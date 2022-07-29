Путь Петра: Петергоф и Кронштадт на «Метеоре»

Этим летом «Метеоры» начали курсировать из Петергофа в Кронштадт

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Этим летом «Метеоры» начали курсировать из Петергофа в Кронштадт — давайте воспользуемся этой возможностью и пройдём по пути Петра I. Я встречу вас в Петергофе и проведу экскурсию по блистательному Нижнему парку с фонтанами.

Затем мы отправимся в Кронштадт по воде, а там осмотрим форты и Никольский морской собор, прогуляемся по Зимней пристани, Петровскому парку и Якорной площади.
Путь Петра: Петергоф и Кронштадт на «Метеоре»
Путь Петра: Петергоф и Кронштадт на «Метеоре»
Путь Петра: Петергоф и Кронштадт на «Метеоре»
Путь Петра: Петергоф и Кронштадт на «Метеоре»
Путь Петра: Петергоф и Кронштадт на «Метеоре»

Что вас ожидает 🤩

  • Нижний парк Петергофа с фонтанами
  • Кронштадт (Никольский собор, Якорная площадь, Зимняя пристань, Петровский парк, Итальянский дворец, Петровский док, Летний сад)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В этом году появился новый маршрут метеора (из Петергофа в Кронштадт), что позволяет приятно путешествовать водным путем так, как нам хочется. И как любил Пётр Великий.
Вы отправляетесь из Петербурга в Петергоф на метеоре.
Я встречаю Вас в парке и провожу экскурсию по великолепному парку с фонтанами. Вы сможете оценить всю прелесть уникальной летней резиденции, построенной на берегу моря.
Потом мы можем вместе дойти до Кронштадта водным путем и продолжить экскурсию в городе морской славы. Мы полюбуемся фортами, посетим Зимнюю пристань, Летний сад, Петровский парк, Якорную площадь, Никольский морской собор.
Возвращение из Кронштадта в Петербург возможно на такси или метеоре.
Длительность: 4 часа.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия по Нижнему парку и Кронштадту
Что не входит
  • Билеты на метеор
  • Билеты в Нижний парк
Где начинаем и завершаем?
Начало: причал Нижнего парка
Завершение: по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
1
2
1
Н
29 июля 2022
Пресно, без учета возраста участников группы

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