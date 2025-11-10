Что делает Остап Бендер в 21 веке? Неужели до сих пор ищет стулья? Ваша встреча может помочь ему не только найти желанные сокровища, но и по-новому взглянуть на прежнюю жизнь.
Скорее зовите друзей, отправляйтесь гулять вокруг ТЮЗа — и прокачивайте свою логику и смекалку, чтобы найти тот самый двенадцатый стул.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
В парке вы случайно замечаете растерянного Остапа Бендера. Он сам не помнит, как очутился в 21 веке, но явно не может сориентироваться в изменившемся современном мире.
Остап по-прежнему желает разбогатеть и просит вас о помощи. Вы же не откажете? Однако будьте осторожны — никто не знает, куда может завести его алчность.
Маршрут прогулки:
- Сад у ТЮЗа
- Пионерская площадь
- Памятник Грибоедову
- Институт кино и телевидения
Организационные детали
- Квест проходит без гида. Для его прохождения нужно скачать приложение (бесплатно) — инструкцию со ссылкой мы пришлём после бронирования
- Маршрут проходит на улице и рассчитан на 1,5 часа. Но вы можете гулять целый день, делая паузы и вчитываясь в детали. Пройти квест можно в любой удобный для вас день и время
- Квест подходит для детей старше 12 лет
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. «Звенигородская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3412 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
