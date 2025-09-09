Комбо-прогулка для тех, кто мечтает увидеть Петербург не как турист, а как местный. Панорамная крыша, легендарные парадные и атмосферные дворы-колодцы — без толпы и с эффектом «вау».
Описание экскурсииКомбо-прогулка для тех, кто мечтает увидеть Петербург не как турист, а как местный. Панорамная крыша, легендарные парадные и атмосферные дворы-колодцы — без толпы и с эффектом «вау». Важная информация:
- оплатить экскурсию можно гиду на месте по qr-коду через сбп, мы отправим чек!
- билеты на смотровую площадку включены в стоимость экскурсии;
- каждая группа проходит этот маршрут в своем темпе — в зависимости от особенностей группы продолжительность экскурсии может быть увеличена на 15-30 мин;
- прогулка подходит для детей старше 7 лет, дети младше не допускаются на смотровую площадку;
- мы будем много ходить — не забывайте про одежду по погоде и удобную обувь!
- подарите эту прогулку близким и друзьям! Пожалуйста, напишите нам, и мы всё-всë организуем!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- ▪︎ одна из самых высоких старинных смотровых площадок Петербурга, ранее закрытая для туристов
- ▪︎ особняк Каншина
- ▪︎ доходный дом архитектора Хренова
- ▪︎ доходный дом ювелира Ш.З. Иоффа
- ▪︎ доходный дом Фуфаевского и другие
- ▪︎ закрытые для других проходные дворы и дворы-колодцы
Что включено
- Услуги гида
- Билеты на смотровую площадку
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Загородный проспект, 2
Завершение: Станция м. «Владимирская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Оплатить экскурсию можно гиду на месте по qr-коду через сбп, мы отправим чек
- Билеты на смотровую площадку включены в стоимость экскурсии
- Каждая группа проходит этот маршрут в своем темпе - в зависимости от особенностей группы продолжительность экскурсии может быть увеличена на 15-30 мин
- Прогулка подходит для детей старше 7 лет, дети младше не допускаются на смотровую площадку
- Мы будем много ходить - не забывайте про одежду по погоде и удобную обувь
- Подарите эту прогулку близким и друзьям! Пожалуйста, напишите нам, и мы всё-всë организуем
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Борис
9 сен 2025
Эта мини-экскурсия оправдала ожидания на все сто. Сначала нас провели через узкие дворы-колодцы, где сохранились редкие мозаики, затем показали парадную в стиле модерн, а кульминацией стала крыша с видом на
Г
Гриша
23 авг 2025
Я давно охочусь за малоизвестными историями Петербурга, и эта прогулка стала настоящим кладезем. Гид оказался настолько харизматичным, что оживил каждую легенду Владимировского округа. 💬 Маршрут выстроен логично: от уютных дворов
Е
Елена
21 авг 2025
Замечательная и информационная экскурсия. Прекрасный экскурсовод Светлана. Ей отдельное Спасибо. Рекомендую.
Д
Дмитрий
8 авг 2025
Гид с первых минут вовлёк историей о том, как Владимирский округ рос и менялся. Он же помогал с фотографией. Коммуналки оживали благодаря его рассказам о судьбах жильцов. Путь был выстроен так, что каждая следующая точка логично дополняла предыдущую. Когда мы вышли на крышу, поняли, что кульминация давно просчитана и продумана.
Р
Рината
8 авг 2025
Редко пишу отзывы, но эта экскурсия заслуживает слов благодарности. Мини-группа - всего девять человек - дала возможность почувствовать себя исследователем. Гид рассказывал о прошлых обитателях парадных, подкрепляя слова фотографиями на
Н
Наталья
6 авг 2025
Очень интересная экскурсия!! Экскурсовод Светлана настолько увлекательно все рассказывала и водила в такие завораживающие места, что время пролетело незаметно 💯
Очень хочется еще побывать в разных местах со Светланой. Благодарю за время, проведенное с пользой!!!!
Л
Лена
3 авг 2025
Прекрасная прогулка в мини-группе и отличный вид с крыши. Спасибо!
Т
Таня
1 авг 2025
Гид Светлана интересно рассказывала. В небольшой группе гораздо лучше. Вид с высоты шикарный!
В
Вероника
1 авг 2025
Экскурсия по Владимирскому округу удивила даже меня. Формат мини-группы (у нас было меньше 15 человек) позволил не толпиться и услышать каждую историю. Сергей удерживал внимание живыми деталями. Коммуналка напомнила сцену из фильма, а во дворе нам показали скрытый арт-объект. Маршрут оказался понятным и логичным, без непредвиденных «перепрыгов» через улицы. Крыша с видом на купола Казанского собора стала чудесным финальным аккордом.
В
Владимир
27 июл 2025
Отличная экскурсия, Питер открылся с с другом стороны. Спасибо экскурсоводу Анастасии, очень легко преподносит информацию. Три часа на одном дыхании.
У
Ульяна
26 июл 2025
З
Зинаида
26 июл 2025
Во-первых, мини-группа - у нас было одиннадцать человек, все любопытные. Во-вторых, гид Сергей умеет рассказывать. Коммуналки со скрипучими полами и двор-колодец с сохранившейся мозаикой подарили отличные фотографии! А финал на крыше собрал всё воедино.
С
Сара
26 июл 2025
Я езжу в Петербург часто, но такого Владимирского округа ещё не видела. Гид Мария сразу настроила группу из пятнадцати человек на исследовательский лад. Она показала квартиру-музей внутри действующей коммуналки, и много-много чего ещё. Маршрут выверен: всё складывается в понятную картину быта и архитектуры. А вид с высоты - это просто восторг!
А
Алина
20 июл 2025
Гид оказался настоящим актером: рассказывал про судьбы жильцов коммуналок так, будто сам жил там в то время. Благодаря его советам я поймала редкий кадр в парадной - отражение барельефов смотрится сюрреалистично. Маршрут продуман: дворы, парадные и, конечно, крыша. С высоты особенно ясно видишь, как разросся Владимирский округ: это мощный финал для увлекательного рассказа о «невидимом» Петербурге.
Й
Йоэль
19 июл 2025
Нас было всего двенадцать, и гид Мария вела нас по дворам так, будто мы давние друзья. Каждая парадная раскрывала очередную малоизвестную историю - о враче, жившем здесь до революции, или о художнике. Мария чётко подсказывала ракурсы для снимков: у меня наконец-то вышло фото настоящего витража при естественном свете. Когда поднялись на крышу, увидели отличную панораму.
