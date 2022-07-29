«Метеоры» начали курсировать из Петергофа в Кронштадт — давайте воспользуемся этой возможностью и пройдём по пути Петра I. Я встречу вас в Петергофе и проведу экскурсию по блистательному Нижнему парку с фонтанами.
Затем мы отправимся в Кронштадт по воде, а там осмотрим форты и Никольский морской собор, прогуляемся по Зимней пристани, Петровскому парку и Якорной площади.
Затем мы отправимся в Кронштадт по воде, а там осмотрим форты и Никольский морской собор, прогуляемся по Зимней пристани, Петровскому парку и Якорной площади.
Описание экскурсииУдобный маршрут метеора из Петергофа в Кронштадт позволяет приятно путешествовать водным путем так, как нам хочется. И как любил Пётр Великий. Вы отправляетесь из Петербурга в Петергоф на метеоре или наземном транспорте (выбор на Ваше усмотрение). Я встречаю Вас на причале (если Вы на метеоре) или у входа (если приезжаете сухопутным путём) и провожу экскурсию по Нижнему парку с фонтанами. Вы сможете оценить всю прелесть уникальной летней резиденции, построенной на берегу моря. Потом мы вместе отправляемся на метеоре в Кронштадта и продолжаем экскурсию в городе морской славы. Мы полюбуемся фортами, посетим Зимнюю пристань, Летний сад, Петровский парк, Якорную площадь, Никольский морской собор. Возвращение из Кронштадта в Петербург возможно на такси или метеоре (на Ваше усмотрение). Длительность непосредственно экскурсионной части: 4 часа.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нижний парк Петергофа с фонтанами
- Кронштадт (Никольский собор, Якорная площадь, Зимняя пристань, Петровский парк, Итальянский дворец, Петровский док, Летний сад)
Что включено
- Экскурсия по Нижнему парку и Кронштадту
Что не входит в цену
- Билеты на метеор, билеты в Нижний парк
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Петергоф, Нижний парк
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Пресно, без учета возраста участников группы
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Н
Пресно, без учета возраста участников группы
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