Лучшее время для посещения экскурсии - с мая по октябрь, когда открыт Летний дворец и можно насладиться прогулкой по Летнему саду. Зимой же можно насладиться уютом кофейни и продолжить маршрут, изучая внутренние экспозиции.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Летний сад
Дворцовая площадь
Зимний дворец
Летний дворец
Описание экскурсии
Не только царь, но и человек
Как часто нам рассказывают о том, каким Петр Великий был царем. Завоевателем, мореплавателем, строителем, неутомимым учеником и деятельным политиком. И за всем этим мы перестаем видеть человека. Мужчину, который любил жизнь, женщин и красоту. Я исследовала больше 15 достоверных печатных источников и посвятила эту экскурсию личной жизни Петра Алексеевича, его привычкам, гастрономическим пристрастиям, юмору и конечно же, любви. На прогулке вы узнаете:
Сколько стоит быть любовницей царя?
Чем Анна Монс и Марфа Скавронская покорили сердце Петра I?
За что Евдокию Лопухину отправили в монастырь?
Как привык веселиться император и его двор?
Маршрут прогулки
Мы пройдем по центральным улицам города и местам жизни первого императора России. Вы полюбуетесь парадными видами Петербурга. Увидите канал, по которому Петр подходил на яхте к своей резиденции. Прогуляетесь по Летнему саду с фонтанами. Рассмотрите величественную Дворцовую площадь и внутренний дворик последнего Зимнего дворца, а заодно сравните его с Летним дворцом (и там, и там возможно посещение экспозиции музея). И не только! В зимний период мы можем зайти в кофейню, чтобы погреться, а затем продолжить маршрут. Любуясь центром Северной столицы, вы по кусочкам воссоздадите картину того, как 300 лет назад здесь жил, гулял и любил Петр Первый.
Организационные детали
Летний дворец открыт с мая по октябрь, зимой мы можем увидеть его только снаружи
Это пешая прогулка, одевайтесь, пожалуйста, по погоде и не забудьте удобную обувь
Дополнительные расходы
Входной билет в Зимний дворец — 600 руб. /чел. (по желанию)
Входной билет в Летний дворец — 800 руб. /чел. (по желанию)
Личные расходы на обед или кофе-брейк, если вам нужен будет перерыв
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У арки Главного штаба
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 894 туристов
Я филолог, тележурналист и любитель рассказывать истории. Побродить маршрутами литературных героев, заглянуть в окна писательской квартиры, пообедать в заведении, где бывали гении. Узнать, кто же они — прототипы известных всему читать дальшеуменьшить
миру героев. Заглянуть в письма и воспоминания современников. Услышать такие подробности частной жизни великих людей, о которых вам никогда не расскажут учителя. Все это я предлагаю вам на своих маршрутах по «самому умышленному городу мира» — Литературному Петербургу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
–
3
–
2
–
1
–
Никитина
Если вы любите историю и видите за ее вершителями не только "Имя-фамилию", а прежде всего людей,с их слабостями, страстями, индивидуальностью - эта экскурсиядля вас. Юлия с большой любовью и глубоким читать дальшеуменьшить
знанием темы рассказывает о Петре-человеке, Петре-мужчине, показывает в ходе экскурсии знаковые места Санкт-Петербурга, связанные с жизнью Петра Великого, демонстрирует портреты женщин Его Величества - тех, кому посвящена экскурсия. Многих деталей я не знала, и было интересно посмотреть на любимый город и любимого исторического персонажа с другой, неведомой стороны. В середине экскурсии предусмотрена остановка в уютном кафе, чтобы немного передохнуть и согреться. Я ради этой экскурсии специально приехала в Петербург из Москвы, и я восхищена и ставлю 10 из 10. Юлию рекомендую, уверена, что и другие ее экскурсии - на высоте.
Юлия
Ответ организатора:
Татьяна, спасибо за Ваш отзыв. Наша прогулка доставила мне невероятное удовольствие. Вы очень приятный слушатель и собеседника.
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Юлия наш любимый гид. Это не первая экскурсия с ней. Все всегда интересно, информативно, познавательно. Надеюсь, до следующих встреч!
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Гуляли с экскурсоводом Юлией по Петербургу второй раз и обязательно пойдем снова. Экскурсия «Любимые женщины Петра 1» позволила по-новому взглянуть на давно известные факты. Много интересной информации. Удобно построенный маршрут. читать дальшеуменьшить
Всё продумано до мелочей. Это была неспешная прогулка по красивым местам под увлекательный рассказ про жизнь и увлечения первого российского императора. Например, мы узнали о гастрономических предпочтениях Петра Первого, какие танцы он танцевал, какие забавы придумывал, какие женщины его привлекали, за что он мог казнить, а за что помиловать. И многое-многое другое.
Вам был полезен этот отзыв?
Аполлинария
Сегодня с мужем побывали на этой экскурсии. Ранее бывали у Юлии на экскурсии про Достоевского. Обе экскурсии чудесные! Очень много интересной, новой информации. Поверьте, даже если вы знаете про историю читать дальшеуменьшить
очень хорошо, то Юлия все равно расскажет вам что-то новое. Даже не представляю сколько времени у нее ушло на то, чтобы составить маршрут, собрать столько информации. Очень рекомендую! Петр 1 сегодня предстал для меня в новом образе, который воссоздала Юлия☺️
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Очень классная экскурсия! Информация структурирована, при это преподнесена не сухо и очень интересно. Удобный маршрут, 3 часа пролетели незаметно. Юлия очень хороший рассказчик, были на экскурсии уже второй раз и всем рекомендуем побывать!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юлия
очень довольны прогулкой, интересные истории и повествование, много новой информации узнали, вернемся еще, благодарю Юлию за экскурсию