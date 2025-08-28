Мои заказы

От Петербурга имперского - до Петербурга советского

По знаковым достопримечательностям и скрытым уголкам Северной столицы - на комфортабельном авто
В начале экскурсии вы ощутите дух старины — увидите имперский город и полюбуетесь знаменитыми архитектурными стилями.

А после, на контрасте, погрузитесь в атмосферу советского периода застройки вдали от туристических маршрутов.

Мы расскажем вам о нравах 19 века и буднях советского Ленинграда, покажем интересные места и поделимся любопытными историями.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Главный проспект города — Невский, который четверть века назывался «Проспект 25 октября»
  • Первое кафе-автомат, которое горожане сразу прозвали «Гастрит»
  • Сердце революции — Смольный. Поговорим о том, почему всё в этом месте связано со словом «смола»
  • Первый магазин, где после Великой Отечественной войны стало возможно купить автомобиль
  • Бело-голубую красоту, которую нам оставил архитектор Растрелли
  • Комплекс из красного кирпича — легендарную тюрьму «Кресты». Вы узнаете, кто смог сбежать из неё
  • Крейсер «Аврора» и первую в городе жилую постройку

А также рассмотрим Летний сад, стрелку Васильевского острова, Медного всадника, египетских сфинксов, самый большой собор города и другие локации!

Вы услышите:

  • Что было в Аничковом дворце в советские годы и почему он стоит торцом к главному проспекту города
  • Для чего в действительности строился Смольный институт
  • Почему в доходном доме на улице Кирочная такая большая арка
  • Где квартировал и принимал послов Пётр I
  • О здании, которое опередило время, и главном универмаге Ленинграда
  • Курьёзном случае на открытии памятника Дзержинскому
  • Судьбе Таврического дворца и дворце в стиле петровского барокко «Кикины палаты»

А ещё вы:

  • Вспомните произведение детского писателя Корнея Чуковского
  • Выясните, где снимали фильм «Приключение итальянцев в России»
  • Узнаете о футбольном матче, который прошёл в блокадном Петербурге
  • Сравните памятник Владимиру Ильичу на площади Ленина с памятником Петру I
  • Проедете по улице, которую в советские годы переименовали дважды, и остановитесь на самом широком мосту города
  • Увидите первый общедоступный музей и услышите, как Пётр I прививал традицию посещения музея
  • Посмотрите на место, откуда крейсер «Аврора» дал холостой залп, который послужил сигналом для штурма Зимнего дворца

И многое-многое другое!

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Nissan Qashqai, Renault Kaptur, Mitsubishi Оutlander, Haval Dargo, Honda Pilot или аналогичной модели
  • Мы заедем за вами в отель в исторической части города (или по договорённости), и после экскурсии отвезём в заранее согласованное место
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 8990 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует
уже достаточно давно, средний стаж работы — 10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.

Отзывы и рейтинг

В
Вероника
28 авг 2025
Все было замечательно!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

