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Описание
В этом году появился новый маршрут метеора (из Петергофа в Кронштадт), что позволяет приятно путешествовать водным путем так, как нам хочется. И как любил Пётр Великий.
Вы отправляетесь из Петербурга в Петергоф на метеоре.
Я встречаю Вас в парке и провожу экскурсию по великолепному парку с фонтанами. Вы сможете оценить всю прелесть уникальной летней резиденции, построенной на берегу моря.
Потом мы можем вместе дойти до Кронштадта водным путем и продолжить экскурсию в городе морской славы. Мы полюбуемся фортами, посетим Зимнюю пристань, Летний сад, Петровский парк, Якорную площадь, Никольский морской собор.
Возвращение из Кронштадта в Петербург возможно на такси или метеоре.
Длительность: 4 часа.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсия по Нижнему парку и Кронштадту
Что не входит
Билеты на метеор
Билеты в Нижний парк
Где начинаем и завершаем?
Начало: причал Нижнего парка
Завершение: по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
–
4
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3
1
2
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1
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Н
Наталья Луканина
29 июля 2022
Пресно, без учета возраста участников группы
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