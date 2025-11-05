Мои заказы

Мобильный квест «Развратный Петербург» (18+)

Отбросить предрассудки и окунуться в греховную атмосферу Северной столицы
Вы знали, что во второй половине 19 века проституция в России была легализована? Улицы и даже целые районы в дореволюционном Петербурге были заняты публичными домами.

Сколько в те времена стоила любовь? Где был открыт первый публичный дом? Какой «аттракцион» для взрослых пользовался наибольшей популярностью у аристократов? Пройдите квест и найдите ответы!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание квеста

Квест проходит в самом центре Петербурга — вы прогуляетесь по Невскому проспекту, пересечёте Сенную площадь, полюбуетесь набережными реки Мойки и канала Грибоедова.

Также в программе квеста:

  • Пассаж
  • Малинник
  • Вяземская лавра
  • Воронинские бани
  • Фонарный переулок
  • Конногвардейский бульвар
  • Казанский собор (вход по желанию)

Вы побываете у фешенебельных салонов и самых грязных притонов, где девушку можно было заполучить за рюмку водки. А на десерт — истории об отлично отработанных схемах мошенничества, в котором были замешаны женщины лёгкого поведения.

Организационные детали

  • Квест лучше проходить пешком в светлое время суток
  • Временных ограничений нет. Вы можете пройти задания за 2 часа, а можете гулять целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
  • Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём после бронирования
  • Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость

Снежана
Снежана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3412 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
Отзывы и рейтинг

Д
Дарья
5 ноя 2025
Прошли этот квест в компании друзей, нам очень понравилось)
Гуляли примерно 3 часа, было очень интересно читать, что посходило на знакомых улицах в былые времена. Порадовало, что можно было в любой
момент сделать паузу на кофе/обед.
Также спасибо организаторам за подсказки - на одном из вопросов затупили, хотя ответ был очень простым😅 Но это не стало проблемой, смогли продолжить квест как раз после подсказки.

П
Перкина
20 окт 2025
Прогулялись по городу, считали русалок и смотрели на крыши. Все очень понравилось, еще и с погодой повезло. Было очень солнечно.
Спасибо)
Татьяна
Татьяна
14 сен 2025
Необычная тема затронута в квесте, особенно заинриговала история про "кота и кошечку"
Необычная тема затронута в квесте, особенно заинриговала история про "кота и кошечку"Необычная тема затронута в квесте, особенно заинриговала история про "кота и кошечку"
М
Максим
13 сен 2025
Очень познавательный квест! Вся информация в квесте оказалась для нас новой. Некоторые факты просто поразили)
Маршрут порадовал. Казалось бы, не один раз проходили по этим улочкам, но так многого о них
не знали!
Формат удобный, шли в своём темпе, не боясь куда-то опоздать. По дороге останавливались на перекусы, а после продолжали прогулку, приложение, в котором проходит квест, дает такую возможность!
Советуем к прохождению, обязательно еще раз вернемся к квестам данного автора и компании!

Юлия
Юлия
20 авг 2025
Это второй квест, который мы прошли от данного организатора, и он понравился меньше, чем первый, по ряду причин:
1) не у каждого объекта указан четкий адрес, из-за этого не всегда понятно,
куда идти. Приложение адски лагает, и встроенная в него карта не работает
2) в один дворик мы попасть не смогли, было закрыто
3) на часть вопросов ответы были неоднозначными

Квест достаточно длинный, прошли первые 11 вопросов, дальше решили не проходить. В целом хотелось бы, чтобы расстояния были чуть меньше, а информации больше)

Снежана
Снежана
Ответ организатора:
Здравствуйте, Юлия!
Спасибо за обратную связь.
Мы сожалеем, что не было возможности попасть во дворик, данную проблему изучили и уже откорректировали)
Над мобильным
приложением работаем, просим прощения за неудобства.

Не до конца нам понятен пункт 1, в данном квесте есть подробные описания, которые обычно заканчиваются с названием улицы и номером дома. Например,"идите по садовой улице до дома №2".

Если вас не затруднит, то напишите нам в лс, где вы испытали сложности с адресами и с заданиями.

И, к сожалению, не получится сделать квест меньше, а информации больше, так как хочется все интересные объекты показать,
но при этом не перегружать информацией, чтобы не было похоже на статью из Википедии)
Если вам квест показался большим (он чуть больше 5 км), то мы будем рады, если вы рассмотрите другие наши варианты, маршрут которых короче.

М
Мирослава
17 авг 2025
Очень интересный квест! Открыли для себя город с новой стороны. Отлично подобрана и структурирована информация, прекрасный маршрут! Рекомендуем!
Очень интересный квест! Открыли для себя город с новой стороны. Отлично подобрана и структурирована информация, прекрасный маршрут! Рекомендуем!Очень интересный квест! Открыли для себя город с новой стороны. Отлично подобрана и структурирована информация, прекрасный маршрут! Рекомендуем!
О
Олеся
13 авг 2025
Очень понравился квест! Мы пошли на него группой друзей.
Квест с пикантными подробностями о тайной жизни прошлых лет заинтересовал сразу.
Подача информации красочная и подробная. Сюжет идет плавно, открывая всё больше деталей
и интересных подробностей с каждой новой локацией. Мы получили огромное удовольствие от приятной и интригующей прогулки по центру Петербурга!

* С мобильным приложением проблем не был, нам квест быстро открыли, и мы спокойно пошли по маршруту в своем темпе. Все показывалось) Делали перерыв на кофе, квест был на паузе.

Очень понравился квест! Мы пошли на него группой друзей.Очень понравился квест! Мы пошли на него группой друзей.Очень понравился квест! Мы пошли на него группой друзей.Очень понравился квест! Мы пошли на него группой друзей.Очень понравился квест! Мы пошли на него группой друзей.
Л
Лина
29 июл 2025
Проходили квест дружной компанией. Оказалось, что северная столица много чего скрывает за своими стенами. Удобный формат, можно вернуться к прохождению после перерыва.
Проходили квест дружной компанией. Оказалось, что северная столица много чего скрывает за своими стенами. Удобный формат,Проходили квест дружной компанией. Оказалось, что северная столица много чего скрывает за своими стенами. Удобный формат,Проходили квест дружной компанией. Оказалось, что северная столица много чего скрывает за своими стенами. Удобный формат,Проходили квест дружной компанией. Оказалось, что северная столица много чего скрывает за своими стенами. Удобный формат,Проходили квест дружной компанией. Оказалось, что северная столица много чего скрывает за своими стенами. Удобный формат,Проходили квест дружной компанией. Оказалось, что северная столица много чего скрывает за своими стенами. Удобный формат,Проходили квест дружной компанией. Оказалось, что северная столица много чего скрывает за своими стенами. Удобный формат,Проходили квест дружной компанией. Оказалось, что северная столица много чего скрывает за своими стенами. Удобный формат,Проходили квест дружной компанией. Оказалось, что северная столица много чего скрывает за своими стенами. Удобный формат,Проходили квест дружной компанией. Оказалось, что северная столица много чего скрывает за своими стенами. Удобный формат,
А
Анастасия
20 июл 2025
Купили квест. Для того, чтобы его проходить, нужно скачать приложение, которое явно было выпущено очень давно. Приложение работают ужасно: зависает, а самое главное - это то, что когда вы правильно
отвечаете на вопрос квеста, пишется пояснение, в котором раскрывается суть вопроса, какие-то важные факты. И вот это пояснение нам просто не показывалось. То есть половину содержания квеста мы не могли прочитать. Написали организатору, а он просто не ответил. Ужасно.

P.S. Впоследствии организатор вышел на связь, извинился за возникшие неполадки и помог все исправить. К сожалению, оценку уже изменить не могу.

Снежана
Снежана
Ответ организатора:
Анастасия, спасибо за P.S. Я всегда на связи и готов помочь при возникновении трудностей. Хорошего дня!

