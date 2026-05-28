Это путешествие объединяет водную прогулку по Финскому заливу и знакомство с Кронштадтом — городом морской славы, фортов и величественных соборов. Поездка на метеоре позволит увидеть Петербург с воды, а прогулка по Кронштадту — погрузиться в атмосферу и историю главной морской крепости России.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 11 900 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Поездка на метеоре. Вы отправитесь из центра Петербурга по Неве и Финскому заливу на скоростном судне на подводных крыльях. По пути откроются виды на набережные, Морской канал и защитные сооружения города.

Морской собор Святителя Николая Чудотворца. Главный символ Кронштадта и один из самых красивых морских соборов России.

Якорная площадь. Центральная площадь города с памятником адмиралу Макарову и панорамой Морского собора.

Петровский парк и Петровский док. Места, связанные с эпохой Петра I и историей российского флота.

Набережные и виды на форты. Во время прогулки вы увидите грандиозные гидротехнические сооружения и почувствуете морской характер города.

Памятник Иоанну Кронштадтскому. Одна из важных духовных достопримечательностей города.

Вы узнаете:

как создавался Кронштадт и зачем Пётр I построил город на острове

какую роль форты играли в защите Петербурга

почему Морской собор считается символом российского флота

как устроены знаменитые гидротехнические сооружения Финского залива

чем Кронштадт отличается от других пригородов Петербурга

Организационные детали