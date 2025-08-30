Индивидуальная
до 5 чел.
Балет, барон и революция
Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга, посетив особняк Кшесинской. Узнайте о жизни балерины, барона и революции в России
Начало: Внутри музея возле кассы
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
5900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По удивительному особняку Румянцева
Узнайте о жизни и коллекциях графа Румянцева, посетите уникальные залы и коммунальную квартиру в историческом особняке на Английской набережной
Начало: У особняка
Завтра в 11:00
1 сен в 11:30
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по forbes-адресам Петербурга
Откройте для себя удивительные места Петербурга, где история переплетается с современностью. Узнайте о кладах, узких домах и дачных домиках на крышах
Начало: У метро Чернышевская
5 сен в 09:00
6 сен в 09:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
