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Знакомство с Кронштадтом: туда на автобусе и обратно на метеоре

Увидеть главные места и погрузиться в историю морского флота (из Санкт-Петербурга)
Приглашаем ненадолго оставить парадный Петербург и отправиться в Кронштадт — город флота, ветров, фортов и морской памяти.

Творенье Петра стало крепким орешком для врагов империи и ни разу не подняло белый флаг! Перед вами оживёт история и во всей красе предстанет военная мощь крепости. Туда вы доберётесь по земле, а обратно — по Финскому заливу на метеоре.
Знакомство с Кронштадтом: туда на автобусе и обратно на метеоре
Знакомство с Кронштадтом: туда на автобусе и обратно на метеоре
Знакомство с Кронштадтом: туда на автобусе и обратно на метеоре

Описание экскурсии

  • Отправление с площади Искусств — по пути в Кронштадт погрузим вас в историю развития острова с новгородских времён до наших дней.
  • Дамба через Финский залив — комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.
  • Петровский сухой док — первый сухой док в России и уникальный памятник гидротехники 18 века. Проект был лично разработан Петром I для быстрого ремонта боевых кораблей Балтийского флота.
  • Военно-патриотический парк «Патриот» — масштабный музейно-выставочный комплекс под открытым небом демонстрирует мощь флота.
  • Морской собор на Якорной площади — главный военно-морской храм страны, грандиозный памятник героизму и мужеству моряков.
  • Мореограф и нуль футштока — точка отсчёта высот и глубин в России. Именно отсюда измеряются абсолютные высоты на топографических картах, глубины морей и даже орбиты космических аппаратов.
  • Петровский парк — образец регулярного ландшафтного искусства 19 века.
  • Дворик с астрономической беседкой Попова — место, где в 1895 году учёный провёл первые в истории успешные опыты по передаче радиосигналов.
  • Купеческая гавань — историческая портовая акватория на юге острова Котлин. Она была заложена по приказу Петра I в 1709 году.
  • Метеор через Финский залив — доберёмся обратно в Санкт-Петербург по воде и снова полюбуемся достопримечательностями Кронштадта.

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер из Санкт-Петербурга на автобусе и обратно на метеоре.
  • С вами будет гид из нашей команды.

во вторник, четверг и субботу в 11:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 7 лет1800 ₽
Стандартный4900 ₽
Студенты4500 ₽
Пенсионеры4500 ₽
Школьники3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 11:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 1515 туристов
В туризме я работаю с 2006 года. Начинал с экскурсий по России, сейчас осваиваю Ближний Восток. Я посетил более 75 стран — и в каждой поездке отдельное внимание всегда уделяю
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людям и быту. Путешествуя с нами по ОАЭ, вы узнаете много интересных деталей и историй от местных жителей. Сегодня, благодаря огромному опыту, мне удалось собрать команду профессиональных гидов из Санкт-Петербурга. Все маршруты экскурсий разработаны мной на основе пожеланий путешественников и с учётом методических указаний. Мы рады приветствовать наших гостей на берегу Персидского залива и оказать услуги самого высокого качества!

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