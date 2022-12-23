Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Не только царь, но и человек
Как часто нам рассказывают о том, каким Петр Великий был царем. Завоевателем, мореплавателем, строителем, неутомимым учеником и деятельным политиком. И за всем этим мы перестаем видеть человека. Мужчину, который любил жизнь, женщин и красоту. Я исследовала больше 15 достоверных печатных источников и посвятила эту экскурсию личной жизни Петра Алексеевича, его привычкам, гастрономическим пристрастиям, юмору и конечно же, любви. На прогулке вы узнаете:
Сколько стоит быть любовницей царя?
Чем Анна Монс и Марфа Скавронская покорили сердце Петра I?
За что Евдокию Лопухину отправили в монастырь?
Как привык веселиться император и его двор?
Маршрут прогулки
Мы пройдем по центральным улицам города и местам жизни первого императора России. Вы полюбуетесь парадными видами Петербурга. Увидите канал, по которому Петр подходил на яхте к своей резиденции. Прогуляетесь по Летнему саду с фонтанами. Рассмотрите величественную Дворцовую площадь и внутренний дворик последнего Зимнего дворца, а заодно сравните его с Летним дворцом (и там, и там возможно посещение экспозиции музея). И не только! В зимний период мы можем зайти в кофейню, чтобы погреться, а затем продолжить маршрут. Любуясь центром Северной столицы, вы по кусочкам воссоздадите картину того, как 300 лет назад здесь жил, гулял и любил Петр Первый.
А бонусом после прогулки я пришлю 20 ваших фотографий на фоне этих мест.
Организационные детали
В течение 3-5 дней после экскурсии я пришлю вам 20 фотографий с цветокоррекцией (без ретуши)
Летний дворец открыт с мая по октябрь, зимой мы можем увидеть его только снаружи
Это пешая прогулка, одевайтесь, пожалуйста, по погоде и не забудьте удобную обувь
Дополнительные расходы
Входной билет в Зимний дворец — 600 руб. /чел. (по желанию)
Входной билет в Летний дворец — 800 руб. /чел. (по желанию)
Личные расходы на обед или кофе-брейк, если вам нужен будет перерыв
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у арки Главного штаба
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела 29 экскурсий для 52 туристов
Я филолог, тележурналист и любитель рассказывать истории. Побродить маршрутами литературных героев, заглянуть в окна писательской квартиры, пообедать в заведении, где бывали гении. Узнать, кто же они — прототипы известных всему миру героев. Заглянуть в письма и воспоминания современников. Услышать такие подробности частной жизни великих людей, о которых вам никогда не расскажут учителя. Все это я предлагаю вам на своих маршрутах по «самому умышленному городу мира» — Литературному Петербургу.