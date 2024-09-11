Чесменский дворец – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Чесменский дворец» в Санкт-Петербурге, цены от 2 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга
На автобусе
скидка
20%
248 отзывов
5 часов
Групповая
Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу императорских времён, узнав историю Царскосельской дороги и насладившись красотой Екатерининского парка и Янтарной комнаты
Начало: У метро «Площадь Восстания»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 12:30, в воскресенье в 12:00 и 14:15
18 сен в 10:00
19 сен в 10:00
33002 640 за человека
Готические сокровища Петербурга: фотопрогулка
1 отзыв
2 часа
Фотопрогулка
до 2 чел.
Готические сокровища Петербурга: фотопрогулка
Начало: М. пл. Ленина (Финляндсикй вокзал)
Завтра в 09:00
18 сен в 09:00
5 800 за всё до 2 чел.
Гатчина - резиденция «русского Гамлета»
На автобусе
6 отзывов
5.5 часов
Групповая
Гатчина - резиденция «русского Гамлета»
Групповая автобусная экскурсия с посещением двух дворцов - Большого и Приоратского (билеты включены)
Начало: У станции метро «Площадь Восстания»
Расписание: во вторник и субботу в 13:00
Завтра в 13:00
21 сен в 13:00
2 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    11 сентября 2024
    Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга
    Экскурсия была очень впечатляющей! Гид Маргарита настолько интересно рассказывала обо всём! Спасибо большое!
  • Л
    Лариса
    5 сентября 2024
    Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга
    Экскурсия очень понравилась.
  • М
    Мила
    5 сентября 2024
    Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга
    Отличный гид Малыгина Ольга. Много интересной информации, было очень полезно 👍
  • Г
    Галина
    14 августа 2024
    Гатчина - резиденция «русского Гамлета»
    Экскурсия понравилась. Дмитрий преподнёс столько интересной информации. Его можно было слушать и слушать. Спасибо.
  • С
    Светлана
    10 июля 2024
    Гатчина - резиденция «русского Гамлета»
    Все было замечательно, успели два дворца, как и было заявлено, к сожалению, сами путешественники не всегда дисциплинированы, отсюда возникают небольшие
    читать дальше

    проблемы, но сопровождающий гид, все хорошо разрешила. Рассказ и сопровождение очень понравились, во дворце была дана подробная инструкция куда можно сходить и что посмотреть. Большое спасибо!!!

  • Е
    Елена
    6 октября 2023
    Готические сокровища Петербурга: фотопрогулка
    Экскурсию провели вечером, погода отличная, Евгений провел отличную экскурсию по интересным местам, такие как мозаичный дворик, крыша ресторана. Фотосессия прошла в атмосфере дружелюбия и позитива) за что отдельное спасибо! Евгений сделал отличные фото, так же фото в необычном формате. Рекомендую)
  • А
    Арина
    4 июля 2023
    Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
    Фотосессия получилась чудесная, фотографии просто класс, фотографа однозначно рекомендую. Единственное пожелание от меня, это делать больше вертикальных фото, а то
    читать дальше

    сейчас век экранов телефона, сторис, тиктоков)) Валентина нам между фото рассказывала интересные факты о городе и местах, которые мы посещали. Нам все очень понравилось 😇

  • C
    Chevelev
    26 января 2022
    Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
    Большое спасибо ребятам за экскурсию! Было интересно, локации выбирали вместе! Полноценная фотосессия в классных местах. Очень довольны, что заказали экскурсию! Теперь летом приедем, чтобы поехать в пригород)

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Чесменский дворец»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга
  2. Готические сокровища Петербурга: фотопрогулка
  3. Гатчина - резиденция «русского Гамлета»
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Дворцовая площадь
  4. Невский проспект
  5. Эрмитаж
  6. Петропавловская крепость
  7. Исаакиевский собор
  8. Финский Залив
  9. Петергоф
  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в сентябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Чесменский дворец" можно забронировать 3 экскурсии от 2 600 до 5 800 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 255 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Чесменский дворец», 255 ⭐ отзывов, цены от 2600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам