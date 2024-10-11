Эта экскурсия для тех, кто ценит романтику и остался ребёнком в душе. Она познакомит вас с овеянной военно-морской славой Кронштадтской крепостью. Вы узнаете о роли маленького города в жизни всего Российского государства, о подвигах и славе русских мореплавателей. Увидите учебные корабли Балтийского флота, полюбуетесь убранством Морского собора и побываете на бывшем секретном объекте — в загадочном форте «Риф».

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Описание экскурсии

Форт «Риф». Памятник развития отечественного военно-инженерного дела, включённый в список наследия ЮНЕСКО. На территории прекрасно сохранились оборонительные сооружения различных эпох — казематы и подземные галереи, смотровая вышка, шахта скрывающейся броневой башни, взрывные камеры для утилизации снарядов.

Никольский морской собор. На площади перед ним принимают присягу выпускники морских училищ Санкт-Петербурга. Вы увидите уникальное убранство храма — необычные светильники-хоросы, росписи, мозаичный пол.

Музей военно-морской славы. В залах представлены различные симуляторы кораблей и подводных лодок, самолётов и вертолётов морской авиации. Иммерсивный формат позволяет легко знакомиться с экспозицией каждому гостю. А главный экспонат здесь — первая атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол».

Музейно-исторический парк «Остров фортов». Первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. Вы прогуляетесь по Аллее героев, которая рассказывает о более чем трёх веках его истории, осмотрите Маяк памяти с 200 именами героев-моряков и заглянете в яблоневый сад с прудом.

Организационные детали