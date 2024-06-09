Петербург многолик — и одни и те же места можно открывать для себя заново под совершенно новым углом. Сперва вы видите первый, внешний, архитектурный слой города. Наслаждаетесь историей и атмосферой.
Затем начинаете замечать детали, хотите проникнуть за закрытые двери, ведь за ними кроется тёмная, мистическая сторона Петербурга… Отправляемся на её поиски!
Затем начинаете замечать детали, хотите проникнуть за закрытые двери, ведь за ними кроется тёмная, мистическая сторона Петербурга… Отправляемся на её поиски!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Во время этой экскурсии вы совершите променад, раскрывающий мистическую сторону Петербурга. Погрузитесь в таинственный мир масонов — загадочного общества, оставившего значительный след в архитектуре и культуре города.
Вы посетите ротонды и обелиски, спрятанные от глаз обычных прохожих и наполненные тайной символикой. Наши опытные гиды расскажут вам о скрытых значениях исторических памятников и архитектурных шедевров, связанных с мистикой и эзотерикой.
Маршрут пролегает от Аничкова моста до Ротонды на Гороховой улице.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Максимальное кол-во участников — 15 чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Аничкова моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 642 туристов
Всем привет! Меня зовут Влад, я с командой провожу экскурсии по непарадному Петербургу. Будем рады показать вам любимый город таким, каким его видим мы: неформальным и очень насыщенным. Постараемся раскрыть вам его самые потайные места, куда сложно попасть без настоящего проводника. До скорой встречи!Задать вопрос
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