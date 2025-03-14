Санкт-Петербург стал местом действия для многих фильмов. Некоторые из них превратились в культовые. Единицы продолжают быть актуальными. Например, «Брат». Настало время перечислить фразы, которые мы утащили в жизнь из этого кино, и посетить места, где до сих пор можно вызвать дух 90-х. Сравнить кадры с реальными локациями и поговорить о том, как снимаются фильмы на века.

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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Мы вспомним самые знаменитые фразы из фильма и проникнемся его духом.

Расскажем вам, как создавались культовые сцены и опишем забавные случаи со съёмочной площадки.

Обсудим, как фильм «Брат» повлиял на российскую культуру и насколько точно отразил атмосферу переходного периода в стране.

Посетим рок-магазин на Фурштатской, а затем — магазин с пластинками, где Данила спрашивал о «Крыльях» группы Nautilus.

Пройдём проходными дворами и заглянем в дворы-колодцы, чтобы почувствовать атмосферу 90-х.

Увидим Литейный мост, погуляем по набережной Фонтанки, Аничкову мосту и возле Казанского — отыщем кадры из фильма, где были задействованы эти достопримечательности.

Посетим пристань у Зимнего дворца, пройдём по улице Миллионной и набережной Мойки, увидим Эрмитаж и Медного всадника, а также Исаакиевский собор — в «Брате» фигурируют все эти места. Вспомним, в каких моментах.

Организационные детали