М Марина Все прошло отлично!

Квест удался)

А Айгуль Я приехала из Уфы и Друзья пригласили на квест. Для меня было очень интересно и необычно

Во первых локация-вся в зелени, окружена лесом, водоемом, мостами. Во вторых - у каждой локации была история.

Впервые проходила квест на улице и мне было очень интересно

А Арсений Всё прошло хорошо)

Н Нелли читать дальше частные владения ныне, ознакомились с интересной судьбой их владельцев, а также какие «роли» эти дома «сыграли» в лучшей (советской) из экранизаций романов Конана Дойля.

Квест прошли на одном дыхании, особенных знаний от участников не требовалось, получили массу положительных впечатлений и пару гигов восхитительных фотографий!

Рекомендую! В минувшую пятницу с друзьями выбрались на мистический квест по Каменному острову. Увидели красивейшие архитектурные памятники прошлых столетий - бывшие дачи петербургских богачей - номенклатурные учреждения после революции и снова

Н Наталья Просто так на Крестовский остров не пойдешь,а с таким квестом прогуляться было интересно

Эльвира Сегодня удалось посмотреть на Каменный остров под новым взглядом! Очень понравился игровой формат, где нужно было разгадывать квест и при этом узнавать что-то новое! Про каждое здание была информационная справка, маршрут построен по красивым местам! Получила невероятное удовольствие от прогулки, ещё и с пользой🔥