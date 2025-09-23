Приглашаем на пешеходную экскурсию по Васильевскому острову Санкт-Петербурга. Это то самое атмосферное место, пронизанное мифами, легендами и даже тайнами города. Познакомьтесь с этой стороной Петербурга, изучив его историю и особенную архитектуру.
Описание экскурсииУдивительный Васильевский остров Санкт-Петербург был основан Петром I на островах дельты Невы, самым большим из которых является Васильевский. Васильевский остров действительно очень интересное, необыкновенное место. Даже если вы ступите на его землю впервые, то никогда не заблудитесь: линейная планировка безупречна, и эта гениальная простота не может не восхищать. Он, как никакой другой район Северной столицы, полон мифов и загадок. Его часто называют «островом неразгаданных тайн», за завесу которых пытаются заглянуть туристы, в большом количестве приезжающие сюда из самой России и других стран мира. Другая сторона Петербурга На нашей экскурсии вы откроете для себя загадочный Васильевский остров — сердце Петербурга, пронизанное мифами и легендами. Эта экскурсия — уникальная возможность увидеть скрытые уголки острова, ускользающие от взгляда обычных туристов, узнать о его истории, архитектуре и тайнах, которые он бережно хранит.
ежедневно 15:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Васильевский остров
- Стрелка Васильевского острова
- Сфинксы
- Университетская набережная
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Метро Василеостровская
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Любовь
23 сен 2025
Все что показала экскурсовод Марина, все отлично. Что можно добавить.
Е
Елена
4 авг 2025
Экскурсия проходит по небольшой части Васильевского о-ва и в основном посвящена истории и архитектуре бывших доходных домов. Предоставлен доступ в подъезды этих домов, к сожалению, почти утративших прежний облик. Не хватает фотоматериалов об историческом облике этих объектов и их обитателей.
М
Марина
28 июл 2025
