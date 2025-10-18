читать дальше не сказалось на вечере и концерте - можно приехать на полчаса/час раньше и самому погулять по оранжерее, посидеть в кафе на втором этаже. Да, и приятно было, что места в первом ряду, очень комфортно

Очень понравилось! И концерт, и музыканты, и атмосфера оранжереи! Сняла одну звезду за то, что была заявлена экскурсия 20 мин по оранжерее, но ее не было. В общем, это никак