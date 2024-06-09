Петербург многолик — и одни и те же места можно открывать для себя заново под совершенно новым углом. Сперва вы видите первый, внешний, архитектурный слой города. Наслаждаетесь историей и атмосферой. Затем начинаете замечать детали, хотите проникнуть за закрытые двери, ведь за ними кроется тёмная, мистическая сторона Петербурга… Отправляемся на её поиски!

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от 4 000 ₽ за 1 человека или 2200 руб. за человека, если вас больше

Ваш представитель в Санкт-Петербурге

Влад Ваш представитель в Санкт-Петербурге

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Во время этой экскурсии вы совершите променад, раскрывающий мистическую сторону Петербурга. Погрузитесь в таинственный мир масонов — загадочного общества, оставившего значительный след в архитектуре и культуре города.

Вы посетите ротонды и обелиски, спрятанные от глаз обычных прохожих и наполненные тайной символикой. Наши опытные гиды расскажут вам о скрытых значениях исторических памятников и архитектурных шедевров, связанных с мистикой и эзотерикой.

Маршрут пролегает от Аничкова моста до Ротонды на Гороховой улице.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Максимальное кол-во участников — 15 чел.