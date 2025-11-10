Куда пропал Джек? Владелец сбился с ног, осматривая улицы и опрашивая прохожих. В ваших силах ему помочь, пока щенок не забрёл слишком далеко! Вам предстоит заглянуть в уютные дворы и скверы вдали от шумного центра. А попутно узнать, что скрывает исторический район Коломяги. Маршрут начинается в районе ст. м. «Комендантский проспект» и завершается недалеко от ст. м. «Удельная».

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание квеста

Вы прокачаете навыки следопытов и поможете мальчику найти четвероногого друга. По мере прохождения квеста вы откроете любопытные факты о Северной столице и интересные места для фотосессий.

Познакомитесь с памятными местами Приморского района. Выясните, почему Комендантский проспект так называется, как выглядит памятник ипотеке, откуда в город пришли первые шарманщики, в каких местах они играли чаще всего и многое другое.

Организационные детали