читать дальше

если бы повёл друзей на прогулку. Показываю любимые виды, вожу тайными тропами, рассказываю истории домов и людей, которые в них жили. Всё это на фоне истории города и страны, личных историй. Люблю поговорить о литературе и музыке в городском контексте. Стараюсь сделать каждую экскурсию чуть непохожей на предыдущие. Хочу показать вам город глазами коренного петербуржца. Буду рад встрече с вами.