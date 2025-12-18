Это не ветер с Фонтанки, дело в чём-то другом… Ноги несут вас быстрее, но у начала Литейного всё обрывается. Вы слышите голос из глубины уходящего к Неве проспекта. Он зовёт за собой и просит освободить. Чей это голос? Куда он вас влечёт? Безопасно ли это? И что значит «освободить»?

Описание квеста

Вы понимаете, что не можете отступить: ноги вас не слушаются. Остаётся только последовать за бестелесным голосом.

Отправляйтесь в путь по мистическому и хранящему тайны Литейному проспекту. Чтобы их раскрыть, вам потребуются решительность и смекалка, не будут лишними образное мышление, энтузиазм и храбрость. Если вы любите детективы и загадки, интересуетесь искусством и историей, это задание для вас!

Маршрут

Итальянский сад

Шереметьевский дворец

сад «Сен-Жермен»

особняк Зинаиды Юсуповой

сад Пашкова

дом Мурузи

Китайский сад Дружбы (Пагода дружбы, Стена девяти драконов)

Большой дом

Организационные детали