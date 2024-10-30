На этой прогулке вы полюбуетесь сталинским ампиром (и не только).
Поймёте, каким центр Санкт-Петербурга виделся советским архитекторам, которые готовили радикальное смещение градостроительных акцентов в 1930-х.
Узнаете, что на самом деле рассеянный человек жил на совсем другой Бассейной — и услышите множество других интересных историй.
Поймёте, каким центр Санкт-Петербурга виделся советским архитекторам, которые готовили радикальное смещение градостроительных акцентов в 1930-х.
Узнаете, что на самом деле рассеянный человек жил на совсем другой Бассейной — и услышите множество других интересных историй.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00, 20:00
Описание экскурсии
Маршрут будет таким:
- начнём с Дома Советов на гигантской Московской площади
- пройдёмся по улице Ленсовета мимо Чесменской церкви и одноименного путевого дворца
- через улицу Гастелло вернёмся на Московский проспект
- мимо первого в Ленинграде десятиэтажного дома с встроенным кинотеатром «Дружба» пройдём к площади Стругацких
- по улице Фрунзе через сквер полярника Корнилова «вырулим» на Бассейную
- а за ней конечная остановка — Парк Победы
А ещё…
- вы узнаете, где на Московской площади находились «Детский мир», гастроном, булочная и автокиоск мгновенной лотереи «Спринт»
- мы вспомним про последнюю экранизацию «Мастера и Маргариты»
- поговорим о первом и втором рубежах обороны Ленинграда в блокаду
- я расскажу про Ноя Троцкого, про градоначальника Романова
- и конечно, не забудем про великого скульптора Аникушина
В описании представлены кадры из фильма «Мастер и Маргарита» (медиакомпания «Марс Медиа»).
в понедельник, среду и четверг в 18:00 и 20:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. «Московская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и четверг в 18:00 и 20:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 469 туристов
Родился на Васильевском острове, в школу пошёл у Средней Рогатки, в институт ездил с Комендантского аэродрома. В какой-то момент поселился на Песках. Там придумал «Невидимый Петербург». Маршруты прокладываю так, какЗадать вопрос
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