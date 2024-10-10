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Приглашаю в уютное путешествие в мир свечей и ароматов! Я поделюсь историей парфюмерного дела в России и расскажу о новой культуре ароматизации помещений.



А также помогу создать вашу собственную свечу в деревянном подсвечнике, декорировать её и красиво упаковать. Всё это в доме князя Кочубея, под приятную музыку, с шампанским и сезонными фруктами.