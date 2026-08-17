Отправляемся в самые сокровенные уголки Санкт-Петербурга, где реальность переплетается с легендами, и соединим историю, фольклор и мистику в одно нечто.
Вы отыщете масонские знаки, побываете в знаменитой ротонде и погрузитесь в сакральную чуть города — таинственного и немного другого.
Вы отыщете масонские знаки, побываете в знаменитой ротонде и погрузитесь в сакральную чуть города — таинственного и немного другого.
Описание экскурсии
Вы увидите дома, которые считают местами силы, и услышите связанные с ними легенды.
Узнаете о таинственных квартирах, бесследных исчезновениях и городских преданиях.
Побываете во дворе богатейшего купца империи, познакомитесь с местными ритуалами и заглянете в невидимый квартал.
Разберётесь, какие истории о Распутине основаны на фактах, а какие — на мифах.
Побываете в легендарной Ротонде, которую связывают со спиритическими сеансами, тайными обществами и исполнением желаний.
Организационные детали
- Пожертвования за посещение ротонды включены в стоимость
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1295 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 40882 туристов
Наша команда гидов влюблена в Петербург и проводит неформальные экскурсии по Северной столице. Помимо парадных достопримечательностей есть и совсем другой Петербург, понять который практически невозможно без опытного сопровождающего. Мы знаем о городе множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. Наши экскурсии подарят вам массу положительных эмоций и ярких воспоминаний!
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