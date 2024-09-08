Любите таинственные истории и сюжеты о Шерлоке Холмсе? Тогда наш мобильный квест для вас! Вы погуляете по Каменному острову в поисках сокровищ и примерите на себя роль настоящего детектива. С вами не будет гида — все вопросы и подсказки будут в вашем телефоне. Вы сможете пройти квест в любое время и в своём темпе.
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Описание квеста
Во время прохождения квеста вы увидите:
- Уютные берега Чёрной речки
- Живописную набережную Большой Невки
- Парковые зоны Каменного острова.
- Старинные дома словно из европейской глубинки
- Места съёмок фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
И многое другое!
Организационные детали
- Квест проходит на улице и не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу но если вы путешествуете компанией, можете приобрести его для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время
- Время не ограничено: вы можете пройти задания за 1,5 часа, а можете уделить этому целый день, внимательно вчитываясь в детали
- Программа будет интересна участникам всех возрастов
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Академика Крылова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 465 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
8 сен 2024
Все прошло отлично!
Квест удался)
Квест удался)
А
Айгуль
8 сен 2024
Я приехала из Уфы и Друзья пригласили на квест. Для меня было очень интересно и необычно
Во первых локация-вся в зелени, окружена лесом, водоемом, мостами. Во вторых - у каждой локации была история.
Впервые проходила квест на улице и мне было очень интересно
Во первых локация-вся в зелени, окружена лесом, водоемом, мостами. Во вторых - у каждой локации была история.
Впервые проходила квест на улице и мне было очень интересно
А
Арсений
8 сен 2024
Всё прошло хорошо)
Н
Нелли
8 сен 2024
В минувшую пятницу с друзьями выбрались на мистический квест по Каменному острову. Увидели красивейшие архитектурные памятники прошлых столетий - бывшие дачи петербургских богачей - номенклатурные учреждения после революции и снова
Н
Наталья
7 сен 2024
Просто так на Крестовский остров не пойдешь,а с таким квестом прогуляться было интересно
Эльвира
6 сен 2024
Сегодня удалось посмотреть на Каменный остров под новым взглядом! Очень понравился игровой формат, где нужно было разгадывать квест и при этом узнавать что-то новое! Про каждое здание была информационная справка, маршрут построен по красивым местам! Получила невероятное удовольствие от прогулки, ещё и с пользой🔥
Марина
6 сен 2024
В целом квест очень хороший, материал легкий, загадки интересные)) были небольшие ошибки в процессе, обещали исправить)) Количество вопросов в самый раз, все вопросы отлично объедены и складываются в историю. Маршрут очень красивый, проходит по зеленым паркам, в процессе полюбовались красивой архитектурой. Спасибо!
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