«Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест для детей и взрослых

Где Корона этого Штадта и кому Пётр Великий оставил ключи от ворот к Петербургу

А вы знали, что Кронштадт — это малая копия большого Петербурга? На прогулке вы изучите его структуру и проверите, так ли это на самом деле.

Чтобы разобраться в истории этого стратегического объекта, вы решите увлекательные задания, отыщете части карты, которая приведет к финалу квеста и приятному подарку. По пути разведаем центр Кронштадта, который входит в наследие ЮНЕСКО.
«Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест для детей и взрослых
«Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест для детей и взрослых
«Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест для детей и взрослых
«Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест для детей и взрослых
«Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест для детей и взрослых
«Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест для детей и взрослых
«Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест для детей и взрослых
«Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест для детей и взрослых
«Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест для детей и взрослых
«Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест для детей и взрослых
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Описание

Что вас ожидает

Занимательный квест

🚩 Итак, вы на острове Котлин. Ваша задача — изучить хоть и небольшой, но полный исторического наследия центр Кронштадта. Чтобы не потеряться, нужна карта. Вам предстоит собрать ее по частям, разгадывая загадки, решая кроссворд, выполняя задания на внимательность и не только. Вы почувствуете себя матросами-сигнальщиками на флоте и передадите сообщение с помощью семафорной азбуки с флажками. Ура, карта составлена! Осталось дойти до финальной точки маршрута и получить приз за смекалку.

Что вы увидите и узнаете

⛵Как менялся Кронштадт при разных Романовых? Где найти линейку для измерения уровня воды? Как ремонтировали судна в Петровских доках и куда смотрит сам Петр со своего постамента? Вас ждут ответы на эти и многие другие вопросы, не стесняйтесь задавать!

Во время прогулки-квеста мы пройдем по следующим местам:

  • Гостиный двор
  • Футшток
  • Петровский док
  • Памятник Петру I
  • Аллея адмиралов
  • Якорная площадь
  • Памятник Макарову
  • Чугунная мостовая
  • Никольский Морской собор
    И, если останется время, заглянем в парк «Патриот».

Организационные детали

Экскурсия подойдет семьям с детьми от 7 лет.

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Экскурсия может быть проведена для группы до 8 человек
  • Передвигаемся на вашем или моем автомобиле/микроавтобусе
  • Продолжительность около 5 часов с дорогой из Петербурга
  • Подходит для школьных групп и групп от 8 человек, условия обсуждаются отдельно

Дополнительные расходы

  • Транспорт – от 3000 руб. на легковой машине из Петербурга и обратно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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