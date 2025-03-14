Пройтись по местам, где снимали культовый боевик Балабанова, и сравнить кинокадры с реальностью
Санкт-Петербург стал местом действия для многих фильмов. Некоторые из них превратились в культовые. Единицы продолжают быть актуальными. Например, «Брат».
Настало время перечислить фразы, которые мы утащили в жизнь из этого кино, и посетить места, где до сих пор можно вызвать дух 90-х. Сравнить кадры с реальными локациями и поговорить о том, как снимаются фильмы на века.
Мы вспомним самые знаменитые фразы из фильма и проникнемся его духом.
Расскажем вам, как создавались культовые сцены и опишем забавные случаи со съёмочной площадки.
Обсудим, как фильм «Брат» повлиял на российскую культуру и насколько точно отразил атмосферу переходного периода в стране.
Посетим рок-магазин на Фурштатской, а затем — магазин с пластинками, где Данила спрашивал о «Крыльях» группы Nautilus.
Пройдём проходными дворами и заглянем в дворы-колодцы, чтобы почувствовать атмосферу 90-х.
Увидим Литейный мост, погуляем по набережной Фонтанки, Аничкову мосту и возле Казанского — отыщем кадры из фильма, где были задействованы эти достопримечательности.
Посетим пристань у Зимнего дворца, пройдём по улице Миллионной и набережной Мойки, увидим Эрмитаж и Медного всадника, а также Исаакиевский собор — в «Брате» фигурируют все эти места. Вспомним, в каких моментах.
Организационные детали
Рекомендованный возраст — 10+
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 36825 туристов
Добрый день! Наша команда гидов влюблена в Петербург и проводит неформальные экскурсии по Северной столице. Помимо парадных достопримечательностей, есть и совсем другой Петербург, понять который практически невозможно без опытного сопровождающего. Мы знаем о городе множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. Наши экскурсии подарят вам массу положительных эмоций и ярких воспоминаний!