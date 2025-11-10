Что делает Остап Бендер в 21 веке? Неужели до сих пор ищет стулья? Ваша встреча может помочь ему не только найти желанные сокровища, но и по-новому взглянуть на прежнюю жизнь. Скорее зовите друзей, отправляйтесь гулять вокруг ТЮЗа — и прокачивайте свою логику и смекалку, чтобы найти тот самый двенадцатый стул.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание квеста

В парке вы случайно замечаете растерянного Остапа Бендера. Он сам не помнит, как очутился в 21 веке, но явно не может сориентироваться в изменившемся современном мире.

Остап по-прежнему желает разбогатеть и просит вас о помощи. Вы же не откажете? Однако будьте осторожны — никто не знает, куда может завести его алчность.

Маршрут прогулки:

Сад у ТЮЗа

Пионерская площадь

Памятник Грибоедову

Институт кино и телевидения

Организационные детали