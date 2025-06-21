Интересно будет тем, кто впервые оказался в городе на Неве, и тем, кто уже давно влюблён в него. Мы покажем главные достопримечательности и те, что не сразу бросаются в глаза. Вы узнаете историю отелей, ресторанов и магазинов, которые были популярны до 1917 года. Познакомитесь с выдающимися творениями архитекторов и поймёте, что из себя представляет Петербург 21 века.

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Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Исаакиевская площадь, на которой располагаются не только дворцы, памятники и Исаакиевский собор, но и лучшие отели современного Петербурга. Эти отели — «Астория» и «Англетер» — построены более века назад, но до сих пор входят в список самых фешенебельных в мире.

Большая Морская улица, внешне не изменившаяся с начала 20 века. Она была самой роскошной в имперском Петербурге — на ней стояли магазины поставщиков Двора Его Императорского Величества.

Дворцовая площадь — главная в городе. Здесь сосредоточены архитектурные шедевры именитых зодчих.

Невский проспект с его могуществом и великой историей. На пересечении Невского проспекта и Малой Морской улицы вы увидите здание банка Вавельберга, в котором сегодня расположился популярный отель.

Площадь Искусств — место притяжения любителей музыки, театра, живописи. А ещё здесь находится один из старейших отелей в мире.

Организационные детали

Возможно проведение фотосъёмки во время экскурсии с участием профессионального фотографа. Подробности уточняйте в переписке с гидом.