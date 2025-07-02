Кто-то выпустил животных зоопарка на волю, шум улиц напугал их — в панике они разбежались по Петроградскому острову и спрятались на стенах домов. Сможете найти их среди разнообразия лепнин, барельефов и узоров? Присоединяйтесь к поисковому волонтёрскому отряду! Берите друзей, детей, родных и близких и отправляйтесь на поиски сбежавших животных!

Описание квеста

В самом конце 19 — начале 20 века Петроградская, носившая в то время название Петербургская сторона, интенсивно застраивалась. Дома здесь появлялись почти одновременно, но каждый архитектор стремился создать нечто особенное, придерживаясь модных в ту эпоху стилей модерна и неоклассицизма.

Хотите поближе познакомиться с работами зодчих прошлого века? А узнать о владельцах домов? Этот квест — отличная возможность неспешно прогуляться по Петроградке, узнать интересные факты о зданиях на пути следования и рассмотреть их фасады.

Вот что вы увидите:

Дом штабс-капитана И. И. Брадучана

Приморский рынок

Дом И. Ф. Алюшинского

Дом К. И. Волькенштейн

Бывший дом Ставровской

Египетский дом

Улицу Рентгена

Особняк, построенный архитектором Алышковым

Дом Эйлерса

Каменноостровский проспект

Доходный дом М. В. Воейковой

Дом работников искусств

