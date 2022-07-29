Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы «Метеоры» начали курсировать из Петергофа в Кронштадт — давайте воспользуемся этой возможностью и пройдём по пути Петра I. Я встречу вас в Петергофе и проведу экскурсию по блистательному Нижнему парку с фонтанами.



Затем мы отправимся в Кронштадт по воде, а там осмотрим форты и Никольский морской собор, прогуляемся по Зимней пристани, Петровскому парку и Якорной площади. 3 2 оценки

Наталия Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 16 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 3 2 отзыва 4 часа 1-10 человек Метеор в Петергоф, метеоре, экскурсии в кронштадт метеоре Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Удобный маршрут метеора из Петергофа в Кронштадт позволяет приятно путешествовать водным путем так, как нам хочется. И как любил Пётр Великий. Вы отправляетесь из Петербурга в Петергоф на метеоре или наземном транспорте (выбор на Ваше усмотрение). Я встречаю Вас на причале (если Вы на метеоре) или у входа (если приезжаете сухопутным путём) и провожу экскурсию по Нижнему парку с фонтанами. Вы сможете оценить всю прелесть уникальной летней резиденции, построенной на берегу моря. Потом мы вместе отправляемся на метеоре в Кронштадта и продолжаем экскурсию в городе морской славы. Мы полюбуемся фортами, посетим Зимнюю пристань, Летний сад, Петровский парк, Якорную площадь, Никольский морской собор. Возвращение из Кронштадта в Петербург возможно на такси или метеоре (на Ваше усмотрение). Длительность непосредственно экскурсионной части: 4 часа.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Нижний парк Петергофа с фонтанами

Кронштадт (Никольский собор, Якорная площадь, Зимняя пристань, Петровский парк, Итальянский дворец, Петровский док, Летний сад) Что включено Экскурсия по Нижнему парку и Кронштадту Что не входит в цену Билеты на метеор, билеты в Нижний парк Где начинаем и завершаем? Начало: Россия, Санкт-Петербург, Петергоф, Нижний парк Завершение: По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.