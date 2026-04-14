На автобусе

Вы познакомитесь с парадным центром Петербурга и его богатой 300-летней историей.
Окунётесь в эстетику архитектуры 18–20 веков, увидите, как перед глазами проплывают соборы, площади, бывшие дворцы и особняки великих князей, графов, меценатов.
А после прогуляетесь по Заячьему острову, где 27 мая 1703 года была основана крепость «Санкт-Питербурх», позже переименованная в Петропавловскую.
Описание экскурсии
Часть 1: автобусная экскурсия по Петербургу
На нашем маршруте:
- Невский проспект
- Аничков мост
- Музей Фаберже
- Казанский собор
- Зимний дворец
- Эрмитаж
- Спас на Крови
- Марсово поле
- Крейсер «Аврора»
- Стрелка Васильевского острова
- Кунсткамера
- Медный всадник
- Исаакиевский собор
И не только!
Часть 2: прогулка по Петропавловской крепости
Вы увидите самые древние каменные ворота города и неоднозначный памятник Петру Великому. Послушаете про усыпальницу императорского дома Романовых и узников крепости, а также раскроете, как пушечный выстрел связан с Октябрьской революцией.
Вы узнаете:
- Почему Аничков дворец называли дворцом фаворитов
- Что может быть приворотным помимо зелья
- Где находится самая старая из сохранившихся построек города
- Что связывает В. С. Высоцкого и памятник Петру I
- Где часы исполняют гимн Российской империи
- Чему равнозначен вес Исаакиевского собора
- И многое другое
Организационные детали
- Организатор может отказать в поездке большим организованным школьным группам (более 8 детей) по правилам ГИБДД. Дети допускаются на экскурсию только с законными представителями
- Поедем на комфортабельных автобусах, микроавтобусах или минивэнах с кондиционером в зависимости от размера группы
- Во время экскурсии будет 2–3 остановки для фотосъёмки (5–10 минут), пешеходная прогулка по территории крепости (25–35 минут). Также предусмотрена техническая остановка (20–30 минут)
- Возьмите с собой документ, удостоверяющий личность
- Экскурсия заканчивается в точке старта, по желанию можно выйти в другом месте
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|630 ₽
|Дети до 6 лет
|390 ₽
|Пенсионеры
|600 ₽
|Школьники
|600 ₽
|Студенты
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Октябрьская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 152 туристов
Наша команда любящих своё дело профессиональных аккредитованных гидов по Санкт-Петербургу приглашает вас в захватывающее путешествие по городу на Неве, где каждый дом и улица наполнены историей и хранят тайны прошлых
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
14 апр 2026
Экскурсия с Маргаритой вошла в топ самых лучших и интересных экскурсий, которые я посетила. Группа не набралась и экскурсию провели для нас индивидуально на комфортабельном автомобиле по любимым местам Питера, за что огромная благодарность! Буду однозначно рекомендовать Вас!!!
А
Анна
27 мар 2026
Было очень интересно! Спасибо за прекрасную экскурсию! Жду новых экскурсий от Маргариты. Теперь только к ней))
Маргарита
Ответ организатора:
Здравствуйте, Анна! Благодарим вас за высокую оценку экскурсии! Будем рады видеть вас на других наших маршрутах!
И
Ирина
8 янв 2026
Интересный экскурсовод, узнала много нового, понравилась обзорная экскурсия. Хорошо погуляли по Петропавловской крепости, все было информативно и познавательно. Автобус удобный и комфортабельный
