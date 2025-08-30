Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Особняк фон Дервиза» в Санкт-Петербурге, цены от 5900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Балет, барон и революция: экскурсия по особняку Кшесинской
1.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Балет, барон и революция
Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга, посетив особняк Кшесинской. Узнайте о жизни балерины, барона и революции в России
Начало: Внутри музея возле кассы
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
5900 ₽ за всё до 5 чел.
По удивительному особняку Румянцева
Пешая
1 час
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
По удивительному особняку Румянцева
Узнайте о жизни и коллекциях графа Румянцева, посетите уникальные залы и коммунальную квартиру в историческом особняке на Английской набережной
Начало: У особняка
Завтра в 11:00
1 сен в 11:30
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Нетривиальная прогулка по forbes-адресам старого Петербурга
Пешая
2 часа
44 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по forbes-адресам Петербурга
Откройте для себя удивительные места Петербурга, где история переплетается с современностью. Узнайте о кладах, узких домах и дачных домиках на крышах
Начало: У метро Чернышевская
5 сен в 09:00
6 сен в 09:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.

