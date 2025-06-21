Исследовать самые яркие архитектурные ансамбли в центре города
Интересно будет тем, кто впервые оказался в городе на Неве, и тем, кто уже давно влюблён в него. Мы покажем главные достопримечательности и те, что не сразу бросаются в глаза. Вы узнаете историю отелей, ресторанов и магазинов, которые были популярны до 1917 года.
Познакомитесь с выдающимися творениями архитекторов и поймёте, что из себя представляет Петербург 21 века.
Исаакиевская площадь, на которой располагаются не только дворцы, памятники и Исаакиевский собор, но и лучшие отели современного Петербурга. Эти отели — «Астория» и «Англетер» — построены более века назад, но до сих пор входят в список самых фешенебельных в мире.
Большая Морская улица, внешне не изменившаяся с начала 20 века. Она была самой роскошной в имперском Петербурге — на ней стояли магазины поставщиков Двора Его Императорского Величества.
Дворцовая площадь — главная в городе. Здесь сосредоточены архитектурные шедевры именитых зодчих.
Невский проспект с его могуществом и великой историей. На пересечении Невского проспекта и Малой Морской улицы вы увидите здание банка Вавельберга, в котором сегодня расположился популярный отель.
Площадь Искусств — место притяжения любителей музыки, театра, живописи. А ещё здесь находится один из старейших отелей в мире.
Организационные детали
Возможно проведение фотосъёмки во время экскурсии с участием профессионального фотографа. Подробности уточняйте в переписке с гидом.
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ари — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 895 туристов
Меня зовут Ари. Я работаю гидом в Санкт-Петербурге. Обожаю свою работу. Влюблён в произведения ювелиров эпохи Фаберже. Если вы хотите получить эстетическое удовольствие от произведений русского ювелирного искусства, то я с удовольствием стану вашим проводником в блистательный век Фаберже.