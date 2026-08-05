На рубеже 19–20 веков доходные дома определяли облик Петербурга. Среди них особенно выделяются дома братьев Елисеевых — богатых купцов и поставщиков императорского двора. Мы познакомим вас с их историей, покажем архитектурные решения Гавриила Барановского и проведём в парадную «Ромашка», которой жители дома вернули часть её исторического облика.

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Описание экскурсии

Доходные дома Елисеевых. Во время прогулки рассмотрим архитектурные детали зданий и поговорим о том, чем они выделялись среди других доходных домов своего времени.

Парадные лестницы. Вы увидите оригинальные интерьеры и узнаете, какие необычные решения использовал архитектор Гавриил Барановский, чтобы создать особую атмосферу.

Парадная «Ромашка». Посетим знаменитую парадную, где сохранилось и было бережно восстановлено оригинальное деревянное ограждение лифта. Поговорим о том, как современным жителям удалось вернуть интерьеру часть исторического облика.

Организационные детали