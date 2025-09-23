Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем на пешеходную экскурсию по Васильевскому острову Санкт-Петербурга. Это то самое атмосферное место, пронизанное мифами, легендами и даже тайнами города. Познакомьтесь с этой стороной Петербурга, изучив его историю и особенную архитектуру. 4.4 3 отзыва

Описание экскурсии Удивительный Васильевский остров Санкт-Петербург был основан Петром I на островах дельты Невы, самым большим из которых является Васильевский. Васильевский остров действительно очень интересное, необыкновенное место. Даже если вы ступите на его землю впервые, то никогда не заблудитесь: линейная планировка безупречна, и эта гениальная простота не может не восхищать. Он, как никакой другой район Северной столицы, полон мифов и загадок. Его часто называют «островом неразгаданных тайн», за завесу которых пытаются заглянуть туристы, в большом количестве приезжающие сюда из самой России и других стран мира. Другая сторона Петербурга На нашей экскурсии вы откроете для себя загадочный Васильевский остров — сердце Петербурга, пронизанное мифами и легендами. Эта экскурсия — уникальная возможность увидеть скрытые уголки острова, ускользающие от взгляда обычных туристов, узнать о его истории, архитектуре и тайнах, которые он бережно хранит.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Васильевский остров

Стрелка Васильевского острова

Сфинксы

Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Метро Василеостровская Когда и сколько длится? Когда: ежедневно 15:00 Экскурсия длится около 2 часов