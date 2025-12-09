Мои заказы

Мастер-классы по изготовлению свечей – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы по изготовлению свечей» в Санкт-Петербурге, цены от 2088 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
1 час
24 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Шоколадный Петербург: мастер-класс
Шоколадный Петербург предлагает уникальный мастер-класс для всех возрастов. Откройте тайны шоколада, попробуйте редкие сорта и создайте свой сладкий шедевр
Начало: В Никольских рядах
20 дек в 17:30
27 дек в 12:00
2088 ₽ за человека
Мастер-класс по изготовлению аромасвечей с натуральными эфирными маслами (18+)
2.5 часа
Групповая
до 14 чел.
Мастер-класс по изготовлению аромасвечей с натуральными эфирными маслами (18+)
Создать прекрасное за бокалом тихого
Начало: На улице Кирочная по пятницам и на улице Кожевенна...
Расписание: в пятницу в 19:00, в субботу в 16:00, в воскресенье в 18:45
12 дек в 19:00
14 дек в 18:45
3900 ₽ за человека
Мастер-класс по изготовлению десертных свечей в Петербурге
2.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Мастер-класс по изготовлению десертных свечей в Петербурге
Ароматы, творчество и немного волшебства
Начало: На Кожевенной линии или Кирочной улице
Расписание: в среду в 18:15, в субботу и воскресенье в 16:00
Завтра в 18:15
17 дек в 18:15
2900 ₽ за человека

Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в декабре 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Мастер-классы по изготовлению свечей" можно забронировать 3 экскурсии от 2088 до 3900. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
