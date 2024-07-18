Петербург многолик — и одни и те же места можно открывать для себя заново под совершенно новым углом. Сперва вы видите первый, внешний, архитектурный слой города. Наслаждаетесь историей и атмосферой.
Затем начинаете замечать детали, хотите проникнуть за закрытые двери, ведь за ними кроется тёмная, мистическая сторона Петербурга… Отправляемся на её поиски!
Затем начинаете замечать детали, хотите проникнуть за закрытые двери, ведь за ними кроется тёмная, мистическая сторона Петербурга… Отправляемся на её поиски!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Петербург многолик — и одни и те же места можно открывать для себя заново под совершенно новым углом. Сперва вы видите первый, внешний, архитектурный слой города. Наслаждаетесь историей и атмосферой. Затем начинаете замечать детали, хотите проникнуть за закрытые двери, ведь за ними кроется тёмная, мистическая сторона Петербурга… Отправляемся на её поиски! В программе: Во время этой экскурсии вы совершите променад, раскрывающий мистическую сторону Петербурга. Погрузитесь в таинственный мир масонов — загадочного общества, оставившего значительный след в архитектуре и культуре города. Вы посетите ротонды и обелиски, спрятанные от глаз обычных прохожих и наполненные тайной символикой. Наши опытные гиды расскажут вам о скрытых значениях исторических памятников и архитектурных шедевров, связанных с мистикой и эзотерикой. Маршрут пролегает от Аничкова моста до Ротонды на Гороховой улице. Также, всем сделаем замечательные фото всем участникам! Важная информация:
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Экскурсию можно посетить с детьми.
Экскурсия проводится по запросу туриста, время обсуждается в чате:)
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Фотографии в уникальной локации
- Посещение Ротонды на Гороховой
- Мифы и тайны города
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аничков Мост
Завершение: Г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, 57А
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится по запросу туриста, время обсуждается в чате:)
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Доплата на месте наличными гиду, с собой отличное настроение! Будем рады отзыву после экскурсии:
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсию можно посетить с детьми
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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