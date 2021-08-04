Дачи знаменитых людей

Полюбуемся сохранившимися и восстановленными дореволюционными дачами (усадьба Рогалева, вилла Бормана, дача Юхневича, дача архитектора Габерцетеля, «Анечка» Сандина, дача Макаровой и другие).

Отдельное внимание будет уделено знаменитым дачникам, появившимся здесь уже после революции. Мы и поговорим о правилах создания дачных поселков для научных и творческих работников в СССР и как они менялись под влиянием новых Генсеков. Вы увидите «Академгородок», «Дом отдыха и творчества писателей» и «Дом отдыха театральных деятелей».

Эко-тропа «Комаровский берег»

По крутому спуску – берегу древнего моря, мы спустимся вниз и прогуляемся по эко-тропе. Она проходит через бывший парк «Виллы Рено» и даже сейчас это место вызывает восхищение. Вы увидите каскад прудов, фрагменты фонтана, небольшой лесной пруд и выйдете на берег моря. Протяженный песчаный пляж, с невысокими дюнами и соснами является теперь памятником природы, но купаться там разрешено! В другое время года стоит выйти на берег, чтобы оценить северную красоту Финского залива и побережья.