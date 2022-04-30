Иммерсивная экскурсия «Киношники»

О том, как сохранять себя и свои таланты в трудных условиях - через историю культовой группы

Мини-группа
По моему мнению, Цой — явление не только музыкальное, но и нравственное, как и всякое настоящее искусство.

Вы убедитесь в этом, погружаясь в эпоху 80-х годов, и взглянете на мир глазами легендарных музыкантов группы «Кино».

Увидите, где они жили и выступали, послушаете их песни.

Мы будем уделять много времени деталям и, пробиваясь сквозь прошлое, взглянем на себя настоящих.
Иммерсивная экскурсия «Киношники»
Иммерсивная экскурсия «Киношники»
Иммерсивная экскурсия «Киношники»
Иммерсивная экскурсия «Киношники»
Иммерсивная экскурсия «Киношники»
Иммерсивная экскурсия «Киношники»
Иммерсивная экскурсия «Киношники»
Иммерсивная экскурсия «Киношники»
Иммерсивная экскурсия «Киношники»
Иммерсивная экскурсия «Киношники»
Иммерсивная экскурсия «Киношники»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Люди и таланты вчера и сегодня

Вся экскурсия пронизана темой творчества и самореализации. Как на них влияют внешние обстоятельства и наши действия? Вы задумаетесь об этом и узнаете, как к своей звезде шли музыканты прошлого, в первую очередь Виктор Цой, несмотря на бытовые и государственные трудности. Я помогу вам понять, почему спустя 32 года после гибели культового музыканта интерес к его персоне не угасает и как творчество группы «Кино» отзывается в нашей современности.

По следам «Кино» и других андеграундных групп

Транспортная часть нашего маршрута — это нестандартные объекты вдали от нарядных дворцов. Мы начнем с детства Цоя в Московском районе, проедем по Купчино и проспекту Славы, где жили музыканты группы. Вы увидите три площадки, где выступали «киношники» и другие неформальные исполнители, а мои рассказы и архивные фото помогут представить те времена. Кроме того, вы раскроете, в какой психиатрической больнице лежал лидер рок-группы и сможете возложить цветы Цою на Богословском кладбище.

Наследие «Кино» и мини-концерт в музыкальном салоне

Вторая часть экскурсии пройдет в музыкальном салоне в центре Питера. Вы отдохнете, попьете чаю и узнаете о современном использовании творчества группы «Кино», а в завершение услышите несколько их песен в живом исполнении.

Кому подойдет экскурсия

Конечно, любителям необычных городских экскурсий. Для участия в этом путешествии необязательно быть фанатом группы «Кино», но вы наверняка им станете за эти 4 часа!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на минивэне/микроавтобусе с водителем или на моем автомобиле (в зависимости от количества человек)
  • Экскурсия начинается в районе метро Парк Победы, а заканчивается на Казанской улице
  • Всё включено в стоимость, дополнительных расходов нет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Парк Победы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые🚌На автобусе⚙️Необычные

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Тайны Северной столицы (экскурсия-моноспектакль в мини-группе)
3 часа
🚌 На автобусе
Мини-группа
Валерий
5
393 отзыва
Тайны Северной столицы (экскурсия-моноспектакль в мини-группе)
Это не просто обзорная экскурсия, это авторский моноспектакль
1 590 за 1 человека
Индивидуальная экскурсия для организованных групп в Санкт-Петербурге
3 часа
Индивидуальная
Sputnik
5
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия для организованных групп в Санкт-Петербурге
Специально для тех, кому не подошла ни одна экскурсия по Санкт-Петербургу
от 10 900 за 1-3 чел.
Коневский монастырь: история монашества и красоты Ладоги
12 часов
Индивидуальная
Владимир
Нет отзывов
Коневский монастырь: история монашества и красоты Ладоги
Экскурсия светская, её цель познакомить, со всем уважением к православию, с историей монастыря, монашества, его
30 000 за 1-17 чел.
Мифы и легенды Петербурга (автобусная экскурсия для организованных групп)
3 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Sputnik
5
4 отзыва
Мифы и легенды Петербурга (автобусная экскурсия для организованных групп)
Во время экскурсии по мистическому Санкт-Петербургу вам станут известны тайны Меншиковского, Юсуповского
от 12 900 за 1-19 чел.
Экскурсия по Эрмитажу в мини-группе
2.5 часа
Мини-группа
Татьяна
Нет отзывов
Экскурсия по Эрмитажу в мини-группе
Познакомиться с Зимним дворцом и шедеврами искусства в комфортном формате за 2,5 часа
25002 250 за 1 человека
Авторская экскурсия «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург»
3 часа
Индивидуальная
Ползком
4.7
13 отзывов
Авторская экскурсия «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург»
В ходе авторской экскурсии «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург» вы побываете
6 000 за 1-5 чел.
Экскурсия по Смольному собору с подъемом на звонницу
49 минут
🚶 Пешая
Групповая
Смольный
3.3
8 отзывов
Экскурсия по Смольному собору с подъемом на звонницу
Обзорная экскурсия познакомит вас с историей и архитектурой Смольного монастыря, стоящего в излучине Невы
450 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Петербургу для организованных групп
3 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Sputnik
4.9
7 отзывов
Обзорная экскурсия по Петербургу для организованных групп
Индивидуальная обзорная экскурсия по городу предназначена для тех, кто посещает его впервые
от 12 000 за 1-5 чел.
Екатерининский дворец и парк. Экскурсия для организованных и школьных групп
6 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Sputnik
Нет отзывов
Екатерининский дворец и парк. Экскурсия для организованных и школьных групп
Приглашаем вас на выездную экскурсию в Царское Село (г
от 35 900 за 1-15 чел.
Петербург на метро. Экскурсия по метрополитену
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Лилия
4.9
10 отзывов
Петербург на метро. Экскурсия по метрополитену
Метро - это очень интересное городское пространство, которое, помимо своей основной функции, еще
от 2 500 за 1-5 чел.
Петербург впервые: авто-экскурсия в мини-группе
2.5 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Мария
5
23 отзыва
Петербург впервые: авто-экскурсия в мини-группе
Проехать по парадным достопримечательностям и узнать о прошлом города от любящих его жителей
1 700 за 1 человека
Экскурсия по Нижнему парку Петергофа
2 часа
Индивидуальная
Павел
Нет отзывов
Экскурсия по Нижнему парку Петергофа
Приглашаю вас на индивидуальную экскурсию по блистательному Нижнему парку Петергофа, известного своими фонтанами
7 500 за 1-6 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ