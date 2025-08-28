В начале экскурсии вы ощутите дух старины — увидите имперский город и полюбуетесь знаменитыми архитектурными стилями.
А после, на контрасте, погрузитесь в атмосферу советского периода застройки вдали от туристических маршрутов.
Мы расскажем вам о нравах 19 века и буднях советского Ленинграда, покажем интересные места и поделимся любопытными историями.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Главный проспект города — Невский, который четверть века назывался «Проспект 25 октября»
- Первое кафе-автомат, которое горожане сразу прозвали «Гастрит»
- Сердце революции — Смольный. Поговорим о том, почему всё в этом месте связано со словом «смола»
- Первый магазин, где после Великой Отечественной войны стало возможно купить автомобиль
- Бело-голубую красоту, которую нам оставил архитектор Растрелли
- Комплекс из красного кирпича — легендарную тюрьму «Кресты». Вы узнаете, кто смог сбежать из неё
- Крейсер «Аврора» и первую в городе жилую постройку
А также рассмотрим Летний сад, стрелку Васильевского острова, Медного всадника, египетских сфинксов, самый большой собор города и другие локации!
Вы услышите:
- Что было в Аничковом дворце в советские годы и почему он стоит торцом к главному проспекту города
- Для чего в действительности строился Смольный институт
- Почему в доходном доме на улице Кирочная такая большая арка
- Где квартировал и принимал послов Пётр I
- О здании, которое опередило время, и главном универмаге Ленинграда
- Курьёзном случае на открытии памятника Дзержинскому
- Судьбе Таврического дворца и дворце в стиле петровского барокко «Кикины палаты»
А ещё вы:
- Вспомните произведение детского писателя Корнея Чуковского
- Выясните, где снимали фильм «Приключение итальянцев в России»
- Узнаете о футбольном матче, который прошёл в блокадном Петербурге
- Сравните памятник Владимиру Ильичу на площади Ленина с памятником Петру I
- Проедете по улице, которую в советские годы переименовали дважды, и остановитесь на самом широком мосту города
- Увидите первый общедоступный музей и услышите, как Пётр I прививал традицию посещения музея
- Посмотрите на место, откуда крейсер «Аврора» дал холостой залп, который послужил сигналом для штурма Зимнего дворца
И многое-многое другое!
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Nissan Qashqai, Renault Kaptur, Mitsubishi Оutlander, Haval Dargo, Honda Pilot или аналогичной модели
- Мы заедем за вами в отель в исторической части города (или по договорённости), и после экскурсии отвезём в заранее согласованное место
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 8990 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях.
В
Вероника
28 авг 2025
Все было замечательно!
