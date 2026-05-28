Мои заказы

В Кронштадт на метеоре - с гидом

Добраться по заливу на скоростном судне, пройтись по городу-крепости и узнать о его прошлом
Это путешествие объединяет водную прогулку по Финскому заливу и знакомство с Кронштадтом — городом морской славы, фортов и величественных соборов.

Поездка на метеоре позволит увидеть Петербург с воды, а прогулка по Кронштадту — погрузиться в атмосферу и историю главной морской крепости России.
В Кронштадт на метеоре - с гидом
В Кронштадт на метеоре - с гидом
В Кронштадт на метеоре - с гидом

Описание экскурсии

Поездка на метеоре. Вы отправитесь из центра Петербурга по Неве и Финскому заливу на скоростном судне на подводных крыльях. По пути откроются виды на набережные, Морской канал и защитные сооружения города.

Морской собор Святителя Николая Чудотворца. Главный символ Кронштадта и один из самых красивых морских соборов России.

Якорная площадь. Центральная площадь города с памятником адмиралу Макарову и панорамой Морского собора.

Петровский парк и Петровский док. Места, связанные с эпохой Петра I и историей российского флота.

Набережные и виды на форты. Во время прогулки вы увидите грандиозные гидротехнические сооружения и почувствуете морской характер города.

Памятник Иоанну Кронштадтскому. Одна из важных духовных достопримечательностей города.

Вы узнаете:

  • как создавался Кронштадт и зачем Пётр I построил город на острове
  • какую роль форты играли в защите Петербурга
  • почему Морской собор считается символом российского флота
  • как устроены знаменитые гидротехнические сооружения Финского залива
  • чем Кронштадт отличается от других пригородов Петербурга

Организационные детали

  • Поездка на метеоре занимает примерно 40–60 мин в одну сторону
  • Билеты на метеор оплачиваются отдельно — от 1800 ₽ в одну сторону за чел., включая билет для гида
  • В период закрытия навигации есть вариант поездки на автомобиле или минивэне
  • Возможно проведение для большего количества участников — детали уточняйте в переписке
  • Экскурсию проведёт гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Адмиралтейской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 1739 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «В Кронштадт на метеоре - с гидом»

В Петергоф на скоростном судне: экскурсия по Нижнему парку и Большому дворцу
На метеоре
6.5 часов
353 отзыва
Групповая
В Петергоф на скоростном судне: экскурсия по Нижнему парку и Большому дворцу
Переправьтесь через Финский залив на метеоре или катамаране и погрузитесь в красоту Петергофа. Откройте для себя величие Нижнего парка и роскошь Большого дворца
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 12:30
30 мая в 09:00
7500 ₽ за человека
Метеор из Петергофа в Санкт-Петербург
На метеоре
На теплоходе
30 минут
16 отзывов
Групповая
Метеор из Петергофа в Санкт-Петербург
Билет на скоростное судно
Начало: У причала ГМЗ «Петергоф»
Завтра в 13:10
30 мая в 11:00
1800 ₽ за человека
Русская цитадель на Балтике: из Петербурга в Кронштадт
На автобусе
6.5 часов
11 отзывов
Групповая
Русская цитадель на Балтике: из Петербурга в Кронштадт
Сквозь гладь Финского залива - туда, где творилась морская история России
Начало: На площади Островского
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
30 мая в 12:00
2000 ₽ за человека
На катамаране из Санкт-Петербурга в Кронштадт
На метеоре
На катамаране
1 час
10 отзывов
Групповая
На катамаране из Санкт-Петербурга в Кронштадт
Билет на скоростное судно
Начало: На причале "Сенатская пристань" или "Дворцовая при...
Завтра в 09:05
30 мая в 09:05
2100 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
от 11 900 ₽ за экскурсию