Гастрономия и масонство — часть истории и культурного кода Петербурга. Я поделюсь своими исследованиями на эту тему, окутанную мифами и легендами. Мы пройдём по следам вольных каменщиков, разберём их символы.
А ещё сделаем паузу, ведь братство скреплялось не только ритуалами, но и общением за столом, да и хлеб насущный никто не отменял.
А ещё сделаем паузу, ведь братство скреплялось не только ритуалами, но и общением за столом, да и хлеб насущный никто не отменял.
Описание экскурсии
- Адмиралтейство, где зарождалась протомасонская идея «Нептунова общества»
- Сенатская площадь, на которой мы разберёмся, чем декабристы отличались от масонов
- Стрелка Васильевского острова, Биржа и Ростральные колонны — отсылка к колоннам Соломонова храма. Поговорим о масонских символах и посвящении в тайное общество
- Академия художеств и трапеза-агапа — гастроостановка с дегустацией в атмосферном заведении
- Новая Голландия — единственный рукотворный остров петровских времён. Завершим прогулку в современном общественном пространстве финальной беседой о мифах и реальности
Организационные детали
В стоимость включена гастропауза (закуски и напитки) в одном заведении. При бронировании можно заказать дополнительную дегустацию или полноценный обед (за доплату).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|4600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 649 туристов
Я петербурженка в третьем поколении, всю жизнь живу в Санкт-Петербурге и влюблена в этот город. Я весёлая, общительная. Обожаю путешествовать, изучать местную еду и культуру, гулять по улицам разных городов, заходить
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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