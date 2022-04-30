Что вас ожидает

Люди и таланты вчера и сегодня

Вся экскурсия пронизана темой творчества и самореализации. Как на них влияют внешние обстоятельства и наши действия? Вы задумаетесь об этом и узнаете, как к своей звезде шли музыканты прошлого, в первую очередь Виктор Цой, несмотря на бытовые и государственные трудности. Я помогу вам понять, почему спустя 32 года после гибели культового музыканта интерес к его персоне не угасает и как творчество группы «Кино» отзывается в нашей современности.

По следам «Кино» и других андеграундных групп

Транспортная часть нашего маршрута — это нестандартные объекты вдали от нарядных дворцов. Мы начнем с детства Цоя в Московском районе, проедем по Купчино и проспекту Славы, где жили музыканты группы. Вы увидите три площадки, где выступали «киношники» и другие неформальные исполнители, а мои рассказы и архивные фото помогут представить те времена. Кроме того, вы раскроете, в какой психиатрической больнице лежал лидер рок-группы и сможете возложить цветы Цою на Богословском кладбище.

Наследие «Кино» и мини-концерт в музыкальном салоне

Вторая часть экскурсии пройдет в музыкальном салоне в центре Питера. Вы отдохнете, попьете чаю и узнаете о современном использовании творчества группы «Кино», а в завершение услышите несколько их песен в живом исполнении.

Кому подойдет экскурсия

Конечно, любителям необычных городских экскурсий. Для участия в этом путешествии необязательно быть фанатом группы «Кино», но вы наверняка им станете за эти 4 часа!

Организационные детали