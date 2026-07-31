На метеоре

Метеор Восход, вмещающий до 70 человек, домчит вас из центра Петербурга до острова Орешек всего за час с четвертью.
На месте профессиональный гид проведет для вас экскурсию по одной из древнейших русских крепостей, после чего у вас останется время самостоятельно погулять по прилегающей к ней территории. Затем вы так же быстро и с комфортом вернетесь в Северную столицу.
На месте профессиональный гид проведет для вас экскурсию по одной из древнейших русских крепостей, после чего у вас останется время самостоятельно погулять по прилегающей к ней территории. Затем вы так же быстро и с комфортом вернетесь в Северную столицу.
Описание экскурсии
Продолжительность программы может быть изменена в связи с подъёмом уровня воды и перекрытием акваторий.
Что вас ожидает
Крепость Орешек и завораживающие виды
Вы совершите путешествие практически по всей длине Невы: от устья до истока. Погрузитесь в историю старинной крепости Орешек и полюбуетесь шикарной панорамой Ладожского озера. Кроме того, на территории крепости работает летнее кафе, где вы сможете отдохнуть и перекусить.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер в обе стороны, входные билеты и экскурсия по крепости
- Для льготных категорий посетителей обязательно предъявление подтверждающих документов
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|4900 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале «Зимняя канавка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нева Тревел — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 6635 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные прогулки в Санкт-Петербурге. Наши причалы расположены в центре города. Вы можете прокатиться на комфортабельных теплоходах по величественной Неве, просторам Финского залива, живописным изгибам Фонтанки и Мойки. Насладиться красотой Белых ночей и полюбоваться разводом мостов. Или с ветерком добраться на метеоре до Петергофа и других пригородов Северной столицы.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 66 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хорошая в целом организация. Сама экскурсия по крепости на 4. Максимально формально, бегом. Начали ее позже, закончили раньше. Тут как кому повезёт с экскурсоводом. Сама крепость с ее интересной и богатой историей достойна внимания, поэтому на пристани купила себе брошюры для погружения)))
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Е
Комфортно домчали до Орешка. Салон чистый, персонал приятный. Есть чай, печенький.
Путь туда занимает 80 минут, обратно столько же + часа три на самом Орешке (гид + свободное время. Я почти
Путь туда занимает 80 минут, обратно столько же + часа три на самом Орешке (гид + свободное время. Я почти
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отдельное спасибо за чистые туалеты в метеоре
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Ю
Экскурсией осталась очень довольна. Всë организовано чëтко по таймингу, при этом достаточно свободного времени для самостоятельного осмотра крепости без спешки. Экскурсовод подавала информацию доступно и вовлеченно. Метеор современный и комфортабельный.
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А
Прекрасная экскурсия. Шлиссельбургская крепость поражает. Как и история Иоана Антоновича самого знаменитого узника крепости
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Выбрали эту экскурсию не только потому, что хотели увидеть Орешек, но и ради поездки на метеоре. Все по расписанию, быстро, достаточно комфортно. Единственное, что из информации, которая была по телевизору
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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