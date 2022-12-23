Любимые женщины Петра I

Увидеть в великом императоре живого мужчину и погулять по центру города в поисках его истории

О Петре Первом говорят как о смелом деятеле, царе и реформаторе. Но за Петровским величием стоит человек. Который ценил жизнь, веселье, вкусную еду, а еще нуждался в любви и внимании к его большим мечтам.

Мы насладимся красотой парадного Петербурга и я покажу, как любил Петр Алексеевич и как эти чувства нашли отражение в его деятельности. А бонусом подарю несколько ваших фотографий на фоне петровских мест.
Любимые женщины Петра I
Любимые женщины Петра I
Любимые женщины Петра I
Любимые женщины Петра I
Любимые женщины Петра I
Любимые женщины Петра I
Любимые женщины Петра I
Любимые женщины Петра I
Любимые женщины Петра I
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Описание

Что вас ожидает

Не только царь, но и человек

Как часто нам рассказывают о том, каким Петр Великий был царем. Завоевателем, мореплавателем, строителем, неутомимым учеником и деятельным политиком. И за всем этим мы перестаем видеть человека. Мужчину, который любил жизнь, женщин и красоту. Я исследовала больше 15 достоверных печатных источников и посвятила эту экскурсию личной жизни Петра Алексеевича, его привычкам, гастрономическим пристрастиям, юмору и конечно же, любви. На прогулке вы узнаете:

  • Сколько стоит быть любовницей царя?
  • Чем Анна Монс и Марфа Скавронская покорили сердце Петра I?
  • За что Евдокию Лопухину отправили в монастырь?
  • Как привык веселиться император и его двор?

Маршрут прогулки

Мы пройдем по центральным улицам города и местам жизни первого императора России. Вы полюбуетесь парадными видами Петербурга. Увидите канал, по которому Петр подходил на яхте к своей резиденции. Прогуляетесь по Летнему саду с фонтанами. Рассмотрите величественную Дворцовую площадь и внутренний дворик последнего Зимнего дворца, а заодно сравните его с Летним дворцом (и там, и там возможно посещение экспозиции музея). И не только! В зимний период мы можем зайти в кофейню, чтобы погреться, а затем продолжить маршрут. Любуясь центром Северной столицы, вы по кусочкам воссоздадите картину того, как 300 лет назад здесь жил, гулял и любил Петр Первый.

А бонусом после прогулки я пришлю 20 ваших фотографий на фоне этих мест.

Организационные детали

  • В течение 3-5 дней после экскурсии я пришлю вам 20 фотографий с цветокоррекцией (без ретуши)
  • Летний дворец открыт с мая по октябрь, зимой мы можем увидеть его только снаружи
  • Это пешая прогулка, одевайтесь, пожалуйста, по погоде и не забудьте удобную обувь

Дополнительные расходы

  • Входной билет в Зимний дворец — 600 руб. /чел. (по желанию)
  • Входной билет в Летний дворец — 800 руб. /чел. (по желанию)
  • Личные расходы на обед или кофе-брейк, если вам нужен будет перерыв

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у арки Главного штаба
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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