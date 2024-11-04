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Пожилая дама лежала в постели в своём старинном доме в сердце Петербурга. Её дыхание было слабым и прерывистым.



Еле шевеля губами, она диктовала своё последнее письмо… Здесь, в Северной столице, осталось её самое главное сокровище, и оно достанется вам. Где же спрятан клад? Как его найти? Узнаете, решая задания и гуляя по самому центру.