Мобильный квест в Петербурге «По следам Шерлока Холмса»

Погулять по Каменному острову и распутать загадочную историю - без сопровождения гида
Любите таинственные истории и сюжеты о Шерлоке Холмсе? Тогда наш мобильный квест для вас! Вы погуляете по Каменному острову в поисках сокровищ и примерите на себя роль настоящего детектива. С вами не будет гида — все вопросы и подсказки будут в вашем телефоне. Вы сможете пройти квест в любое время и в своём темпе.
4.57
7 отзывов
Мобильный квест в Петербурге «По следам Шерлока Холмса»
Мобильный квест в Петербурге «По следам Шерлока Холмса»
Мобильный квест в Петербурге «По следам Шерлока Холмса»
Ближайшие даты:
13
фев14
фев15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Описание квеста

Во время прохождения квеста вы увидите:

  • Уютные берега Чёрной речки
  • Живописную набережную Большой Невки
  • Парковые зоны Каменного острова.
  • Старинные дома словно из европейской глубинки
  • Места съёмок фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

И многое другое!

Организационные детали

  • Квест проходит на улице и не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий
  • Для прохождения достаточно одного телефона на группу но если вы путешествуете компанией, можете приобрести его для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
  • Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время
  • Время не ограничено: вы можете пройти задания за 1,5 часа, а можете уделить этому целый день, внимательно вчитываясь в детали
  • Программа будет интересна участникам всех возрастов

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Академика Крылова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
3
2
1
М
8 сен 2024
Все прошло отлично!
Квест удался)
А
8 сен 2024
Я приехала из Уфы и Друзья пригласили на квест. Для меня было очень интересно и необычно
Во первых локация-вся в зелени, окружена лесом, водоемом, мостами. Во вторых - у каждой локации была история.
Впервые проходила квест на улице и мне было очень интересно
А
8 сен 2024
Всё прошло хорошо)
Н
8 сен 2024
В минувшую пятницу с друзьями выбрались на мистический квест по Каменному острову. Увидели красивейшие архитектурные памятники прошлых столетий - бывшие дачи петербургских богачей - номенклатурные учреждения после революции и снова
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частные владения ныне, ознакомились с интересной судьбой их владельцев, а также какие «роли» эти дома «сыграли» в лучшей (советской) из экранизаций романов Конана Дойля.
Квест прошли на одном дыхании, особенных знаний от участников не требовалось, получили массу положительных впечатлений и пару гигов восхитительных фотографий!
Рекомендую!

Н
7 сен 2024
Просто так на Крестовский остров не пойдешь,а с таким квестом прогуляться было интересно
Эльвира
6 сен 2024
Сегодня удалось посмотреть на Каменный остров под новым взглядом! Очень понравился игровой формат, где нужно было разгадывать квест и при этом узнавать что-то новое! Про каждое здание была информационная справка, маршрут построен по красивым местам! Получила невероятное удовольствие от прогулки, ещё и с пользой🔥
Сегодня удалось посмотреть на Каменный остров под новым взглядом! Очень понравился игровой формат, где нужно былоСегодня удалось посмотреть на Каменный остров под новым взглядом! Очень понравился игровой формат, где нужно былоСегодня удалось посмотреть на Каменный остров под новым взглядом! Очень понравился игровой формат, где нужно былоСегодня удалось посмотреть на Каменный остров под новым взглядом! Очень понравился игровой формат, где нужно былоСегодня удалось посмотреть на Каменный остров под новым взглядом! Очень понравился игровой формат, где нужно было
Марина
6 сен 2024
В целом квест очень хороший, материал легкий, загадки интересные)) были небольшие ошибки в процессе, обещали исправить)) Количество вопросов в самый раз, все вопросы отлично объедены и складываются в историю. Маршрут очень красивый, проходит по зеленым паркам, в процессе полюбовались красивой архитектурой. Спасибо!
В целом квест очень хороший, материал легкий, загадки интересные)) были небольшие ошибки в процессе, обещали исправить))В целом квест очень хороший, материал легкий, загадки интересные)) были небольшие ошибки в процессе, обещали исправить))

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