Б Борис читать дальше купола и шпили центра. Гид ведёт группу легко, словно старый друг, при этом держит маршрут чётким: нигде не терялись, всё шло по плану. Каждому помогал с фотографией - у меня теперь десяток идеальных кадров, которые сам бы точно не поймал. Важно, что нас было всего 10 человек. Истории жильцов потрясающе передают дух района. Эта мини-экскурсия оправдала ожидания на все сто. Сначала нас провели через узкие дворы-колодцы, где сохранились редкие мозаики, затем показали парадную в стиле модерн, а кульминацией стала крыша с видом на

Г Гриша читать дальше мы постепенно поднимались в парадные и в финале вышли на крышу, где открывается отличный панорамный вид. 📸 Благодаря подсказкам гида мне удалось сделать эффектные снимки: он подсказывал ракурсы и даже помог навести камеру. Группа маленькая, всего человек 12, поэтому было комфортно слушать и задавать вопросы. Я давно охочусь за малоизвестными историями Петербурга, и эта прогулка стала настоящим кладезем. Гид оказался настолько харизматичным, что оживил каждую легенду Владимировского округа. 💬 Маршрут выстроен логично: от уютных дворов

Е Елена Замечательная и информационная экскурсия. Прекрасный экскурсовод Светлана. Ей отдельное Спасибо. Рекомендую.

Д Дмитрий Гид с первых минут вовлёк историей о том, как Владимирский округ рос и менялся. Он же помогал с фотографией. Коммуналки оживали благодаря его рассказам о судьбах жильцов. Путь был выстроен так, что каждая следующая точка логично дополняла предыдущую. Когда мы вышли на крышу, поняли, что кульминация давно просчитана и продумана.

Р Рината читать дальше планшете. Коммуналки, дворы и мозаики в парадных стали идеальными декорациями для моих снимков. Маршрут чёткий и неутомительный, продуман до мелочей. А когда взобрались на крышу, увидели, как золотится Исаакиевский в лучах заката. Редко пишу отзывы, но эта экскурсия заслуживает слов благодарности. Мини-группа - всего девять человек - дала возможность почувствовать себя исследователем. Гид рассказывал о прошлых обитателях парадных, подкрепляя слова фотографиями на

Н Наталья Очень интересная экскурсия!! Экскурсовод Светлана настолько увлекательно все рассказывала и водила в такие завораживающие места, что время пролетело незаметно 💯

Очень хочется еще побывать в разных местах со Светланой. Благодарю за время, проведенное с пользой!!!!

Л Лена Прекрасная прогулка в мини-группе и отличный вид с крыши. Спасибо!

Т Таня Гид Светлана интересно рассказывала. В небольшой группе гораздо лучше. Вид с высоты шикарный!

В Вероника Экскурсия по Владимирскому округу удивила даже меня. Формат мини-группы (у нас было меньше 15 человек) позволил не толпиться и услышать каждую историю. Сергей удерживал внимание живыми деталями. Коммуналка напомнила сцену из фильма, а во дворе нам показали скрытый арт-объект. Маршрут оказался понятным и логичным, без непредвиденных «перепрыгов» через улицы. Крыша с видом на купола Казанского собора стала чудесным финальным аккордом.

В Владимир Отличная экскурсия, Питер открылся с с другом стороны. Спасибо экскурсоводу Анастасии, очень легко преподносит информацию. Три часа на одном дыхании.

У Ульяна

З Зинаида Во-первых, мини-группа - у нас было одиннадцать человек, все любопытные. Во-вторых, гид Сергей умеет рассказывать. Коммуналки со скрипучими полами и двор-колодец с сохранившейся мозаикой подарили отличные фотографии! А финал на крыше собрал всё воедино.

С Сара Я езжу в Петербург часто, но такого Владимирского округа ещё не видела. Гид Мария сразу настроила группу из пятнадцати человек на исследовательский лад. Она показала квартиру-музей внутри действующей коммуналки, и много-много чего ещё. Маршрут выверен: всё складывается в понятную картину быта и архитектуры. А вид с высоты - это просто восторг!

А Алина Гид оказался настоящим актером: рассказывал про судьбы жильцов коммуналок так, будто сам жил там в то время. Благодаря его советам я поймала редкий кадр в парадной - отражение барельефов смотрится сюрреалистично. Маршрут продуман: дворы, парадные и, конечно, крыша. С высоты особенно ясно видишь, как разросся Владимирский округ: это мощный финал для увлекательного рассказа о «невидимом» Петербурге.