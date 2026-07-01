Приглашаем ненадолго оставить парадный Петербург и отправиться в Кронштадт — город флота, ветров, фортов и морской памяти.
Творенье Петра стало крепким орешком для врагов империи и ни разу не подняло белый флаг! Перед вами оживёт история и во всей красе предстанет военная мощь крепости. Туда вы доберётесь по земле, а обратно — по Финскому заливу на метеоре.
Творенье Петра стало крепким орешком для врагов империи и ни разу не подняло белый флаг! Перед вами оживёт история и во всей красе предстанет военная мощь крепости. Туда вы доберётесь по земле, а обратно — по Финскому заливу на метеоре.
Описание экскурсии
- Отправление с площади Искусств — по пути в Кронштадт погрузим вас в историю развития острова с новгородских времён до наших дней.
- Дамба через Финский залив — комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.
- Петровский сухой док — первый сухой док в России и уникальный памятник гидротехники 18 века. Проект был лично разработан Петром I для быстрого ремонта боевых кораблей Балтийского флота.
- Военно-патриотический парк «Патриот» — масштабный музейно-выставочный комплекс под открытым небом демонстрирует мощь флота.
- Морской собор на Якорной площади — главный военно-морской храм страны, грандиозный памятник героизму и мужеству моряков.
- Мореограф и нуль футштока — точка отсчёта высот и глубин в России. Именно отсюда измеряются абсолютные высоты на топографических картах, глубины морей и даже орбиты космических аппаратов.
- Петровский парк — образец регулярного ландшафтного искусства 19 века.
- Дворик с астрономической беседкой Попова — место, где в 1895 году учёный провёл первые в истории успешные опыты по передаче радиосигналов.
- Купеческая гавань — историческая портовая акватория на юге острова Котлин. Она была заложена по приказу Петра I в 1709 году.
- Метеор через Финский залив — доберёмся обратно в Санкт-Петербург по воде и снова полюбуемся достопримечательностями Кронштадта.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер из Санкт-Петербурга на автобусе и обратно на метеоре.
- С вами будет гид из нашей команды.
во вторник, четверг и субботу в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 7 лет
|1800 ₽
|Стандартный
|4900 ₽
|Студенты
|4500 ₽
|Пенсионеры
|4500 ₽
|Школьники
|3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 11:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 1515 туристов
В туризме я работаю с 2006 года. Начинал с экскурсий по России, сейчас осваиваю Ближний Восток. Я посетил более 75 стран — и в каждой поездке отдельное внимание всегда уделяю
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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