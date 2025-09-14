Лучшее время для посещения Сестрорецка - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и отдыха на пляже. В эти месяцы можно насладиться теплым воздухом и красивыми видами. В апреле и октябре также можно посетить город, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но прогулки на свежем воздухе могут быть ограничены из-за холодной погоды.

Сестрорецк, известный как русская Финляндия, предлагает уникальную экскурсию. Здесь можно увидеть исторический оружейный завод, дачи известных личностей и насладиться прогулкой вдоль Финского залива. Курортный город славится своим целебным воздухом и богатой историей. Участники экскурсии узнают о судьбах людей, живших здесь, и о значении Сестрорецка в истории России. Это место, где отдых и история переплетаются в уникальной атмосфере

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Оружейный завод и дамба

По приказу Петра I в городе был построен Cестрорецкий оружейный завод. Вы увидите исторический корпус завода, макет первой в мире подводной лодки и памятник создателю трехлинейной винтовки Мосина. Прогуляетесь по живописной набережной, полюбуетесь видом на Финский залив и Кронштадт вдалеке. Посмотрите на здешнюю дамбу, узнаете об её истории и влиянии на современную жизнь.

Дачная жизнь

Когда Сестрорецк превратился в популярный курорт, участки здесь приобрели многие известные личности. Мы поговорим о Сестрорецком курорте — крупнейшем северном центре отдыха, где было самое прогрессивное оборудование и методы лечения, куда приезжали отдыхать, лечиться и… флиртовать. Увидим дачи в романтическом стиле с башенками, лесенками, резными цветными окошками и палисадниками, в том числе на территории загородного спа-отеля «Скандинавия». Вспомним о первом дачном буме, порассуждаем о дачной культуре. Поговорим о судьбах людей, проживавших здесь и эмигрировавших за границу после событий 1917 года.

На берегу Финского залива можно будет прогуляться по живописному песчаному пляжу с дюнами и выпить чашечку кофе с видом на море.

По вашему желанию можем дополнить экскурсию посещением музея «Шалаш В. И. Ленина» в Разливе, а также другими местами в Курортном районе!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Мы заедем за вами в отель (аэропорт, на вокзал) и после экскурсии отвезём в заранее согласованное место

В стоимость включены транспортное обслуживание и услуги профессионального гида

Дополнительные расходы (по желанию)