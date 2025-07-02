Кто-то выпустил животных зоопарка на волю, шум улиц напугал их — в панике они разбежались по Петроградскому острову и спрятались на стенах домов.
Сможете найти их среди разнообразия лепнин, барельефов и узоров? Присоединяйтесь к поисковому волонтёрскому отряду! Берите друзей, детей, родных и близких и отправляйтесь на поиски сбежавших животных!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
В самом конце 19 — начале 20 века Петроградская, носившая в то время название Петербургская сторона, интенсивно застраивалась. Дома здесь появлялись почти одновременно, но каждый архитектор стремился создать нечто особенное, придерживаясь модных в ту эпоху стилей модерна и неоклассицизма.
Хотите поближе познакомиться с работами зодчих прошлого века? А узнать о владельцах домов? Этот квест — отличная возможность неспешно прогуляться по Петроградке, узнать интересные факты о зданиях на пути следования и рассмотреть их фасады.
Вот что вы увидите:
- Дом штабс-капитана И. И. Брадучана
- Приморский рынок
- Дом И. Ф. Алюшинского
- Дом К. И. Волькенштейн
- Бывший дом Ставровской
- Египетский дом
- Улицу Рентгена
- Особняк, построенный архитектором Алышковым
- Дом Эйлерса
- Каменноостровский проспект
- Доходный дом М. В. Воейковой
- Дом работников искусств
Организационные детали
- Вы можете решить задания за 2 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали истории
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Петроградской стороне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3412 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
2 июл 2025
Просто история, не хватало информации про дома и каких-то исторических справок
