Экскурсии на подводную лодку

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии на подводную лодку» в Санкт-Петербурге, цены от 2 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кронштадт с посещением Музея военно-морской славы
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
33 отзыва
Кронштадт с посещением Музея военно-морской славы
Начало: Лиговский проспект, 43-45, офис 329
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 12:00
13 июня в 12:00
от 2 600 за человека
Музей Военно-морской славы и Остров Фортов в Кронштадте
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Музей Военно-морской славы и Остров Фортов в Кронштадте
Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
13 500 за всё до 4 чел.
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
5 часов
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Экскурсии на подводную лодку»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Кронштадт с посещением Музея военно-морской славы
  2. Музей Военно-морской славы и Остров Фортов в Кронштадте
  3. Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Экскурсии на подводную лодку" можно забронировать 3 экскурсии от 2 600 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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