Вы знали, что во второй половине 19 века проституция в России была легализована? Улицы и даже целые районы в дореволюционном Петербурге были заняты публичными домами.
Сколько в те времена стоила любовь? Где был открыт первый публичный дом? Какой «аттракцион» для взрослых пользовался наибольшей популярностью у аристократов? Пройдите квест и найдите ответы!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Квест проходит в самом центре Петербурга — вы прогуляетесь по Невскому проспекту, пересечёте Сенную площадь, полюбуетесь набережными реки Мойки и канала Грибоедова.
Также в программе квеста:
- Пассаж
- Малинник
- Вяземская лавра
- Воронинские бани
- Фонарный переулок
- Конногвардейский бульвар
- Казанский собор (вход по желанию)
Вы побываете у фешенебельных салонов и самых грязных притонов, где девушку можно было заполучить за рюмку водки. А на десерт — истории об отлично отработанных схемах мошенничества, в котором были замешаны женщины лёгкого поведения.
Организационные детали
- Квест лучше проходить пешком в светлое время суток
- Временных ограничений нет. Вы можете пройти задания за 2 часа, а можете гулять целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Садовой улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3412 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
5 ноя 2025
Прошли этот квест в компании друзей, нам очень понравилось)
Гуляли примерно 3 часа, было очень интересно читать, что посходило на знакомых улицах в былые времена. Порадовало, что можно было в любой
П
Перкина
20 окт 2025
Прогулялись по городу, считали русалок и смотрели на крыши. Все очень понравилось, еще и с погодой повезло. Было очень солнечно.
Спасибо)
Татьяна
14 сен 2025
Необычная тема затронута в квесте, особенно заинриговала история про "кота и кошечку"
М
Максим
13 сен 2025
Очень познавательный квест! Вся информация в квесте оказалась для нас новой. Некоторые факты просто поразили)
Маршрут порадовал. Казалось бы, не один раз проходили по этим улочкам, но так многого о них
Юлия
20 авг 2025
Это второй квест, который мы прошли от данного организатора, и он понравился меньше, чем первый, по ряду причин:
1) не у каждого объекта указан четкий адрес, из-за этого не всегда понятно,
Снежана
Ответ организатора:
Здравствуйте, Юлия!
Спасибо за обратную связь.
Мы сожалеем, что не было возможности попасть во дворик, данную проблему изучили и уже откорректировали)
Над мобильным
Спасибо за обратную связь.
Мы сожалеем, что не было возможности попасть во дворик, данную проблему изучили и уже откорректировали)
М
Мирослава
17 авг 2025
Очень интересный квест! Открыли для себя город с новой стороны. Отлично подобрана и структурирована информация, прекрасный маршрут! Рекомендуем!
О
Олеся
13 авг 2025
Очень понравился квест! Мы пошли на него группой друзей.
Квест с пикантными подробностями о тайной жизни прошлых лет заинтересовал сразу.
Подача информации красочная и подробная. Сюжет идет плавно, открывая всё больше деталей
Квест с пикантными подробностями о тайной жизни прошлых лет заинтересовал сразу.
Л
Лина
29 июл 2025
Проходили квест дружной компанией. Оказалось, что северная столица много чего скрывает за своими стенами. Удобный формат, можно вернуться к прохождению после перерыва.
А
Анастасия
20 июл 2025
Купили квест. Для того, чтобы его проходить, нужно скачать приложение, которое явно было выпущено очень давно. Приложение работают ужасно: зависает, а самое главное - это то, что когда вы правильно
Снежана
Ответ организатора:
Анастасия, спасибо за P.S. Я всегда на связи и готов помочь при возникновении трудностей. Хорошего дня!
