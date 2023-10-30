Сестрорецк — город-целитель. Здесь жили, творили и занимались лечением многие именитые люди: от членов царской семьи до художников и поэтов. Мы вспомним великие имена, неразрывно связанные с Сестрорецком, увидим дачи некоторых из них и обсудим здешнюю дачную жизнь — она особенная. Отведаем сестрорецкой воды, поговорим о пользе курортов и погуляем вдоль Финского залива.

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Описание

Что вас ожидает

Оружейный завод и дамба

По приказу Петра I в городе был построен Cестрорецкий оружейный завод. Вы увидите исторический корпус завода, плотину Гаусмана, макет первой в мире подводной лодки и памятник создателю трехлинейной винтовки Мосина. Прогуляетесь по живописной набережной, полюбуетесь видом на Финский залив и Кронштадт вдалеке. Посмотрите на здешнюю дамбу, узнаете об её истории и влиянии на современную жизнь.

Дачная жизнь

Когда Сестрорецк превратился в популярный курорт, участки здесь приобрели многие известные личности. Мы увидим самые красивые постройки — дачу присяжного поверенного Страхова и дачу врача-терапевта Клячко, возведённые в стиле северного модерна. Вспомним о первом дачном буме, улыбнемся характеризующим его карикатурам, которые я вам покажу, порассуждаем о дачной культуре. Поговорим о судьбах людей, проживавших здесь и эмигрировавших за границу после событий 1917 года.

Целебный город

Посетим Сестрорецкий курорт — место, где исцеляет сама природа. Обсудим методы лечения в 19 веке, пользу фитонцидов и терренкуров. Заглянем в исторический водолечебный корпус и отведаем целебной сестрорецкой воды, поступающей с глубины более 200 м.

По вашему желанию можем дополнить экскурсию посещением музея «Шалаш В. И. Ленина» в Разливе.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Мы заедем за вами в отель (аэропорт, на вокзал) и после экскурсии отвезём в заранее согласованное место

В стоимость включены транспортное обслуживание и услуги профессионального гида

Дополнительные расходы (по желанию)