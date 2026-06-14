По моему мнению, Цой — явление не только музыкальное, но и нравственное, как и всякое настоящее искусство. Вы убедитесь в этом, погружаясь в эпоху 80-х годов, и взглянете на мир глазами легендарных музыкантов группы «Кино». Увидите, где они жили и выступали, послушаете их песни. Мы будем уделять много времени деталям и, пробиваясь сквозь прошлое, взглянем на себя настоящих.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Люди и таланты вчера и сегодня

Вся экскурсия пронизана темой творчества и самореализации. Как на них влияют внешние обстоятельства и наши действия? Вы задумаетесь об этом и узнаете, как к своей звезде шли музыканты прошлого, в первую очередь Виктор Цой, несмотря на бытовые и государственные трудности. Я помогу вам понять, почему спустя 32 года после гибели культового музыканта интерес к его персоне не угасает и как творчество группы «Кино» отзывается в нашей современности.

По следам «Кино» и других андеграундных групп

Транспортная часть нашего маршрута — это нестандартные объекты вдали от нарядных дворцов. Мы начнем с детства Цоя в Московском районе, проедем по Купчино и проспекту Славы, где жили музыканты группы. Вы увидите три площадки, где выступали «киношники» и другие неформальные исполнители, а мои рассказы и архивные фото помогут представить те времена. Кроме того, вы сможете возложить цветы Цою на Богословском кладбище.

Наследие «Кино» и мини-концерт в музыкальном салоне (по согласованию)

Вторая часть экскурсии пройдёт в музыкальном салоне в центре Питера. Вы отдохнёте, попьёте чаю и узнаете о современном использовании творчества группы «Кино», а в завершение услышите несколько их песен в живом исполнении.

Кому подойдёт экскурсия

Конечно, любителям необычных городских экскурсий. Для участия в этом путешествии необязательно быть фанатом группы «Кино», но вы наверняка им станете за эти 4 часа!

Организационные детали