Мастер-класс по созданию ароматических свечей в Петербурге

Прикоснуться к тонкостям свечеварения в старинном особняке на набережной Мойки
Приглашаю в уютное путешествие в мир свечей и ароматов! Я поделюсь историей парфюмерного дела в России и расскажу о новой культуре ароматизации помещений.

А также помогу создать вашу собственную свечу в деревянном подсвечнике, декорировать её и красиво упаковать. Всё это в доме князя Кочубея, под приятную музыку, с шампанским и сезонными фруктами.
Мастер-класс по созданию ароматических свечей в Петербурге
Мастер-класс по созданию ароматических свечей в Петербурге
Мастер-класс по созданию ароматических свечей в Петербурге

Описание мастер-класса

Мастер-класс состоит из нескольких этапов. Вы:

  • узнаете, как правильно топить воск
  • интегрируете фитиль в деревянный подсвечник
  • подберёте аромат, который вам нравится
  • смешаете воск с ароматом и зальёте его в свечу
  • подождёте, когда свеча схватится
  • украсите свечу минеральными камнями
  • подрежете фитиль и красиво упакуете изделие
  • услышите, как ухаживать за свечой

Всё это в приятной расслабляющей атмосфере. Вы не только освоите новый навык, но и отдохнёте душой!

Организационные детали

  • В стоимость всё включено: материалы для мастер-класса, шампанское, сезонные фрукты
  • Возрастное ограничение — 7+

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный3 900 ₽
Дети до 12 лет3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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