скидка
20%
5 часов
Групповая
Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу императорских времён, узнав историю Царскосельской дороги и насладившись красотой Екатерининского парка и Янтарной комнаты
Начало: У метро «Площадь Восстания»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 12:30, в воскресенье в 12:00 и 14:15
18 сен в 10:00
19 сен в 10:00
33002 640₽ за человека
2 часа
Фотопрогулка
до 2 чел.
Готические сокровища Петербурга: фотопрогулка
Начало: М. пл. Ленина (Финляндсикй вокзал)
Завтра в 09:00
18 сен в 09:00
5 800₽ за всё до 2 чел.
5.5 часов
Групповая
Гатчина - резиденция «русского Гамлета»
Групповая автобусная экскурсия с посещением двух дворцов - Большого и Приоратского (билеты включены)
Начало: У станции метро «Площадь Восстания»
Расписание: во вторник и субботу в 13:00
Завтра в 13:00
21 сен в 13:00
2 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна11 сентября 2024Экскурсия была очень впечатляющей! Гид Маргарита настолько интересно рассказывала обо всём! Спасибо большое!
- ЛЛариса5 сентября 2024Экскурсия очень понравилась.
- ММила5 сентября 2024Отличный гид Малыгина Ольга. Много интересной информации, было очень полезно 👍
- ГГалина14 августа 2024Экскурсия понравилась. Дмитрий преподнёс столько интересной информации. Его можно было слушать и слушать. Спасибо.
- ССветлана10 июля 2024Все было замечательно, успели два дворца, как и было заявлено, к сожалению, сами путешественники не всегда дисциплинированы, отсюда возникают небольшие
- ЕЕлена6 октября 2023Экскурсию провели вечером, погода отличная, Евгений провел отличную экскурсию по интересным местам, такие как мозаичный дворик, крыша ресторана. Фотосессия прошла в атмосфере дружелюбия и позитива) за что отдельное спасибо! Евгений сделал отличные фото, так же фото в необычном формате. Рекомендую)
- ААрина4 июля 2023Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулкаФотосессия получилась чудесная, фотографии просто класс, фотографа однозначно рекомендую. Единственное пожелание от меня, это делать больше вертикальных фото, а то
- CChevelev26 января 2022Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулкаБольшое спасибо ребятам за экскурсию! Было интересно, локации выбирали вместе! Полноценная фотосессия в классных местах. Очень довольны, что заказали экскурсию! Теперь летом приедем, чтобы поехать в пригород)
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Чесменский дворец»
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