Мои заказы

Мобильный квест в Петербурге «В поисках друга: потерявшийся щенок»

Помочь мальчику отыскать питомца и познакомиться с интересными местами Приморского района (без гида)
Куда пропал Джек? Владелец сбился с ног, осматривая улицы и опрашивая прохожих.

В ваших силах ему помочь, пока щенок не забрёл слишком далеко! Вам предстоит заглянуть в уютные дворы и скверы вдали от шумного центра. А попутно узнать, что скрывает исторический район Коломяги. Маршрут начинается в районе ст. м. «Комендантский проспект» и завершается недалеко от ст. м. «Удельная».
Мобильный квест в Петербурге «В поисках друга: потерявшийся щенок»© Снежана
Мобильный квест в Петербурге «В поисках друга: потерявшийся щенок»© Снежана
Мобильный квест в Петербурге «В поисках друга: потерявшийся щенок»© Снежана
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 00:00, 19:00

Описание квеста

Вы прокачаете навыки следопытов и поможете мальчику найти четвероногого друга. По мере прохождения квеста вы откроете любопытные факты о Северной столице и интересные места для фотосессий.

Познакомитесь с памятными местами Приморского района. Выясните, почему Комендантский проспект так называется, как выглядит памятник ипотеке, откуда в город пришли первые шарманщики, в каких местах они играли чаще всего и многое другое.

Организационные детали

  • Длина маршрута — 5 км
  • Вы можете решить задания за 2 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
  • Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
  • Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе СТ.М. «Комендантский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана
Снежана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3412 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
Задать вопрос

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Мобильный квест «Львы - хранители Петербурга»
Пешая
1 час
4 отзыва
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Львы - хранители Петербурга»
Раскрыть тайны загадочных созданий, которые оберегают наш город, и заодно погулять по центру
Начало: На Дворцовой площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
900 ₽ за всё до 6 чел.
Мобильный квест в Петербурге «По следам Шерлока Холмса»
Пешая
1.5 часа
10 отзывов
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Петербурге «По следам Шерлока Холмса»
Погулять по Каменному острову и распутать загадочную историю - без сопровождения гида
Начало: На ул. Академика Крылова
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1000 ₽ за всё до 6 чел.
Мобильный квест «Развратный Петербург» (18+)
Пешая
2 часа
9 отзывов
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Развратный Петербург» (18+)
Отбросить предрассудки и окунуться в греховную атмосферу Северной столицы
Начало: На Садовой улице
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1390 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге