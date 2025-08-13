Сейчас сентябрь — это идеальное время.

Экскурсия на Ленфильм подходит для посещения в любое время года, так как проходит в помещении. Это позволяет насладиться магией кино независимо от сезона и погоды.

Экскурсия на Ленфильм предлагает уникальную возможность заглянуть за кулисы кино. Участники пройдут по помещениям старейшей киностудии страны, увидят ретротехнику, участвовавшую в съёмках, и костюмы из легендарных фильмов. В одном из съёмочных павильонов можно будет наблюдать за работой съёмочной группы и изучить монтажное оборудование. Эта экскурсия раскрывает эволюцию технологий кинопроизводства и показывает, как создаются фильмы - от сценария до экрана

Время начала: 12:30, 14:00, 16:00, 17:30, 19:00

Описание экскурсии

Вы познакомитесь с историей старейшей киностудии страны, её значимыми вехами и легендарными фильмами, которые стали культурным достоянием.

Увидите ретроавтомобили и оборудование со съёмок знаковых картин. И узнаете, как эта техника использовалась для создания ярких и запоминающихся сцен.

Изучите коллекцию костюмов из легендарных фильмов, ощутите атмосферу эпохи и поймёте, какую роль играют детали в создании образов персонажей.

Заглянете в съёмочный павильон, чтобы посмотреть, как организована работа съёмочной группы, какие технологии используются и как выглядит процесс создания сцены изнутри.

Поймёте, как слова на бумаге превращаются в движущиеся образы на экране, увидите монтажное оборудование и выясните, как связаны монтаж и магия кино.

Раскроете эволюцию технологий кинопроизводства: от первых съёмок до современных методов, по-новому взглянете на роль кино и на то, как фильмы формируют культуру.

Организационные детали