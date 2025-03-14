По следам фильма «Брат» в Санкт-Петербурге

Пройтись по местам, где снимали культовый боевик Балабанова, и сравнить кинокадры с реальностью
Санкт-Петербург стал местом действия для многих фильмов. Некоторые из них превратились в культовые. Единицы продолжают быть актуальными. Например, «Брат».

Настало время перечислить фразы, которые мы утащили в жизнь из этого кино, и посетить места, где до сих пор можно вызвать дух 90-х. Сравнить кадры с реальными локациями и поговорить о том, как снимаются фильмы на века.
По следам фильма «Брат» в Санкт-Петербурге
По следам фильма «Брат» в Санкт-Петербурге
По следам фильма «Брат» в Санкт-Петербурге
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Мы вспомним самые знаменитые фразы из фильма и проникнемся его духом.

Расскажем вам, как создавались культовые сцены и опишем забавные случаи со съёмочной площадки.

Обсудим, как фильм «Брат» повлиял на российскую культуру и насколько точно отразил атмосферу переходного периода в стране.

Посетим рок-магазин на Фурштатской, а затем — магазин с пластинками, где Данила спрашивал о «Крыльях» группы Nautilus.

Пройдём проходными дворами и заглянем в дворы-колодцы, чтобы почувствовать атмосферу 90-х.

Увидим Литейный мост, погуляем по набережной Фонтанки, Аничкову мосту и возле Казанского — отыщем кадры из фильма, где были задействованы эти достопримечательности.

Посетим пристань у Зимнего дворца, пройдём по улице Миллионной и набережной Мойки, увидим Эрмитаж и Медного всадника, а также Исаакиевский собор — в «Брате» фигурируют все эти места. Вспомним, в каких моментах.

Организационные детали

  • Рекомендованный возраст — 10+
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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