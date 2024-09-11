читать дальше проблемы, но сопровождающий гид, все хорошо разрешила. Рассказ и сопровождение очень понравились, во дворце была дана подробная инструкция куда можно сходить и что посмотреть. Большое спасибо!!!

Все было замечательно, успели два дворца, как и было заявлено, к сожалению, сами путешественники не всегда дисциплинированы, отсюда возникают небольшие