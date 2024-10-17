Мистика Петербурга: от Аничкова моста до Ротонды. Групповая экскурсия

Скрытая символика, необычные обряды, масонские общества, загадочные легенды
Петербург многолик — и одни и те же места можно открывать для себя заново под совершенно новым углом. Сперва вы видите первый, внешний, архитектурный слой города. Наслаждаетесь историей и атмосферой.

Затем начинаете замечать детали, хотите проникнуть за закрытые двери, ведь за ними кроется тёмная, мистическая сторона Петербурга… Отправляемся на её поиски!
5
2 отзыва
Мистика Петербурга: от Аничкова моста до Ротонды. Групповая экскурсия
Мистика Петербурга: от Аничкова моста до Ротонды. Групповая экскурсия
Мистика Петербурга: от Аничкова моста до Ротонды. Групповая экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00

Описание экскурсии

Во время этой экскурсии вы совершите променад, раскрывающий мистическую сторону Петербурга. Погрузитесь в таинственный мир масонов — загадочного общества, оставившего значительный след в архитектуре и культуре города.

Вы посетите ротонды и обелиски, спрятанные от глаз обычных прохожих и наполненные тайной символикой. Наши опытные гиды расскажут вам о скрытых значениях исторических памятников и архитектурных шедевров, связанных с мистикой и эзотерикой.

Маршрут пролегает от Аничкова моста до Ротонды на Гороховой улице.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 19:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Аничкова моста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
1
С
17 окт 2024
Атмосферная экскурсия, всё понравилось, спасибо!
Наталья
1 окт 2024
Очень понравились экскурсия!!! СУПЕР!!! Экскурсовод - Молодчина!!! Ей моё Огромное ИСКРЕННЕЕ БЛАГОДАРЮ!!! ❤️❤️❤️

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