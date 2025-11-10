Куда пропал Джек? Владелец сбился с ног, осматривая улицы и опрашивая прохожих.
В ваших силах ему помочь, пока щенок не забрёл слишком далеко! Вам предстоит заглянуть в уютные дворы и скверы вдали от шумного центра. А попутно узнать, что скрывает исторический район Коломяги. Маршрут начинается в районе ст. м. «Комендантский проспект» и завершается недалеко от ст. м. «Удельная».
Описание квеста
Вы прокачаете навыки следопытов и поможете мальчику найти четвероногого друга. По мере прохождения квеста вы откроете любопытные факты о Северной столице и интересные места для фотосессий.
Познакомитесь с памятными местами Приморского района. Выясните, почему Комендантский проспект так называется, как выглядит памятник ипотеке, откуда в город пришли первые шарманщики, в каких местах они играли чаще всего и многое другое.
Организационные детали
- Длина маршрута — 5 км
- Вы можете решить задания за 2 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе СТ.М. «Комендантский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3412 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
