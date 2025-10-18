Предлагаем вам объединить прогулку по оранжерее и великолепное музыкальное путешествие в один незабываемый вечер! Атмосфера оранжереи станет вашим укрытием от повседневных забот, передаст вам покой и умиротворение, а потрясающие музыкальные композиции помогут окунуться в элегантность классики, неоклассики и джаза в исполнении лучших артистов Петербурга.
Описание экскурсииКонцепция музыкального ретрита навеяна двумя основными составляющими. Первая — концерт отражает летнее настроение, которое проявится в окружении растений и тропических цветов. Вас ожидает погружение в атмосферу царства лета среди величественных деревьев и экзотических цветов, где каждый уголок дышит свежестью и природной красотой. Вторая идея — организаторы черпали в концепции популярной жевательной резинки «Love is…»: любовь многогранна и кроется в подчас незаметных деталях. Вы почувствуете, как трепетное, нежное и романтичное настроение переплетается с дерзкими и сочными эмоциями, создавая удивительное музыкальное полотно. На концерте «Музыка в Оранжерее» вас ждут два совершенно разных и противоположных настроения: одно — трепетное, нежное и романтичное, другое — дерзкое и сочное. Эти настроения сольются в буйстве звуков и эмоций в исполнении ведущих артистов Петербурга, предлагая вам уникальное музыкальное переживание. Важная информация:
- Мы рекомендуем наши концерты для гостей от 6 лет. Программа отлично подойдёт для свиданий, встречи с друзьями, а также для отдыха и смены обстановки.
- Прогулка по оранжерее занимает около 20 минут, концертная программа — 1 час 20 минут.
- На концерте вам будут обеспечены места в первых рядах.
- В оранжерее соблюдается специальный температурный режим — 20 градусов. Просим учитывать это при планировании визита.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Оранжерея Таврического сада - тропический оазис в самом центре Петербурга
- Славящаяся своими уникальными коллекциями экзотических растений
Что включено
- Программка концерта
- Места в первых рядах
Что не входит в цену
- Трансфер
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, Шпалерная Улица, д. 43
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
18 окт 2025
Очень понравилось! И концерт, и музыканты, и атмосфера оранжереи! Сняла одну звезду за то, что была заявлена экскурсия 20 мин по оранжерее, но ее не было. В общем, это никак
Д
Данил
18 июл 2025
Вечер прошел великолепно!
Был приятно удивлен идеей объединить концерт и прогулку по оранжерее, музыка среди пальм звучит прекрасно. На концерте звучали произведения Queen с оркестром - исполнение на высшем уровне, музыканты большие профессионалы. Зарядили энергией и драйвом на все выходные!
Был приятно удивлен идеей объединить концерт и прогулку по оранжерее, музыка среди пальм звучит прекрасно. На концерте звучали произведения Queen с оркестром - исполнение на высшем уровне, музыканты большие профессионалы. Зарядили энергией и драйвом на все выходные!
О
Ольга
7 июл 2025
То что было написано в билете, оказалось неправдой. Были обещаны приветственные бокалы шампанского, комплемент от художника, экскурсия по парадным залам…
Ничего не было предоставлено. Нас посадили на второй ряд.
Как говорится -
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
