Вилла Бормана, превращенная в «Государственную дачу»
«Академгородок» (дачи академиков)
Парк виллы Рено
«кружевная» дача Юхневича
Дача архитектора Габерцетеля
Дача Сандина «Анечка»
Дача Макаровой
Участок виллы «Арфа»
Дом отдыха и творчества писателей
Эко-тропа «Комаровский берег»
Морское побережье
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Описание
Дачи знаменитых людей
Полюбуемся сохранившимися и восстановленными дореволюционными дачами (усадьба Рогалева, вилла Бормана, дача Юхневича, дача архитектора Габерцетеля, «Анечка» Сандина, дача Макаровой и другие).
Отдельное внимание будет уделено знаменитым дачникам, появившимся здесь уже после революции. Мы и поговорим о правилах создания дачных поселков для научных и творческих работников в СССР и как они менялись под влиянием новых Генсеков. Вы увидите «Академгородок», «Дом отдыха и творчества писателей» и «Дом отдыха театральных деятелей».
Эко-тропа «Комаровский берег»
По крутому спуску – берегу древнего моря, мы спустимся вниз и прогуляемся по эко-тропе. Она проходит через бывший парк «Виллы Рено» и даже сейчас это место вызывает восхищение. Вы увидите каскад прудов, фрагменты фонтана, небольшой лесной пруд и выйдете на берег моря. Протяженный песчаный пляж, с невысокими дюнами и соснами является теперь памятником природы, но купаться там разрешено! В другое время года стоит выйти на берег, чтобы оценить северную красоту Финского залива и побережья.
по понедельникам, субботам и воскресеньям в 11:45
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсия в сопровождении автора
Что не входит
Радиооборудование (при необходимости) — 150 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: у кассового павильона на Ж/Д в Комарово
Завершение: Морская ул. , у залива, возле остановки автобуса
Когда и сколько длится?
Когда: по понедельникам, субботам и воскресеньям в 11:45
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Вы можете взять с собой перекус
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия Щеглова
4 авг 2021
Сегодня гуляла с Эльнарой по Комарово!! Чудесная экскурсия! Нагулялись, надышались сосновым воздухом и душевно пообщались! Эльнара очень приятный экскурсовод))
Е
Елена Мисюнас
21 июля 2021
Сегодня прогулялась по Морской стороне Комарово (Келломяки) - это новая пешеходная программа Татьяны Пушенко в Курортном районе. Три часа пролетели незаметно: увидела интересные исторические дачи, с большим удовольствием прошла по эко-тропе "Комаровский берег". Спасибо Татьяне, экскурсия очень понравилась.
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