его большим мечтам. Мы насладимся красотой парадного Петербурга и я покажу, как любил Петр Алексеевич и как эти чувства нашли отражение в его деятельности. А бонусом подарю несколько ваших фотографий на фоне петровских мест.

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Описание

Что вас ожидает

Не только царь, но и человек

Как часто нам рассказывают о том, каким Петр Великий был царем. Завоевателем, мореплавателем, строителем, неутомимым учеником и деятельным политиком. И за всем этим мы перестаем видеть человека. Мужчину, который любил жизнь, женщин и красоту. Я исследовала больше 15 достоверных печатных источников и посвятила эту экскурсию личной жизни Петра Алексеевича, его привычкам, гастрономическим пристрастиям, юмору и конечно же, любви. На прогулке вы узнаете:

Сколько стоит быть любовницей царя?

Чем Анна Монс и Марфа Скавронская покорили сердце Петра I?

За что Евдокию Лопухину отправили в монастырь?

Как привык веселиться император и его двор?

Маршрут прогулки

Мы пройдем по центральным улицам города и местам жизни первого императора России. Вы полюбуетесь парадными видами Петербурга. Увидите канал, по которому Петр подходил на яхте к своей резиденции. Прогуляетесь по Летнему саду с фонтанами. Рассмотрите величественную Дворцовую площадь и внутренний дворик последнего Зимнего дворца, а заодно сравните его с Летним дворцом (и там, и там возможно посещение экспозиции музея). И не только! В зимний период мы можем зайти в кофейню, чтобы погреться, а затем продолжить маршрут. Любуясь центром Северной столицы, вы по кусочкам воссоздадите картину того, как 300 лет назад здесь жил, гулял и любил Петр Первый.

А бонусом после прогулки я пришлю 20 ваших фотографий на фоне этих мест.

Организационные детали

В течение 3-5 дней после экскурсии я пришлю вам 20 фотографий с цветокоррекцией (без ретуши)

Летний дворец открыт с мая по октябрь, зимой мы можем увидеть его только снаружи

Это пешая прогулка, одевайтесь, пожалуйста, по погоде и не забудьте удобную обувь

Дополнительные расходы