На метеоре

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Метеор Восход, вмещающий до 70 человек, домчит вас из центра Петербурга до острова Орешек всего за час с четвертью.



На месте профессиональный гид проведет для вас экскурсию по одной из древнейших русских крепостей, после чего у вас останется время самостоятельно погулять по прилегающей к ней территории. Затем вы так же быстро и с комфортом вернетесь в Северную столицу.