Большое путешествие в Кронштадт на скоростном судне
Погрузиться в историю морского сердца России
Самый быстрый способ добраться из Петербурга до Кронштадта — метеор или скоростной катамаран! На необычном транспорте вы отправитесь в город-крепость, познакомитесь с главными достопримечательностями центра, посетите нарядный Морской собор и узнаете историю города-порта.
Посадка на метеор в центре Петербурга — и мы уже скользим по воде! Уютные кресла, панорамный вид на старинные мосты, набережные, стадион «Газпром‑Арена» и небоскрёб «Лахта Центр». Ближе к Кронштадту на горизонте появляются форты — первые вестники морской истории города.
Прогулка по исторической части
В Кронштадте вы увидите знаковые места, связанные с развитием русского флота и жизнью островной крепости: флотские доки начала 19 века, фортификационные сооружения, Петровский парк, старинные бастионы, набережную с видами на военные корабли и памятник Петру I — основателю города. Жемчужина маршрута — величественный Морской собор в честь Святителя Николая Чудотворца. Крупнейший православный храм на берегах Балтики с изысканными мозаиками, витражами и иконами выдающихся мастеров.
Во время экскурсии вы узнаете:
об истории строительства храма и его возрождении в 21 веке
роли Кронштадта как ключевой базы русского флота
знаменитых флотоводцах, покоящихся в соборе
судьбе храма в бурные годы 20 века и его значении для моряков
Свободное время и обед
У вас будет время на отдых и самостоятельное знакомство с городом. Вы можете: — прогуляться по парку «Патриот» и осмотреть образцы исторической военной техники — заглянуть в местные кафе и рестораны, чтобы попробовать блюда региональной кухни — сделать памятные фотографии у знаковых объектов исторического центра
Возвращение в Санкт‑Петербург
В обратную дорогу вы отправитесь на метеоре или катамаране вдоль живописного побережья Финского залива. Всего час — и вы снова в Петербурге, с яркими впечатлениями от незабываемого дня в Кронштадте.
Примерный тайминг программы:
10:00 — встреча на Дворцовой площади 10:30 — отправление на скоростном судне 11:45 — прибытие в историческую часть Кронштадта 11:40–13:15 — экскурсия по исторической части 13:15–13:45 — посещение Морского собора 13:50–14.00 — гид покажет, чем заняться и куда пойти 14:00–16:00 — свободное время 16:15 — отправление на скоростном судне в город 17:30 — прибытие в Петербург
Организационные детали
Путешествие проходит на судне типа метеор/катамаран
Всё включено в стоимость
При неблагоприятной погоде (туман, волна, сильный ветер) и/или закрытии судоходства в акватории Финского залива по другим причинам — экскурсия не проводится
В программе предполагается техническая остановка и посещение сувенирного магазина
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 19614 туристов
Дорогие путешественники! Мы рады приветствовать вас на наших экскурсиях, особенностью которых является организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат.
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дела. Как один из ведущих туроператоров Санкт-Петербурга, мы стараемся каждый сезон предлагать новые экскурсии и направления — групповые и VIP-туры как в самом городе, так и в пригородах.
С 2023 года мы расширяем услуги на Турцию, регион Анталья. Каждый наш гость для нас важен, и мы подбираем индивидуальный подход к каждому.
Желаем вам прекрасных дней в городе на Неве и не менее замечательных в Анталье!
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 128 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
понравился экскурсовод Оксана, очень внимательная, много знает и понятно рассказывает!
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Ю
Юлия
Все как в описании. Но в целом можно было бы и самостоятельно прогуляться и купить билет на метеор. Хотя с гидом познавательнее. Мне не хватило времени на прогулку на катере. Оставшееся свободное временя там особо делать нечего.
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Ольга
Благодарю за экскурсию, очень классная для тех, кто любит стандартные экскурсии от нелюбимого учителя истории, вроде что-то интересно но и спать и сбежать хочется, монотонно, наверное в наши времена, когда читать дальшеуменьшить
так много выбора и бываешь на очень удобных и очень интересных восхищающих работой гида на одном дыхании экскурсиях, это не тот вариант, но большинству будет этого достаточно, мне было скучновато и хотелось скорее свободного времени погулять самой. Благодарю за старания, в целом уровень достойный, на 4 с плюсом
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Ю
Юлия
Поездка организована прекрасно. У нас был экскурсовод Оксана. Всё было по таймингу и очень комфортно. Продуман сам маршрут. И есть время для свободного времени 1-1,5, которого достаточно чтобы сделать фотографии посмотреть самостоятельно достопримечательности. Благодарю 🙏🏻
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Н
Наталья
Прекрасная экскурсия! Экскурсовод Дарья всё подробно рассказала, прогулялись по парку "Остров Фортов" много информации, которую она доносила понятным языком. Были на экскурсии с детьми, они даже понимали, а потом отвечали на вопросы))) Экскурсия проходит с помощью системы "Радио гид", что очень удобно, можно отойти и всё услышать. Спасибо большое!
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А
Александра
Вот и закончилось наше путешествия в Кронштадт 🥰 Экскурсия великолепная! Отдельное спасибо гиду - рассказывала все очень доступно и интересно! Приехали с отличным настроением!
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