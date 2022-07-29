В этом году появился новый маршрут метеора (из Петергофа в Кронштадт), что позволяет приятно путешествовать водным путем так, как нам хочется. И как любил Пётр Великий.

Вы отправляетесь из Петербурга в Петергоф на метеоре.

Я встречаю Вас в парке и провожу экскурсию по великолепному парку с фонтанами. Вы сможете оценить всю прелесть уникальной летней резиденции, построенной на берегу моря.

Потом мы можем вместе дойти до Кронштадта водным путем и продолжить экскурсию в городе морской славы. Мы полюбуемся фортами, посетим Зимнюю пристань, Летний сад, Петровский парк, Якорную площадь, Никольский морской собор.

Возвращение из Кронштадта в Петербург возможно на такси или метеоре.

Длительность: 4 часа.