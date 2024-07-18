Мистика Петербурга: от Аничкова моста до Ротонды

Петербург многолик — и одни и те же места можно открывать для себя заново под совершенно новым углом. Сперва вы видите первый, внешний, архитектурный слой города. Наслаждаетесь историей и атмосферой.

Затем начинаете замечать детали, хотите проникнуть за закрытые двери, ведь за ними кроется тёмная, мистическая сторона Петербурга… Отправляемся на её поиски!
Мистика Петербурга: от Аничкова моста до Ротонды
Мистика Петербурга: от Аничкова моста до Ротонды
Мистика Петербурга: от Аничкова моста до Ротонды
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии

Петербург многолик — и одни и те же места можно открывать для себя заново под совершенно новым углом. Сперва вы видите первый, внешний, архитектурный слой города. Наслаждаетесь историей и атмосферой. Затем начинаете замечать детали, хотите проникнуть за закрытые двери, ведь за ними кроется тёмная, мистическая сторона Петербурга… Отправляемся на её поиски! В программе: Во время этой экскурсии вы совершите променад, раскрывающий мистическую сторону Петербурга. Погрузитесь в таинственный мир масонов — загадочного общества, оставившего значительный след в архитектуре и культуре города. Вы посетите ротонды и обелиски, спрятанные от глаз обычных прохожих и наполненные тайной символикой. Наши опытные гиды расскажут вам о скрытых значениях исторических памятников и архитектурных шедевров, связанных с мистикой и эзотерикой. Маршрут пролегает от Аничкова моста до Ротонды на Гороховой улице. Также, всем сделаем замечательные фото всем участникам! Важная информация:
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Экскурсию можно посетить с детьми.

Экскурсия проводится по запросу туриста, время обсуждается в чате:)

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Фотографии в уникальной локации
  • Посещение Ротонды на Гороховой
  • Мифы и тайны города
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аничков Мост
Завершение: Г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, 57А
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится по запросу туриста, время обсуждается в чате:)
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Доплата на месте наличными гиду, с собой отличное настроение! Будем рады отзыву после экскурсии:
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсию можно посетить с детьми
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеПешеходныеМистическиеМожно с детьмиДля школьниковИстория и архитектураНеобычныеЛетниеПо дворам и параднымДля жителей ПетербургаМасоныПарадныеРотондаПопулярные местаМосты

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Прогулка на теплоходе: реки, каналы и мосты Санкт-Петербурга
На теплоходе
4140 отзывов
1 час 15 минут
Водная прогулка
Прогулка на теплоходе: реки, каналы и мосты Санкт-Петербурга
Расписание: Ежедневно каждый час с 11:00 - 21:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 600 за человека
Ночной Петербург 2 в 1 - обзорная экскурсия и развод мостов на катере
На катере
14 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Ночной Петербург 2 в 1 - обзорная экскурсия и развод мостов на катере
Начало: Набережная реки Мойки, д. 11
Расписание: Ежедневно в 23:30
20 июля в 23:30
21 июля в 23:30
от 18 000 за всё до 5 чел.
Ночная экскурсия по Петербургу и развод мостов
На автобусе
19 отзывов
3 часа
Водная прогулка
Ночная экскурсия по Петербургу и развод мостов
Открыть легенды Северной столицы и загадать желания на фоне сияющих главных достопримечательностей
Начало: На Дворцовой площади
24 июля в 22:15
25 июля в 22:15
2 850 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам