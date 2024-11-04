Пожилая дама лежала в постели в своём старинном доме в сердце Петербурга. Её дыхание было слабым и прерывистым.
Еле шевеля губами, она диктовала своё последнее письмо… Здесь, в Северной столице, осталось её самое главное сокровище, и оно достанется вам. Где же спрятан клад? Как его найти? Узнаете, решая задания и гуляя по самому центру.
Еле шевеля губами, она диктовала своё последнее письмо… Здесь, в Северной столице, осталось её самое главное сокровище, и оно достанется вам. Где же спрятан клад? Как его найти? Узнаете, решая задания и гуляя по самому центру.
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 18:00
Описание квеста
Квест начинается на Дворцовой площади, а заканчивается на Университетской набережной у статуй сфинксов. Вы прогуляетесь по центру Петербурга, побываете в местах съёмок фильма «Невероятные приключения итальянцев в России». Будете разглядывать ключевые достопримечательности, информация о которых преподнесена в квесте нетривиально, ведь параллельно вы будете искать сокровища!
Организационные детали
- Вы можете решить задания за 2,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Длина маршрута — 8,1 км
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 190 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание заданий квеста — далеко не единственный опыт, который получают наши участники. По мере прохождения они узнают новую информацию, изучают необычные места и весело проводят время!Задать вопрос
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