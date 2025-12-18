Это не ветер с Фонтанки, дело в чём-то другом… Ноги несут вас быстрее, но у начала Литейного всё обрывается. Вы слышите голос из глубины уходящего к Неве проспекта. Он зовёт за собой и просит освободить. Чей это голос? Куда он вас влечёт? Безопасно ли это? И что значит «освободить»?
Описание квеста
Вы понимаете, что не можете отступить: ноги вас не слушаются. Остаётся только последовать за бестелесным голосом.
Отправляйтесь в путь по мистическому и хранящему тайны Литейному проспекту. Чтобы их раскрыть, вам потребуются решительность и смекалка, не будут лишними образное мышление, энтузиазм и храбрость. Если вы любите детективы и загадки, интересуетесь искусством и историей, это задание для вас!
Маршрут
- Итальянский сад
- Шереметьевский дворец
- сад «Сен-Жермен»
- особняк Зинаиды Юсуповой
- сад Пашкова
- дом Мурузи
- Китайский сад Дружбы (Пагода дружбы, Стена девяти драконов)
- Большой дом
Организационные детали
- Начать квест вы сможете в удобное для вас время. Время не ограничено: вы можете пройти задания за 2 часа, а можете уделить этому целый день, внимательно вчитываясь в детали. Квест доступен с 9:00 до 21:00 зимой и с 9:00 до 22:00 летом
- Квест проходит на улице и не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но если вы путешествуете компанией, можете приобрести его для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Материал подходит для взрослых и детей 16+
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Снежана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3582 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
