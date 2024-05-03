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Групповая
6 часов
Кронштадт с посещением Музея военно-морской славы
Начало: Лиговский проспект, 43-45, офис 329
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 12:00
13 июня в 12:00
от 2 600₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Музей Военно-морской славы и Остров Фортов в Кронштадте
Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтонДостоевский3 мая 2024Экскурсия интересная, но не попали на лодку, не было билетов это печально, потому как админ сказала купите на месте
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Экскурсии на подводную лодку»
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