Посетить Музей военно-морской славы и изучить форт «Риф» на экскурсии из Петербурга
Эта экскурсия для тех, кто ценит романтику и остался ребёнком в душе. Она познакомит вас с овеянной военно-морской славой Кронштадтской крепостью.
Вы узнаете о роли маленького города в жизни всего Российского государства, о подвигах и славе русских мореплавателей.
Увидите учебные корабли Балтийского флота, полюбуетесь убранством Морского собора и побываете на бывшем секретном объекте — в загадочном форте «Риф».
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Описание экскурсии
Форт «Риф». Памятник развития отечественного военно-инженерного дела, включённый в список наследия ЮНЕСКО. На территории прекрасно сохранились оборонительные сооружения различных эпох — казематы и подземные галереи, смотровая вышка, шахта скрывающейся броневой башни, взрывные камеры для утилизации снарядов.
Никольский морской собор. На площади перед ним принимают присягу выпускники морских училищ Санкт-Петербурга. Вы увидите уникальное убранство храма — необычные светильники-хоросы, росписи, мозаичный пол.
Музей военно-морской славы. В залах представлены различные симуляторы кораблей и подводных лодок, самолётов и вертолётов морской авиации. Иммерсивный формат позволяет легко знакомиться с экспозицией каждому гостю. А главный экспонат здесь — первая атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол».
Музейно-исторический парк «Остров фортов». Первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. Вы прогуляетесь по Аллее героев, которая рассказывает о более чем трёх веках его истории, осмотрите Маяк памяти с 200 именами героев-моряков и заглянете в яблоневый сад с прудом.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на автобусе туристического класса, услуги гида, входные билеты с экскурсиями по форту «Риф» и Музею военно-морской славы, посещение Морского собора, посещение парка «Остров фортов»
Обед не включён в цену экскурсии
Программа будет интересна взрослым и детям с 4 лет
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Октябрьская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 4409 туристов
Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку по Северной столице! Наша команда создаёт интересные и насыщенные экскурсии по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные гиды — блестящие рассказчики, влюблённые в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.