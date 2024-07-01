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Вы насладитесь красотой Марсова поля и увидите скульптуры Летнего сада. Пройдётесь по романтичным аллеям, лабиринтам и просторным газонам. В каждой из этих локаций я буду вас фотографировать, подскажу самые выгодные ракурсы и позы.



Основной формат нашей встречи — фотосессия, но в процессе я немного расскажу об интересных фактах и жизни города.