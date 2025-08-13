Вы познакомитесь с историей старейшей киностудии страны, её значимыми вехами и легендарными фильмами, которые стали культурным достоянием.
Увидите ретроавтомобили и оборудование со съёмок знаковых картин. И узнаете, как эта техника использовалась для создания ярких и запоминающихся сцен.
Изучите коллекцию костюмов из легендарных фильмов, ощутите атмосферу эпохи и поймёте, какую роль играют детали в создании образов персонажей.
Заглянете в съёмочный павильон, чтобы посмотреть, как организована работа съёмочной группы, какие технологии используются и как выглядит процесс создания сцены изнутри.
Поймёте, как слова на бумаге превращаются в движущиеся образы на экране, увидите монтажное оборудование и выясните, как связаны монтаж и магия кино.
Раскроете эволюцию технологий кинопроизводства: от первых съёмок до современных методов, по-новому взглянете на роль кино и на то, как фильмы формируют культуру.
Организационные детали
После внесения предоплаты мы свяжемся с вами, чтобы вы заранее внесли остаток суммы — это необходимо для регистрации и получения уникального билета. Он будет выслан в течение 48 часов после оплаты по WhatsApp или e-mail.
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Каменноостровском пр
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:30, 14:00, 16:00, 17:30 и 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Пётр — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 835 туристов
Здравствуйте! Мы — туристическая компания в Петербурге. Организуем речные круизы: обзорные, гастрономические, танцевальные и тематические. Приглашаем вас полюбоваться Северной столицей с воды и не только.
А
Анастасия
13 авг 2025
Было интересно, увидели закрытую кухню кинопроизводства. Советую!
Елена
11 авг 2025
Отличная экскурсия как по истории киностудии, так и по самому процессу создания фильма. Я уже была на экскурсии в Ленфильме, но внутрь, там где павильоны, реквизит попала в первый раз. читать дальше
В нашей компании были дети 8 и 13 лет и взрослые - всем очень понравилось. Особенно учитывая то, что ты вырос на советстких фильмах, а теперь тебе приоткрылся этап их создания.
Ольга
23 июл 2025
Хорошая, интересная экскурсия с элементами викторины. К экскурсоводу Даше только слова благодарности. Было интересно, увлекательно и насыщено. К организаторам пожелание - делать группы, как заявлено до 15 человек, а не 30. читать дальше
И второе пожелание - возможно стоит детей выделять в отдельную группу и давать более интерактивную программу. Я попала в группу, где детей было много и им было откровенно скучно, а как следствие они мешали всем остальным.
Л
Леван
16 июн 2025
Мероприятие оставило исключительно положительное впечатление. Экскурсовод предоставил содержательную и интересную информацию о истории и развитии студии, что позволило лучше понять значимость этого культурного объекта. Особое внимание заслуживают экспозиции с декорациями, читать дальше
которые демонстрируют творческий подход к сохранению наследия российского кино. Атмосфера студии располагает к погружению в мир кинематографа и позволяет ощутить связь с эпохой, в которой создавались многие классические фильмы. Рекомендую данную экскурсию всем, кто интересуется историей кино.
А
Алла
15 июн 2025
Выросла на фильмах Ленфильма. Понравилось.
К
Константин
15 июн 2025
Все понравилось.
М
Матвей
13 июн 2025
Экскурсия очень понравилась! Отличный вариант для тех, кто уже устал от парадного Петербурга и хочет чего-то более простого! Интересно! Спокойно, без лишнего пафоса.
С
Светлана
9 мая 2025
Ничего интересного не узнали и не увидели. Все очень стандартно и торопливо. Если есть время и есть желания просто зайти на киностудию, то можно посетить, а так не ждите ничего волшебного))
Татьяна
30 мар 2025
Выбирая эту экскурсию, читала отзывы, И отзывы по данному направлению были от положительных до отрицательных. Долго думала и Решилась все-таки сходить и не жалею. У нас была экскурсовод Татьяна, она читать дальше
Хорошо владеет информацией, последовательно и доступно рассказывала от истории возникновения киностудии до настоящего времени. В группе было много детей, думаю им тоже было все понятно и интересно. Экскурсия по продолжительности один час, а время пролетело как одна минута. Ленфильм приятное место, красиво оформлены залы, входная зона, есть кафе. Мы посетили несколько площадок со старой аппаратурой, слышали как молодые артисты что-то репетировали. Спускались в гараж смотрели на артистов автомобилей. Для первого знакомства с закулисьями кино, очень даже не плохо. рекомендую посетить данную экскурсию.
М
Марина
29 мар 2025
Большое спасибо за экскурсию. Узнала много интересных фактов о советском кино - как снимали, как монтировали, какой реквизит использовали, из чего изготавливали костюмы. После экскурсии захотелось посмотреть фильмы снятые на Ленфильме. Экскурсию рекомендую!!!
Н
Наталья
28 мар 2025
Огромное спасибо за интересную и познавательную экскурсию!!!! Отдельное спасибо гиду Евгению!!! Одни только положительные эмоции!!!!
Е
ЕВГЕНИЯ
20 мар 2025
Для меня экскурсия оказалась максимально скучной. Ни интерактива, интересный зал был только с автотехникой (гараж). И кто придумал гардероб на третьем этаже) непонятно. Грустная экскурсия (для меня)
Т
Тимур
17 мар 2025
Давно мечтал попасть в Ленфильм! Спасибо организатору! Доплатили - билет прислали быстро. Экскурсовод рассказывал интересно. Короче отдохнул после рабочего дня как надо. Все понравилось! Также договорились о будущих экскурсиях с организатором лично!
Е
Елена
13 мар 2025
Добрый день, экскурсия прошла нормально, для того что бы было отлично нужно больше времени. Хочу посоветовать другим туристам исключить организатора из этой цепочки, если вы хотите сэкономить деньги просто сами приезжайте на Ленфильм и приобретайте самостоятельно билеты в кассе, экскурсию проводит сотрудник Ленфильма, организатор ни как не задействован в этом мероприятии
Пётр
Ответ организатора:
Добрый день. Благодарим за отзыв. Организатор - занимается координационным процессом и, напрямую, сотрудничает с Ленфильмом, чтобы клиенты получили гарантированный доступ читать дальше
на мероприятие в возможное время. Организатор не проводит экскурсию, а курирует процесс. Отмечу, что именно благодаря нашим партнёрам из Tripster и нашей работе вы нашли это предложение и гарантированно попали на экскурсию. При самостоятельном посещении всегда есть риск, что билетов на месте может не оказаться, особенно в высокий сезон.
Александра
3 мар 2025
Добрый день. В целом экскурсия не плохая, задумка хорошая. Но не хватило связанного текста Экскурсовода, рассказ был обрывками, без логической цепочки. Видно, что человек заинтересован в теме и разбирается, но читать дальше
и к нам (те кто были на экскурсии) отношение было, что мы живём темой кино и отлично разбираемся, не все далеко такие! Ещё не хватило экспозиций: например каких-то павильонов (хотя бы уголков), заполненных "под съемки фильма", то есть пустые залы-смотреть не интересно. Ну или были в помещении откуда ведётся показ в кинотеатре, а зрительский зал за стеклом - было бы эффектно и интересно посмотреть через это окошко в зрительский зал (свет включили бы для экскурсий).
Пётр
Ответ организатора:
Добрый день, благодарим за ваш конструктивный отзыв. Нам важно слышать мнение наших гостей.
Мы обязательно передадим ваши замечания экскурсоводу. Учтём, что читать дальше
важно более связно подавать материал и делать его понятным для всех, независимо от уровня знаний о кино.