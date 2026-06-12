Самый быстрый способ добраться из Петербурга до Кронштадта — метеор или скоростной катамаран! На необычном транспорте вы отправитесь в город-крепость, познакомитесь с главными достопримечательностями центра, посетите нарядный Морской собор и узнаете историю города-порта.

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Описание экскурсии

Дорога до Кронштадта

Посадка на метеор в центре Петербурга — и мы уже скользим по воде! Уютные кресла, панорамный вид на старинные мосты, набережные, стадион «Газпром‑Арена» и небоскрёб «Лахта Центр». Ближе к Кронштадту на горизонте появляются форты — первые вестники морской истории города.

Прогулка по исторической части

В Кронштадте вы увидите знаковые места, связанные с развитием русского флота и жизнью островной крепости: флотские доки начала 19 века, фортификационные сооружения, Петровский парк, старинные бастионы, набережную с видами на военные корабли и памятник Петру I — основателю города. Жемчужина маршрута — величественный Морской собор в честь Святителя Николая Чудотворца. Крупнейший православный храм на берегах Балтики с изысканными мозаиками, витражами и иконами выдающихся мастеров.

Во время экскурсии вы узнаете:

об истории строительства храма и его возрождении в 21 веке

роли Кронштадта как ключевой базы русского флота

знаменитых флотоводцах, покоящихся в соборе

судьбе храма в бурные годы 20 века и его значении для моряков

Свободное время и обед

У вас будет время на отдых и самостоятельное знакомство с городом. Вы можете:

— прогуляться по парку «Патриот» и осмотреть образцы исторической военной техники

— заглянуть в местные кафе и рестораны, чтобы попробовать блюда региональной кухни

— сделать памятные фотографии у знаковых объектов исторического центра

Возвращение в Санкт‑Петербург

В обратную дорогу вы отправитесь на метеоре или катамаране вдоль живописного побережья Финского залива. Всего час — и вы снова в Петербурге, с яркими впечатлениями от незабываемого дня в Кронштадте.

Примерный тайминг программы:

10:00 — встреча на Дворцовой площади

10:30 — отправление на скоростном судне

11:45 — прибытие в историческую часть Кронштадта

11:40–13:15 — экскурсия по исторической части

13:15–13:45 — посещение Морского собора

13:50–14.00 — гид покажет, чем заняться и куда пойти

14:00–16:00 — свободное время

16:15 — отправление на скоростном судне в город

17:30 — прибытие в Петербург

Организационные детали