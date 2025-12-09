Показать всёМастер-классы по изготовлению свечейПо рекам и каналамНа автобусеДворцы, замки и особняки
Мини-группа
до 10 чел.
Шоколадный Петербург: мастер-класс
Шоколадный Петербург предлагает уникальный мастер-класс для всех возрастов. Откройте тайны шоколада, попробуйте редкие сорта и создайте свой сладкий шедевр
Начало: В Никольских рядах
20 дек в 17:30
27 дек в 12:00
2088 ₽ за человека
Групповая
до 14 чел.
Мастер-класс по изготовлению аромасвечей с натуральными эфирными маслами (18+)
Создать прекрасное за бокалом тихого
Начало: На улице Кирочная по пятницам и на улице Кожевенна...
Расписание: в пятницу в 19:00, в субботу в 16:00, в воскресенье в 18:45
12 дек в 19:00
14 дек в 18:45
3900 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Мастер-класс по изготовлению десертных свечей в Петербурге
Ароматы, творчество и немного волшебства
Начало: На Кожевенной линии или Кирочной улице
Расписание: в среду в 18:15, в субботу и воскресенье в 16:00
Завтра в 18:15
17 дек в 18:15
2900 ₽ за человека
