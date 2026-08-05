На рубеже 19–20 веков доходные дома определяли облик Петербурга.
Среди них особенно выделяются дома братьев Елисеевых — богатых купцов и поставщиков императорского двора.
Мы познакомим вас с их историей, покажем архитектурные решения Гавриила Барановского и проведём в парадную «Ромашка», которой жители дома вернули часть её исторического облика.
Среди них особенно выделяются дома братьев Елисеевых — богатых купцов и поставщиков императорского двора.
Мы познакомим вас с их историей, покажем архитектурные решения Гавриила Барановского и проведём в парадную «Ромашка», которой жители дома вернули часть её исторического облика.
Описание экскурсии
Доходные дома Елисеевых. Во время прогулки рассмотрим архитектурные детали зданий и поговорим о том, чем они выделялись среди других доходных домов своего времени.
Парадные лестницы. Вы увидите оригинальные интерьеры и узнаете, какие необычные решения использовал архитектор Гавриил Барановский, чтобы создать особую атмосферу.
Парадная «Ромашка». Посетим знаменитую парадную, где сохранилось и было бережно восстановлено оригинальное деревянное ограждение лифта. Поговорим о том, как современным жителям удалось вернуть интерьеру часть исторического облика.
Организационные детали
- Часть экскурсии проходит на улице
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|2100 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ломоносова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 1693 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.
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