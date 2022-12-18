🚩 Итак, вы на острове Котлин. Ваша задача — изучить хоть и небольшой, но полный исторического наследия центр Кронштадта. Чтобы не потеряться, нужна карта. Вам предстоит собрать ее по частям, разгадывая загадки, решая кроссворд, выполняя задания на внимательность и не только. Вы почувствуете себя матросами-сигнальщиками на флоте и передадите сообщение с помощью семафорной азбуки с флажками. Ура, карта составлена! Осталось дойти до финальной точки маршрута и получить приз за смекалку.
⛵Как менялся Кронштадт при разных Романовых? Где найти линейку для измерения уровня воды? Как ремонтировали судна в Петровских доках и куда смотрит сам Петр со своего постамента? Вас ждут ответы на эти и многие другие вопросы, не стесняйтесь задавать!
Во время прогулки-квеста мы пройдем по следующим местам:
Экскурсия подойдет семьям с детьми от 7 лет.