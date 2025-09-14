Погрузитесь в атмосферу Сестрорецка: история, курорты и дачная жизнь. Узнайте о знаменитых жителях и насладитесь видом на Финский залив
Сестрорецк, известный как русская Финляндия, предлагает уникальную экскурсию.
Здесь можно увидеть исторический оружейный завод, дачи известных личностей и насладиться прогулкой вдоль Финского залива. Курортный город славится своим целебным воздухом и богатой историей. Участники экскурсии узнают о судьбах людей, живших здесь, и о значении Сестрорецка в истории России. Это место, где отдых и история переплетаются в уникальной атмосфере
Лучшее время для посещения Сестрорецка - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и отдыха на пляже. В эти месяцы можно насладиться теплым воздухом и красивыми видами. В апреле и октябре также можно посетить город, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но прогулки на свежем воздухе могут быть ограничены из-за холодной погоды.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Сестрорецкий оружейный завод
Дамба
Дачи известных личностей
Описание экскурсии
Оружейный завод и дамба
По приказу Петра I в городе был построен Cестрорецкий оружейный завод. Вы увидите исторический корпус завода, макет первой в мире подводной лодки и памятник создателю трехлинейной винтовки Мосина. Прогуляетесь по живописной набережной, полюбуетесь видом на Финский залив и Кронштадт вдалеке. Посмотрите на здешнюю дамбу, узнаете об её истории и влиянии на современную жизнь.
Дачная жизнь
Когда Сестрорецк превратился в популярный курорт, участки здесь приобрели многие известные личности. Мы поговорим о Сестрорецком курорте — крупнейшем северном центре отдыха, где было самое прогрессивное оборудование и методы лечения, куда приезжали отдыхать, лечиться и… флиртовать. Увидим дачи в романтическом стиле с башенками, лесенками, резными цветными окошками и палисадниками, в том числе на территории загородного спа-отеля «Скандинавия». Вспомним о первом дачном буме, порассуждаем о дачной культуре. Поговорим о судьбах людей, проживавших здесь и эмигрировавших за границу после событий 1917 года.
На берегу Финского залива можно будет прогуляться по живописному песчаному пляжу с дюнами и выпить чашечку кофе с видом на море.
По вашему желанию можем дополнить экскурсию посещением музея «Шалаш В. И. Ленина» в Разливе, а также другими местами в Курортном районе!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Мы заедем за вами в отель (аэропорт, на вокзал) и после экскурсии отвезём в заранее согласованное место
В стоимость включены транспортное обслуживание и услуги профессионального гида
Дополнительные расходы (по желанию)
Возможно проведение экскурсии для групп больше 4 человек, но понадобится доплата за минивэн или автобус
Обед
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От удобного для вас места
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 11413 туристов
Я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует уже достаточно давно, средний стаж работы — читать дальшеуменьшить
10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Galina
Хотим поблагодарить нашего экскурсовода Татьяну за интересную экскурсию по Сестрорецку. Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле. Были учтены все наши пожелания (откуда нас забрать и куда привезти в конце экскурсии). Татьяна рассказала нам очень много интересных фактов о Сестрорецке, показала нам красивые заповедные места, мы прогулялись по песчаным пляжам Финского залива. Она ответила на все наши вопросы. Мы остались очень довольны!!! Рекомендуем!!!
+1
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И
Ирина
Георгий - замечательный гид, показал все заявленые места, и несколько сверх. Очень фундированно исторически объяснял процессы изменения жизни в Сестрорецке и прилегающих поселках. Дополнительно по согласованию удалось посмотреть Зеленогорск и услышать много интересного о его истории, увидеть потрясающие сооружения. Чутко реагирует на просьбы, в том числе, пожелания маломобильных пасажиров, позволяет гибко сформировать график поездки.
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А
Александра
Мы давно хотели посетить Сестрорецк и посмотреть старые дореволюционные дачи, узнать об особенностях дореволюционного дачного быта. Большое спасибо Татьяне за то, что ей удалось воплотить наши мечты в жизнь! И приятный бонус - замечательные виды Финского залива!
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И
Ирина
Ольга, спасибо за эту чудесную поездку!!! Ольга учла все наши пожелания по изменению маршрута, учла темп нашей группы, дала возможность насладиться атмосферой мест.
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И
Ирина
Прекрасная экскурсия! Гид Ольга, кроме знаний, обладает восхитительным личным обаянием.
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