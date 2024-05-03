Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Экскурсии на подводную лодку" можно забронировать 3 экскурсии от 2 600 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5