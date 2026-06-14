О том, как сохранять себя и свои таланты в трудных условиях - через историю культовой группы
По моему мнению, Цой — явление не только музыкальное, но и нравственное, как и всякое настоящее искусство.
Вы убедитесь в этом, погружаясь в эпоху 80-х годов, и взглянете на мир глазами легендарных музыкантов группы «Кино». Увидите, где они жили и выступали, послушаете их песни. Мы будем уделять много времени деталям и, пробиваясь сквозь прошлое, взглянем на себя настоящих.
Вся экскурсия пронизана темой творчества и самореализации. Как на них влияют внешние обстоятельства и наши действия? Вы задумаетесь об этом и узнаете, как к своей звезде шли музыканты прошлого, в первую очередь Виктор Цой, несмотря на бытовые и государственные трудности. Я помогу вам понять, почему спустя 32 года после гибели культового музыканта интерес к его персоне не угасает и как творчество группы «Кино» отзывается в нашей современности.
По следам «Кино» и других андеграундных групп
Транспортная часть нашего маршрута — это нестандартные объекты вдали от нарядных дворцов. Мы начнем с детства Цоя в Московском районе, проедем по Купчино и проспекту Славы, где жили музыканты группы. Вы увидите три площадки, где выступали «киношники» и другие неформальные исполнители, а мои рассказы и архивные фото помогут представить те времена. Кроме того, вы сможете возложить цветы Цою на Богословском кладбище.
Наследие «Кино» и мини-концерт в музыкальном салоне (по согласованию) Вторая часть экскурсии пройдёт в музыкальном салоне в центре Питера. Вы отдохнёте, попьёте чаю и узнаете о современном использовании творчества группы «Кино», а в завершение услышите несколько их песен в живом исполнении.
Кому подойдёт экскурсия
Конечно, любителям необычных городских экскурсий. Для участия в этом путешествии необязательно быть фанатом группы «Кино», но вы наверняка им станете за эти 4 часа!
Организационные детали
Посещение салона по желанию и оплачивается дополнительно — 7000 ₽ за группу (это не клуб «Камчатка»)
Экскурсия проходит на минивэне/микроавтобусе с водителем или на моём автомобиле (в зависимости от количества человек)
Экскурсия начинается в районе метро «Парк Победы», а заканчивается на станции «Площадь Ленина» или на Казанской улице, если посещается салон
Возможно провести экскурсию для 5–7 человек — это будет стоить 17 000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Парк Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 144 туристов
Я аккредитованный гид по Санкт-Петербургу и пригородам. Провожу городские экскурсии разного формата: пешеходные, водные, автобусные, музейные. Организую авторские туры в Санкт-Петербург, Выборг и Псков.
Петербург для меня — это способ рассказывать читать дальшеуменьшить
историю России. Этот город — живой памятник, организм, в котором переплетаются эпохи давно минувших дней.
Я рада, что могу показать вам этот город. Это будет непринуждённо, современно и со вкусом. С удовольствием проведу вас к сердцу Петербурга!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
1
3
–
2
–
1
–
Дмитрий
Побывали семьей на иммерсивной экскурсии по местам группы Кино с гидом Екатерина. Эксурсовод нам понравилась, очень приятная и позитивная девушка, которую интересно слушать и с которой приятно общаться. Понравилось и взрослым и подросткам (13 и 19 лет). Всем было интересно, узнали много нового.
Екатерина
Ответ организатора:
Дмитрий, здравствуйте! Спасибо за вашу обратную связь, за выбор моей экскурсии о Викторе Цое. Рада знакомству, до встречи на других программах!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
отлично! очень советую у посещению! получили положительные эмоции и узнали много интересного!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Евгений
Фанатам нужно всё-таки добраться и на Камчатку тоже. Экскурсия туда не заводит, может потому что найти несложно и зависнуть там на любое время, в сети есть расписание концертов кавер-бэндов. Все комплименты читать дальшеуменьшить
написанные в предыдущих отзывах - полностью подтверждаю! Екатерина умница! Отличная экскурсия, можно даже сказать лекция, в которой по крупицам собрана вся история группы, максимально достоверная и не увешанная сплетнями жёлтой прессы. Пускай вас не пугает длинный хронометраж, на этой экскурсии вы точно не устанете, потому что рассказывает Екатерина увлекательно, и 95% времени мы сидели и комфортно отдыхали. Узнали много любопытного. Например о том, что шуточная песня "Алюминиевые огурцы" повествует о сельхозработах, в которых Виктор учавствовал в студенческие годы - его посылали не на картошку, а именно на огурцы. О том как уже в те годы Цой понимал, с кем имеет дело, и не яшкался со всякими иноагентами, которые народ баламутят, не лез в политику, а пел только душеполезные песни. Так что вся информация тщательная, корректная, с выверенной авторской позицией. А отсталым хулиганам, орущим во дворе песни под гитару, а тем более на кладбище в день рождения лидера группы "Кино" - стыд и позор… На дворе ХХI век…
Вам был полезен этот отзыв?
А
Алина
Ноябрьские праздники провели в Питере, к поездке готовились, сын как многие подростки, увлекается творчеством Виктора Цоя, да и сама в юности с удовольствием слушали группу Кино. Хотелось узнать побольше информации читать дальшеуменьшить
о певце, о группе, увидеть памятные места. Самим не зная города это было не совсем удобно. И на сайте наткнулась на экскурсию которую предлагает Екатерина. К слову хочется сказать, что на такую тему мало предложений. Выбрали экскурсию по следам группы Кино и не пожалели. Екатерина непросто профессионал своего дела, а человек увлеченный этой темой, сумела «зажечь» с самых первых минут. Несмотря на осеннюю погоду мы провели четыре час в теплой, дружеской обстановке. Спасибо большое! Очень интересно, увлекательно и взрослым и подросткам. Это новая история любимого города, Санкт Петербурга, и на такой экскурсии стоит побывать. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Очень понравилась экскурсия, организованная Екатериной! Было очень интересно узнать о личности и жизни Виктора Цоя. Благодаря экскурсии мы смогли ближе познакомиться с жизнью и этапами становления группы Кино.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Надежда
Экскурсия просто замечательная!!! Хочу выразить от всей души огромную благодарность Екатерине от всей нашей семьи за великолепную экскурсию,на которой мы узнали очень много нового и интересного о жизни и творчестве читать дальшеуменьшить
Виктора Цоя. Экскурсия прошла на одном дыхании, время пролетело незаметно. Екатерина сама по себе очень чуткий и открытый человек. С ней очень легко найти общий язык и чувствуешь себя совершенно комфортно!!! Спасибо ей огромное за творческий сюрприз,он был просто великолепен!!! До того это было так тепло и трогательно. Отдельно хочется выразить благодарность Екатерине ещё за то,что она нам помогла выбрать отличную гостиницу и организовала встречу с аэропорта. Это было нам очень удобно,так как мы впервые прилетели в Питер. Спасибо Вам огромное, Екатерина!!! От всей души желаем Вам дальнейших творческих успехов!!! И рекомендуем Екатерину,как отличного экскурсовода, человека,знающего своё дело!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Иммерсивная экскурсия по следам группы «Кино»»