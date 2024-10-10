Приглашаю в уютное путешествие в мир свечей и ароматов! Я поделюсь историей парфюмерного дела в России и расскажу о новой культуре ароматизации помещений.
А также помогу создать вашу собственную свечу в деревянном подсвечнике, декорировать её и красиво упаковать. Всё это в доме князя Кочубея, под приятную музыку, с шампанским и сезонными фруктами.
А также помогу создать вашу собственную свечу в деревянном подсвечнике, декорировать её и красиво упаковать. Всё это в доме князя Кочубея, под приятную музыку, с шампанским и сезонными фруктами.
Описание мастер-класса
Мастер-класс состоит из нескольких этапов. Вы:
- узнаете, как правильно топить воск
- интегрируете фитиль в деревянный подсвечник
- подберёте аромат, который вам нравится
- смешаете воск с ароматом и зальёте его в свечу
- подождёте, когда свеча схватится
- украсите свечу минеральными камнями
- подрежете фитиль и красиво упакуете изделие
- услышите, как ухаживать за свечой
Всё это в приятной расслабляющей атмосфере. Вы не только освоите новый навык, но и отдохнёте душой!
Организационные детали
- В стоимость всё включено: материалы для мастер-класса, шампанское, сезонные фрукты
- Возрастное ограничение — 7+
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3 900 ₽
|Дети до 12 лет
|3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Здравствуйте! Меня зовут Анастасия, я профессиональный свечевар. Интересуюсь психологией, историей и искусством. С радостью поделюсь своими знаниями и умениями на авторских мастер-классах в Петербурге.Задать вопрос
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