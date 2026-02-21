Лучшее время для посещения экскурсии - с мая по октябрь, когда открыт Летний дворец и можно насладиться прогулкой по Летнему саду. Зимой же можно насладиться уютом кофейни и продолжить маршрут, изучая внутренние экспозиции.

Экскурсия раскрывает личную сторону Петра I, его любовь к женщинам и как это отразилось на его правлении.Участники прогуляются по историческим местам Санкт-Петербурга, включая Летний и Зимний дворцы, узнают о судьбах

Анны Монс и Марфы Скавронской, а также о том, почему Евдокия Лопухина была отправлена в монастырь. Это уникальная возможность увидеть Петра не только как царя, но и как человека, который любил жизнь и женщин

Описание экскурсии

Не только царь, но и человек

Как часто нам рассказывают о том, каким Петр Великий был царем. Завоевателем, мореплавателем, строителем, неутомимым учеником и деятельным политиком. И за всем этим мы перестаем видеть человека. Мужчину, который любил жизнь, женщин и красоту. Я исследовала больше 15 достоверных печатных источников и посвятила эту экскурсию личной жизни Петра Алексеевича, его привычкам, гастрономическим пристрастиям, юмору и конечно же, любви. На прогулке вы узнаете:

Сколько стоит быть любовницей царя?

Чем Анна Монс и Марфа Скавронская покорили сердце Петра I?

За что Евдокию Лопухину отправили в монастырь?

Как привык веселиться император и его двор?

Маршрут прогулки

Мы пройдем по центральным улицам города и местам жизни первого императора России. Вы полюбуетесь парадными видами Петербурга. Увидите канал, по которому Петр подходил на яхте к своей резиденции. Прогуляетесь по Летнему саду с фонтанами. Рассмотрите величественную Дворцовую площадь и внутренний дворик последнего Зимнего дворца, а заодно сравните его с Летним дворцом (и там, и там возможно посещение экспозиции музея). И не только! В зимний период мы можем зайти в кофейню, чтобы погреться, а затем продолжить маршрут. Любуясь центром Северной столицы, вы по кусочкам воссоздадите картину того, как 300 лет назад здесь жил, гулял и любил Петр Первый.

Организационные детали

Летний дворец открыт с мая по октябрь, зимой мы можем увидеть его только снаружи

Это пешая прогулка, одевайтесь, пожалуйста, по погоде и не забудьте удобную обувь

Дополнительные расходы