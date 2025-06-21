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Пешком по роскошному Петербургу

Исследовать самые яркие архитектурные ансамбли в центре города
Интересно будет тем, кто впервые оказался в городе на Неве, и тем, кто уже давно влюблён в него. Мы покажем главные достопримечательности и те, что не сразу бросаются в глаза. Вы узнаете историю отелей, ресторанов и магазинов, которые были популярны до 1917 года.

Познакомитесь с выдающимися творениями архитекторов и поймёте, что из себя представляет Петербург 21 века.
Пешком по роскошному Петербургу
Пешком по роскошному Петербургу
Пешком по роскошному Петербургу
Ближайшие даты:
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июн26
июн
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Исаакиевская площадь, на которой располагаются не только дворцы, памятники и Исаакиевский собор, но и лучшие отели современного Петербурга. Эти отели — «Астория» и «Англетер» — построены более века назад, но до сих пор входят в список самых фешенебельных в мире.

Большая Морская улица, внешне не изменившаяся с начала 20 века. Она была самой роскошной в имперском Петербурге — на ней стояли магазины поставщиков Двора Его Императорского Величества.

Дворцовая площадь — главная в городе. Здесь сосредоточены архитектурные шедевры именитых зодчих.

Невский проспект с его могуществом и великой историей. На пересечении Невского проспекта и Малой Морской улицы вы увидите здание банка Вавельберга, в котором сегодня расположился популярный отель.

Площадь Искусств — место притяжения любителей музыки, театра, живописи. А ещё здесь находится один из старейших отелей в мире.

Организационные детали

Возможно проведение фотосъёмки во время экскурсии с участием профессионального фотографа. Подробности уточняйте в переписке с гидом.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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