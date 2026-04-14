На автобусе - по Петербургу, пешком - по Петропавловской крепости (осмотр снаружи)

Обзорная экскурсия по историческому центру с прогулкой по Заячьему острову
Вы познакомитесь с парадным центром Петербурга и его богатой 300-летней историей.

Окунётесь в эстетику архитектуры 18–20 веков, увидите, как перед глазами проплывают соборы, площади, бывшие дворцы и особняки великих князей, графов, меценатов.

А после прогуляетесь по Заячьему острову, где 27 мая 1703 года была основана крепость «Санкт-Питербурх», позже переименованная в Петропавловскую.
Описание экскурсии

Часть 1: автобусная экскурсия по Петербургу

На нашем маршруте:

  • Невский проспект
  • Аничков мост
  • Музей Фаберже
  • Казанский собор
  • Зимний дворец
  • Эрмитаж
  • Спас на Крови
  • Марсово поле
  • Крейсер «Аврора»
  • Стрелка Васильевского острова
  • Кунсткамера
  • Медный всадник
  • Исаакиевский собор

И не только!

Часть 2: прогулка по Петропавловской крепости

Вы увидите самые древние каменные ворота города и неоднозначный памятник Петру Великому. Послушаете про усыпальницу императорского дома Романовых и узников крепости, а также раскроете, как пушечный выстрел связан с Октябрьской революцией.

Вы узнаете:

  • Почему Аничков дворец называли дворцом фаворитов
  • Что может быть приворотным помимо зелья
  • Где находится самая старая из сохранившихся построек города
  • Что связывает В. С. Высоцкого и памятник Петру I
  • Где часы исполняют гимн Российской империи
  • Чему равнозначен вес Исаакиевского собора
  • И многое другое

Организационные детали

  • Организатор может отказать в поездке большим организованным школьным группам (более 8 детей) по правилам ГИБДД. Дети допускаются на экскурсию только с законными представителями
  • Поедем на комфортабельных автобусах, микроавтобусах или минивэнах с кондиционером в зависимости от размера группы
  • Во время экскурсии будет 2–3 остановки для фотосъёмки (5–10 минут), пешеходная прогулка по территории крепости (25–35 минут). Также предусмотрена техническая остановка (20–30 минут)
  • Возьмите с собой документ, удостоверяющий личность
  • Экскурсия заканчивается в точке старта, по желанию можно выйти в другом месте
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный630 ₽
Дети до 6 лет390 ₽
Пенсионеры600 ₽
Школьники600 ₽
Студенты600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы «Октябрьская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита
Маргарита — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 152 туристов
Наша команда любящих своё дело профессиональных аккредитованных гидов по Санкт-Петербургу приглашает вас в захватывающее путешествие по городу на Неве, где каждый дом и улица наполнены историей и хранят тайны прошлых
веков! Наши экскурсии — не просто набор фактов и дат, а живые истории с вкраплениями анекдотов, мифов и легенд. Откройте душу Петербурга вместе с нами! Мы уверены, что наши экскурсии подарят вам не только новые знания, но и неизгладимые впечатления и любовь к городу. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Наталья
14 апр 2026
Экскурсия с Маргаритой вошла в топ самых лучших и интересных экскурсий, которые я посетила. Группа не набралась и экскурсию провели для нас индивидуально на комфортабельном автомобиле по любимым местам Питера, за что огромная благодарность! Буду однозначно рекомендовать Вас!!!
Анна
27 мар 2026
Было очень интересно! Спасибо за прекрасную экскурсию! Жду новых экскурсий от Маргариты. Теперь только к ней))
Маргарита
Ответ организатора:
Здравствуйте, Анна! Благодарим вас за высокую оценку экскурсии! Будем рады видеть вас на других наших маршрутах!
Ирина
8 янв 2026
Интересный экскурсовод, узнала много нового, понравилась обзорная экскурсия. Хорошо погуляли по Петропавловской крепости, все было информативно и познавательно. Автобус удобный и комфортабельный

