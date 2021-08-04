Морская сторона Комарова. От станции к морю и эко-тропе «Комаровский берег»

Для многих, одно название «Комарово» уже звучит притягательно

5
2 отзыва
Для многих, одно название «Комарово» уже звучит притягательно.

За ним скрываются песчаные дюны побережья, изогнутые сосны и восхитительная история дачников, среди которых было немало знаменитостей.

Мы прогуляемся от бывшей станции Келломяки, что означает «Колокольная гора», через дачный поселок к морю, к «Комаровскому берегу».
Морская сторона Комарова. От станции к морю и эко-тропе «Комаровский берег»
Морская сторона Комарова. От станции к морю и эко-тропе «Комаровский берег»
Морская сторона Комарова. От станции к морю и эко-тропе «Комаровский берег»
Морская сторона Комарова. От станции к морю и эко-тропе «Комаровский берег»
Морская сторона Комарова. От станции к морю и эко-тропе «Комаровский берег»
Морская сторона Комарова. От станции к морю и эко-тропе «Комаровский берег»
Ближайшие даты:
24
дек
25
дек
26
дек
2
янв
7
янв
8
янв
9
янв
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

  • Старинная усадьба Рогалева
  • Вилла Бормана, превращенная в «Государственную дачу»
  • «Академгородок» (дачи академиков)
  • Парк виллы Рено
  • «кружевная» дача Юхневича
  • Дача архитектора Габерцетеля
  • Дача Сандина «Анечка»
  • Дача Макаровой
  • Участок виллы «Арфа»
  • Дом отдыха и творчества писателей
  • Эко-тропа «Комаровский берег»
  • Морское побережье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Дачи знаменитых людей

Полюбуемся сохранившимися и восстановленными дореволюционными дачами (усадьба Рогалева, вилла Бормана, дача Юхневича, дача архитектора Габерцетеля, «Анечка» Сандина, дача Макаровой и другие).
Отдельное внимание будет уделено знаменитым дачникам, появившимся здесь уже после революции. Мы и поговорим о правилах создания дачных поселков для научных и творческих работников в СССР и как они менялись под влиянием новых Генсеков. Вы увидите «Академгородок», «Дом отдыха и творчества писателей» и «Дом отдыха театральных деятелей».

Эко-тропа «Комаровский берег»

По крутому спуску – берегу древнего моря, мы спустимся вниз и прогуляемся по эко-тропе. Она проходит через бывший парк «Виллы Рено» и даже сейчас это место вызывает восхищение. Вы увидите каскад прудов, фрагменты фонтана, небольшой лесной пруд и выйдете на берег моря. Протяженный песчаный пляж, с невысокими дюнами и соснами является теперь памятником природы, но купаться там разрешено! В другое время года стоит выйти на берег, чтобы оценить северную красоту Финского залива и побережья.

по понедельникам, субботам и воскресеньям в 11:45

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия в сопровождении автора
Что не входит
  • Радиооборудование (при необходимости) — 150 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: у кассового павильона на Ж/Д в Комарово
Завершение: Морская ул. , у залива, возле остановки автобуса
Когда и сколько длится?
Когда: по понедельникам, субботам и воскресеньям в 11:45
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Вы можете взять с собой перекус
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ю
4 авг 2021
Сегодня гуляла с Эльнарой по Комарово!! Чудесная экскурсия! Нагулялись, надышались сосновым воздухом и душевно пообщались! Эльнара очень приятный экскурсовод))
Е
21 июля 2021
Сегодня прогулялась по Морской стороне Комарово (Келломяки) - это новая пешеходная программа Татьяны Пушенко в Курортном районе. Три часа пролетели незаметно: увидела интересные исторические дачи, с большим удовольствием прошла по эко-тропе "Комаровский берег". Спасибо Татьяне, экскурсия очень понравилась.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые🚶Пешеходные🏡ВыездныеПо Ленинградской областиНабережная🗽Популярные места

Похожие туры в Санкт-Петербурге

Большая прогулка по Комарово
3.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
4.7
34 отзыва
Большая прогулка по Комарово
Пройти по экотропе, рассмотреть старинные дачи и полюбоваться Финским заливом
у Ж/Д платформы Комарово
24 дек
25 дек
26 дек
2 янв
950 за 1 человека
Лесная сторона Комарова: от дач до «будки» Ахматовой
3.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
4.3
8 отзывов
Лесная сторона Комарова: от дач до «будки» Ахматовой
Открыть историю роскошных дореволюционных домов и приюта творческой интеллигенции советского времени
у Ж/Д платформы в Комарове
22 дек
24 дек
29 дек
5 янв
950 за 1 человека
Кронштадт - морские ворота Петербурга
5 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Лилия
Лилия
Нет отзывов
Кронштадт - морские ворота Петербурга
Город морской славы", "русские Дарданеллы", "наукоград
Станция метро Черная Речка
5 000 за всё до 10 чел.
Многоликая Петроградская сторона
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Лилия
Лилия
5
1 отзыв
Многоликая Петроградская сторона
Приглашаю Вас на прогулку по Петроградской стороне
Кронверкский пр, 7
Завтра
24 дек
25 дек
31 дек
750 за 1 человека
«Кронштадт: три века военно-морской славы» в мини-группе
10 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
4.7
10 отзывов
«Кронштадт: три века военно-морской славы» в мини-группе
Остров Котлин невелик по размеру, зато по насыщенной событиями истории даст фору многим другим местам
СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп. , 10
2 990 за 1 человека
Кронштадт - хранитель морского флота
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Лера
Лера
5
42 отзыва
Кронштадт - хранитель морского флота
Исследовать старинные улочки и гавань города моряков и подняться под купол Морского собора
в районе Гостиного двора Кронштадта
9 янв
10 янв
13 янв
14 янв
от 4 800 за всё до 3 чел.
Обратная сторона Петербурга
2 часа
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
5
59 отзывов
Обратная сторона Петербурга
Вы отправитесь со мной на комфортабельном автомобиле на изучение обратной стороны Петербурга
В центре по согласованию
от 5 000 за всё до 3 чел.
Карельские выходные: Рускеала, Сортавала и эко-тропа за 2 дня
1 день 16 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
4.7
30 отзывов
Карельские выходные: Рускеала, Сортавала и эко-тропа за 2 дня
Приглашаем вас в двухдневное путешествие по Карелии
м. пл. Восстания, Лиговский просп. , 10; м. Озерки
21 дек
24 дек
28 дек
2 янв
от 7 150 за 1 человека
Морской Кронштадт: автобусная и теплоходная экскурсия
9 часов
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии Ксения
Ксения
4.1
16 отзывов
Морской Кронштадт: автобусная и теплоходная экскурсия
Познакомиться с городом-портом, рассмотреть форты с воды и приобщиться к истории русского флота
у гостиницы «Октябрьская»
1 800 за 1 человека
Камерные берега Спасской части и Коломны
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Камерные берега Спасской части и Коломны
Исторические районы являются главной притягательной силой
ст. метро Гостиный двор
от 3 000 за всё до 2 чел.
Море рядом! Прогулка по набережной Лейтенанта Шмидта, где
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Море рядом! Прогулка по набережной Лейтенанта Шмидта, где
острые мачты вздымая, не прячась по теплым углам, душа Ленинграда прямая вполне открывается нам
в районе метро «Василеостровская»
Завтра
19 дек
20 дек
21 дек
4 000 за всё до 10 чел.
Прогулка по Литейной стороне с посещением дореволюционной квартиры
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Эльнара
Эльнара
Нет отзывов
Прогулка по Литейной стороне с посещением дореволюционной квартиры
Приглашаю вас на прогулку по историческому району Петербурга - Литейной стороне
На выходе из СТ.М. Чернышевская (1 красная ветка)
4 000 за всё до 15 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ