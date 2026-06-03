Иногда самые тёплые впечатления рождаются из простых вещей.
На этом мастер-классе вы сможете весело провести время вместе, создать яркий сладкий сувенир и унести с собой не только десерт, но и приятные воспоминания.
На этом мастер-классе вы сможете весело провести время вместе, создать яркий сладкий сувенир и унести с собой не только десерт, но и приятные воспоминания.
Описание мастер-класса
- За 60 минут участники приготовят три порции сладкого десерта: замесят основу из бисквита и варёной сгущёнки, сформируют эскимо в силиконовых формах и отправят его в морозильную камеру.
- Пока заготовки охлаждаются, создадут декор из мастики, а затем украсят десерты шоколадной глазурью, сладкими посыпками и орешками.
- Готовые пирожные можно будет упаковать в коробочку и взять с собой — отличный подарок или угощение для близких.
Организационные детали
- Все материалы предоставляем.
- Интересно будет взрослым и детям от 6 лет.
- Мероприятие проведёт один из мастеров нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 1492 туристов
Посещение нашей фабрики мороженого станет незабываемым досугом для всей семьи. Экскурсия будет полна радости, веселья и, конечно же, восхитительного мороженого!
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