Этот маршрут создан для тех, кто любит долгие водные путешествия, речные панорамы и необычные маршруты. Из центра Петербурга на скоростном катере вы отправитесь вверх по Неве к её истоку. Конечной точкой станет Ореховый остров с крепостью Орешек. На всём пути туда и обратно — виды на городские набережные, знаменитые мосты, памятники военной истории и живописные берега Невы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Водный поход по всей Неве

Это будет один из самых протяжённых маршрутов на катере в окрестностях Петербурга — от исторического центра города до Ладожского озера. Во время путешествия вы увидите:

Смольный собор

ансамбль Александро-Невской лавры

Большеохтинский мост

мемориальный комплекс «Невский пятачок»

музей-диораму «Прорыв блокады Ленинграда»

меняющиеся пейзажи Невы — от городской застройки до широких речных просторов

Крепость Орешек

Наша цель — Ореховый остров у истока Невы. Здесь находится крепость Орешек, история которой насчитывает более 7 веков. У вас будет 1,5 часа для самостоятельного осмотра территории и посещения музейной экскурсии. На территории работают кафе и есть вся необходимая инфраструктура для комфортного отдыха.

Организационные детали