Этот маршрут создан для тех, кто любит долгие водные путешествия, речные панорамы и необычные маршруты. Из центра Петербурга на скоростном катере вы отправитесь вверх по Неве к её истоку. Конечной точкой станет Ореховый остров с крепостью Орешек.
На всём пути туда и обратно — виды на городские набережные, знаменитые мосты, памятники военной истории и живописные берега Невы.
На всём пути туда и обратно — виды на городские набережные, знаменитые мосты, памятники военной истории и живописные берега Невы.
Описание экскурсии
Водный поход по всей Неве
Это будет один из самых протяжённых маршрутов на катере в окрестностях Петербурга — от исторического центра города до Ладожского озера. Во время путешествия вы увидите:
- Смольный собор
- ансамбль Александро-Невской лавры
- Большеохтинский мост
- мемориальный комплекс «Невский пятачок»
- музей-диораму «Прорыв блокады Ленинграда»
- меняющиеся пейзажи Невы — от городской застройки до широких речных просторов
Крепость Орешек
Наша цель — Ореховый остров у истока Невы. Здесь находится крепость Орешек, история которой насчитывает более 7 веков. У вас будет 1,5 часа для самостоятельного осмотра территории и посещения музейной экскурсии. На территории работают кафе и есть вся необходимая инфраструктура для комфортного отдыха.
Организационные детали
- Едем на 5-местном катере. На борту спасжилеты, есть лицензия и страховка жизни, здоровья и имущества пассажиров
- Общее время в пути по воде — 3,5 часа. На острове мы пробудем 1,5 часа
- Дети 6-14 лет допускаются только в сопровождении взрослых
- Входные билеты и экскурсионное обслуживание в крепости Орешек вы оплачиваете самостоятельно на месте
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Потомственный судоводитель, искренний любитель водного туризма. С удовольствием помогаю путешественникам увидеть красоту нашей Родины, получить новые яркие впечатления, расширить кругозор. Организую прогулки на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга, по Неве до крепости Орешек, а также по озеру Селигер.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «На катере к крепости Орешек: путешествие по Неве к истоку реки»
Индивидуальная
до 5 чел.
На катере Ferrari - экскурсия по рекам и каналам Петербурга + акватория Невы
Скорость, стиль, роскошь и прекрасные виды города + шампанское в подарок
Начало: На набережной канала Грибоедова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8300 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
В крепость Орешек на мотоциклах
«Шумное» путешествие в Шлиссельбург, к древней цитадели на острове и через центр Петербурга
Начало: Станция метро площадь Александра Невского, около о...
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:30
13 500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
В крепость Орешек - на автомобиле
Поездка к одной из древнейших крепостей в окрестностях Петербурга
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 09:00
28 июн в 09:00
18 800 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
На метеоре - в крепость Орешек
Скоростной трансфер в обе стороны, входные билеты и экскурсия по крепости
Начало: На причале «Зимняя канавка»
Сегодня в 10:40
Завтра в 10:40
4900 ₽ за человека
от 30 000 ₽ за экскурсию