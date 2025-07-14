Хотите узнать о море не из пыльных книг, а из первых уст? Вы услышите весёлые кронштадтские байки, а также правдивые истории о штормах и пиратах, о верности и разлуке, скреплённых морским ветром и бескрайними горизонтами.
Мы прогуляемся по живописной Петровской набережной, вдохнём запах моря и поговорим о маяках в жизни каждого человека. И не только!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Я покажу вам настоящий Кронштадт — город-мечту, город-сказку, город-дублёр Петербурга. Здесь было совершено множество великих открытий, здесь творилась морская история. И не только!
Вот что вы увидите:
- Никольский морской собор — памятник морякам, наполненный соответствующей атрибутикой
- Якорную площадь и памятник адмиралу Макарову
- Адмиралтейство с якорями и чугунной мостовой
- Петровский док, сооружённый для ремонта кораблей — новаторская постройка 18 века.
- Петровский парк и Петровскую пристань с военными кораблями
- Крепостную стену и побережье Финского залива
- Нулевой футшток, от которого ведутся измерения высот и глубин Балтийской системы координат
- Комплекс защитных сооружений от наводнений, по которому пролегает кольцевая автодорога
А ещё вы узнаете…
- каково это — быть женой моряка
- почему Питер (а тем более Кронштадт!) — город женихов
- в какие каюты на пассажирских паромах никто не хотел селиться — и туда заселяли гидов-экскурсоводов
- почему за мужем уследить легче, когда он на корабле
- бывает ли у моряков морская болезнь и как она лечится
И услышите правдивые истории о жизни моряков дальнего плавания, байки из кронштадтской жизни. И даже парочку леденящих кровь рассказов со счастливым концом!
Организационные детали
Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Hyundai Solaris, есть детское кресло (если вам нужно два кресла — напишите об этом заранее).
Дополнительно оплачиваются входные билеты (по желанию, цена за чел.)
- Форт «Константин» — 200 ₽
- Музей военно-морской славы — 400 ₽
- Музей-макет фортов — 550 ₽
- Музей батискафов — 450 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания в пределах КАД
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 67 туристов
Лёгкий и бодрый профессиональный гид высшей категории с лицензиями на проведение экскурсий во всевозможных музеях. Весело провожу интересные и в то же время информативные экскурсии. Гарантирую, что обладание фундаментальными знаниямиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
14 июл 2025
Ездили в Кронштадт со Светланой вчетвером, группа друзей. Поездка очень понравилась, объехали весь город, посмотрели основные достопримечательности Кронштадта. Светлана рассказывала много интересных фактов об истории и современном Кронштадте, все наши пожелания по ходу экскурсии были выполнены. Благодарим Светлану за увлекательное путешествие.
Ш
Шмелёва
13 июл 2025
Впервые побывали в Кронштадте и рады, что нашим гидом была Светлана. Увидели самые интересные и красивые места города: полюбовались великолепным храмом, увидели нулевую отметку уровня моря для России, погуляли по форту Константин, и многое, многое другое. Светлана чудесный рассказчик: эмоциональный и грамотный. Уверенно рекомендую Светлану как профессионала своего дела.
