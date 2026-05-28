Добраться по заливу на скоростном судне, пройтись по городу-крепости и узнать о его прошлом
Это путешествие объединяет водную прогулку по Финскому заливу и знакомство с Кронштадтом — городом морской славы, фортов и величественных соборов.
Поездка на метеоре позволит увидеть Петербург с воды, а прогулка по Кронштадту — погрузиться в атмосферу и историю главной морской крепости России.
Описание экскурсии
Поездка на метеоре. Вы отправитесь из центра Петербурга по Неве и Финскому заливу на скоростном судне на подводных крыльях. По пути откроются виды на набережные, Морской канал и защитные сооружения города.
Морской собор Святителя Николая Чудотворца. Главный символ Кронштадта и один из самых красивых морских соборов России.
Якорная площадь. Центральная площадь города с памятником адмиралу Макарову и панорамой Морского собора.
Петровский парк и Петровский док. Места, связанные с эпохой Петра I и историей российского флота.
Набережные и виды на форты. Во время прогулки вы увидите грандиозные гидротехнические сооружения и почувствуете морской характер города.
Памятник Иоанну Кронштадтскому. Одна из важных духовных достопримечательностей города.
Вы узнаете:
как создавался Кронштадт и зачем Пётр I построил город на острове
какую роль форты играли в защите Петербурга
почему Морской собор считается символом российского флота
как устроены знаменитые гидротехнические сооружения Финского залива
чем Кронштадт отличается от других пригородов Петербурга
Организационные детали
Поездка на метеоре занимает примерно 40–60 мин в одну сторону
Билеты на метеор оплачиваются отдельно — от 1800 ₽ в одну сторону за чел., включая билет для гида
В период закрытия навигации есть вариант поездки на автомобиле или минивэне
Возможно проведение для большего количества участников — детали уточняйте в переписке
Экскурсию проведёт гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Адмиралтейской набережной
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 1739 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года.
Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
