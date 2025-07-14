Хотите узнать о море не из пыльных книг, а из первых уст? Вы услышите весёлые кронштадтские байки, а также правдивые истории о штормах и пиратах, о верности и разлуке, скреплённых морским ветром и бескрайними горизонтами. Мы прогуляемся по живописной Петровской набережной, вдохнём запах моря и поговорим о маяках в жизни каждого человека. И не только!

Светлана

Я покажу вам настоящий Кронштадт — город-мечту, город-сказку, город-дублёр Петербурга. Здесь было совершено множество великих открытий, здесь творилась морская история. И не только!

Вот что вы увидите:

Никольский морской собор — памятник морякам, наполненный соответствующей атрибутикой

Якорную площадь и памятник адмиралу Макарову

Адмиралтейство с якорями и чугунной мостовой

Петровский док, сооружённый для ремонта кораблей — новаторская постройка 18 века.

Петровский парк и Петровскую пристань с военными кораблями

Крепостную стену и побережье Финского залива

Нулевой футшток, от которого ведутся измерения высот и глубин Балтийской системы координат

Комплекс защитных сооружений от наводнений, по которому пролегает кольцевая автодорога

А ещё вы узнаете…

каково это — быть женой моряка

почему Питер (а тем более Кронштадт!) — город женихов

в какие каюты на пассажирских паромах никто не хотел селиться — и туда заселяли гидов-экскурсоводов

почему за мужем уследить легче, когда он на корабле

бывает ли у моряков морская болезнь и как она лечится

И услышите правдивые истории о жизни моряков дальнего плавания, байки из кронштадтской жизни. И даже парочку леденящих кровь рассказов со счастливым концом!

Организационные детали

Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Hyundai Solaris, есть детское кресло (если вам нужно два кресла — напишите об этом заранее).

Дополнительно оплачиваются входные билеты (по желанию, цена за чел.)