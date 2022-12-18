А вы знали, что Кронштадт — это малая копия большого Петербурга? На прогулке вы изучите его структуру и проверите, так ли это на самом деле. Чтобы разобраться в истории этого стратегического объекта, вы решите увлекательные задания, отыщете части карты, которая приведет к финалу квеста и приятному подарку. По пути разведаем центр Кронштадта, который входит в наследие ЮНЕСКО.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Занимательный квест

🚩 Итак, вы на острове Котлин. Ваша задача — изучить хоть и небольшой, но полный исторического наследия центр Кронштадта. Чтобы не потеряться, нужна карта. Вам предстоит собрать ее по частям, разгадывая загадки, решая кроссворд, выполняя задания на внимательность и не только. Вы почувствуете себя матросами-сигнальщиками на флоте и передадите сообщение с помощью семафорной азбуки с флажками. Ура, карта составлена! Осталось дойти до финальной точки маршрута и получить приз за смекалку.

Что вы увидите и узнаете

⛵Как менялся Кронштадт при разных Романовых? Где найти линейку для измерения уровня воды? Как ремонтировали судна в Петровских доках и куда смотрит сам Петр со своего постамента? Вас ждут ответы на эти и многие другие вопросы, не стесняйтесь задавать!

Во время прогулки-квеста мы пройдем по следующим местам:

Гостиный двор

Футшток

Петровский док

Памятник Петру I

Аллея адмиралов

Якорная площадь

Памятник Макарову

Чугунная мостовая

Никольский Морской собор

И, если останется время, заглянем в парк «Патриот».

Организационные детали

Экскурсия подойдет семьям с детьми от 7 лет.

Как проходит экскурсия

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Экскурсия может быть проведена для группы до 8 человек

Передвигаемся на вашем или моем автомобиле/микроавтобусе

Продолжительность около 5 часов с дорогой из Петербурга

Подходит для школьных групп и групп от 8 человек, условия обсуждаются отдельно

Дополнительные расходы